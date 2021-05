Toto75-karonkka: MAS Champ teki mahdottomasta mahdollisen

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MAS Champ kiri Kuopiossa jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon hienolla 13,2-tuloksella. Santtu Raitala vastasi ohjastuksesta. Arkistokuva.

1. MAS Champ

Kasiradalta takajoukkoihin peruuttanut Mas Champ oli todella tukalan tehtävän edessä juostessaan parijonon hännillä, kun keulapäässä olleet Willow Pride ja Grainfield Aiden hölkkäilivät ainostaan 14-vauhtia ensimmäisen kierroksen. Lopulta neljänteen pariin ulos päässyt valjakko käänsi kirikaistoille loppukaarteen pohjassa ja maisema vaihtui. 11-vauhtisessa lopetuksessa useamman mitan keulahevosia kirinyt Mas Champ liiteli loppusuoralla aivan omia vauhtejaan ehtien lopulta ykköseksi. Santtu Raitala ohjasti tuttuun tyyliin Antti Ojanperän valmentamaa ruunaa. Team Massi on hevosen omistaja ja MAS Breeding Oy on kasvattanut ruunan.

2. Magical Princess

Omat karsintalähtönsä voittaneet Magical Princess ja An-Dorra ottivat tosissaan yhteen Kuopio Stakesin finaalissa. Sisältä startannut Magical Princess onnistui sisäradan turvin torjumaan ulkoa kovaa kiihdyttäneen Arcie’s Arsenalin ja sai puolustettua johtopaikan. An-Dorra ilmestyi varhaisessa vaiheessa keulahevosen rinnalle ja 12,0-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen tahti alkoi kiristymään. Ensimmäinen tuhat paahdettiin hurjasti 10,5-vauhtia ja varsinkin takasuoralla paineltiin urku auki. Loppusuoralla käytiin hieno kamppailu upean tammakaksikon kesken, jonka käänsi edukseen Pekka Korven ohjastama ja valmentama Magical Princess. Jokikunnan Tila Oy ja Star Racing Oy omistavat ja ovat kasvattaneet tamman. Jenina Hamari on Magical Princessin hoitaja. 29 000 euron finaalivoitto irtosi voittotuloksella 11,1.

3. Lissun Eerikki

Mailin matkalla alun tarkkaillen ottanut Lissun Eerikki pääsi lopulta aika vaivattomasti toisen radan vetojuhdaksi Ellin Sisun ravatessa keulapaikalla. Avauspuolikkaan 20,5-vauhdista huolimatta tempo ei hiipunut keulapäässä, sillä myös ensimmäinen tuhat metriäkin mentiin vielä 20-vauhtia. Loppukaarteessa Lissun Eerikki löi armotonta prässiä keulahevoselle, joka tuotti loppusuoralla tulosta valjakon karatessa hienoon Kavioliiga GP:n voittoon. Ari Moilanen vastasi tuttuun tapaan ohjastuksesta. Pekka Luukkonen on hevosen valmentaja. Hevosmaailma-Talli omistaa ja on kasvattanut hevosen. Minna Luukkonen on ”Erkin” hoitaja.