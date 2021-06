Imperator Suomen ikäluokkalähtöihin? – "Imperator lopetti kokeessa 11-vauhtia viimeisen puolikkaan. Jos se on samanlainen tänään, ei oikein voi vaatia muuta kuin voittoa”.

Ville Toivonen

Johan Untersteinerin tallissa voi olla varsa suomalaisiin ikäluokkalähtöihin.

Keskiviikkoillan V86-kierros ravataan Vaggerydin raviradalla. Halmstadissa yli 100 hevosen valmennustallia pitävällä Johan Untersteinerilla on useampi valmennettava mukana V86-lähdöissä.

Ennen varsinaisia V86-kohteita Untersteinerin valmentama suomalaisomisteinen Imperator debytoi illan avauslähdössä. Nean Oy:n omistaman kolmevuotiaan oriin suku velvoittaa. Isänä on Ruotsin huippuperiyttäjiin lukeutuva Maharajah ja emän Windfall Hossin ensimmäiset varsat ovat Die Kaiserin ja Radetzky.

"Imperator on ollut meillä jo yksivuotissyksystä lähtien. Kokeessa pari viikkoa sitten se meni helposti 18-tuloksen lopettaen viimeisen puolikkaan 11-vauhtia. Joten kapasiteetti riittää pitkälle”, analysoi Johan Untersteinerilla työskentelevä Ales Pavsic sukuhevosen koelähtöä ja kapasiteettia.

"Imperator lopetti tosiaan kokeessa 11-vauhtia viimeisen puolikkaan. Jos se on samanlainen tänään, ei oikein voi vaatia muuta kuin voittoa”.

Koelähdön kaltaisella esityksellä Imperatorin pitää olla Pavsicin mukaan lähellä voittoa. Mutta Imperator ei ole aivan helppo hevonen porukassa ajettaessa.

"Sillä on ollut vaikeuksia keskittyä porukassa juoksemiseen. Kokeessa ori tosin käyttäytyi hyvin. Toivotaan että se olisi tänä iltana samanlainen. Tämä on tosi mielenkiintoinen hevonen, mutta haluan nähdä sen käyttäytyvän kilpahevosen tavoin tositilanteessa”.

Ensimmäisessä V86-kohteessa Untersteinerilla on puolestaan Petri Puron ja kumppaneiden omistama Maestro Crowe. Kuusivuotias ruuna jäi rahoitta viimeksi kovatasoisessa Harper Hanoverin lähdössä Elitloppet-lauantaina. Tällä kertaa vastus on helpompi, mutta matkana on harvemmin juostava 3 640 metriä.

"Ruuna teki oikein hyvän esityksen viimeksi, vaikka jäikin lopussa rahasijojen ulkopuolelle. Vauhdikas avaus, varmaan uran nopein, sekä luonnollisesti melko reipas matkavauhti painoi jaloissa lopussa”, pohtii Pavsic Elitloppet-lauantain esitystä.

Maestro Crowella ajetaan tällä kertaa ilman takakenkiä. Kyseisellä balanssilla ruuna otti kaksi voittoa hyvällä tyylillä ennen Harper Hanoverin lähtöä.

"Maestro Crowe on meidän tallimme paras sauma V86-kierroksella. Päätöskohteen Unacerveza Brolinea ei tosin kannata unohtaa peleissä. Jos Johan saa luovittua tamman takarivin lähtöpaikalta kohtuullisiin asemiin, tulee se lopun tulisesti."