Kristiinankaupungin ainut ratavalmentaja hioo iskuun ruotsalaista ikäluokkakilpailun finalistia

Terhi Piispa-Helisten

Formosa Am on nykyään Marko Vähämaan treenissä. Arkistokuvassa tammaa ohjastaa Jouni Nummi.

"Kuulun harvinaislukuiseen joukkoon, olen nimittäin ainoa ratavalmentaja täällä Kristiinankaupungin harjoitusraviradalla”, naurahtaa Marko Vähämaa, joka on saanut käsiinsä varsana lupaavasti menneen Formosa Am:n.

Ruotsista nelivuotiskauden lopulla Suomeen hankittu Formosa Am kilpaili jo synnyinmaassaan mukavalla menestyksellä ja noteerasi hyvän täyden matkan ennätyksen 1.13,7a kolmevuotiaana. Kolmevuotiskauden päätteeksi tamma selvitti Jörgen Westholmin valmentamana tiensä Breeders Crownin finaaliin.

Viisivuotiskaudellaan tamma kilpaili neljästi mukavalla menestyksellä Kyösti Lehmusrannan valmennuksesta. Paras noteeraus oli toinen sija T75-lähdöstä Jyväskylästä elokuussa. Nyt syyskuun alussa viimeksi kilpaillut Formosa Am tekee uutta tulemista Vähämaan käsistä Kristiinankaupungista.

"Sain sen valmennukseeni vuoden vaihteen jälkeen. Tietojeni mukaan tamma oli sairastellut pidemmän pätkän syksyllä”, kertoo Vähämaa.

Nyt hevosta on päästy valmentamaan säännöllisesti. Kauden aloitukseksi valmentaja on kaavaillut Kokemäen juhannusraveja. Mutta torstaina on kuitenkin tarkoitus käydä harjoitusraveissa katsastamassa tamman vire.

"Lopputalvesta tamma tuntui oikein mukavalle kotona. Sitten ilmojen lämmittyä tuli kiimojen myötä lihasjäykkyyttä. Nyt tilanne vaikuttaisi olevan parempaan päin. Toivotaan että tamma ravaisi hyvin torstaina, niin päästäisiin ilmoittamaan startille."

Marko Vähämaa valmentaa hevosiaan Kristiinankaupungin harjoitusraviradan kupeessa.

"Tässä on hyvä valmentaa hevosia. Clay Brick on mennyt mukavasti valmennettavistani viime aikoina. Sen lisäksi minulla on mielenkiintoinen nelivuotias, vielä starttaamaton ruuna Liisingistä. Mielenkiintoinen kattaus hevosia, joiden kanssa työskennellä."