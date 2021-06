”Hevonen päivässä, parhaassa kaksi” – Mari Kahilakosken harrastuksessa onnenkivillä ja kimpoilla on iso rooli.

Elina Paavola

Mari Kahilakosken mielestä hevonen on hieno eläin. Hän on kahdeksan hevosen osaomistaja. Kuvassa niistä on Twinquit.

Lappajärven Itäkylässä kyläkauppaa pyörittävä yrittäjä Mari Kahilakoski on intohimoinen raviurheilun harrastaja. Hän on mukana kahdeksan eri hevosen omistajaporukoissa.

”Pyrin olemaan paikalla aina, kun hevoseni juoksee raveissa. Muistaakseni yksi Heidi Alen startti on jäänyt näkemättä viime vuosien aikana”, hän tiivistää harrastuksen vakavuuden.

Käytännössä se tarkoittaa, että viimeisimmän seitsemän–kahdeksan vuoden aikana hän on ollut mukana ravireissuilla ainakin toistasataa kertaa. Ja nimenomaan hevosen kanssa. Tällä hetkellä Kahilakosken hevosista viisi on kilpailuikäisiä. Joukon täydentävät emätamma ja sen yksivuotias sekä kesällinen varsa.

Kahilakosken ja kumppaneiden hevoset ovat valmennuksessa Itäkylässä ammattivalmentaja Tiina Koskisella. Kahilakoski hyppää herkästi Koskisen kyytiin ravireissulle, vaikkei oma hevonen kilpailisikaan.

”Kaupalla työvuorolistoja suunnitellessa katson, että missä tallin hevoset mahdollisesti voisivat kilpailla lähiaikoina. Sen jälkeen soitan Tiinalle ja kysyn, että missähän kohtaa mun kannattaisi pitää vapaata”, Kahilakoski nauraa.

Koskinen huomauttaa, että innokas harrastaja on oiva apulainen, joka ajaa tarvittaessa hevosautoa ja pärjää hevostenkin kanssa.

Kahilakosken rakkaus hevosiin syttyi jo lapsuudessa Lappajärvellä. Enolla oli ravihevosia naapurissa ja niiden kanssa sai opetella käytännön hevosmiestaitoja.

”Pikkutytöstä asti tähän on kasvanut mukaan. Hevonen on hieno eläin ja sen halua kilpailla voi vain ihailla. Ja raviporukka on tietysti omanlaisensa ihmisryhmä”, Kahilakoski sanoo.

Nuoruusvuosien jälkeen hänelle tuli taukoa raveista, kun lapset syntyivät. Kymmenkunta vuotta sitten vanha kipinä alkoi kyteä, kun häntä pyydettiin mukaan suomenhevosorivarsa Issakan Poudan kimppaan. Ori asusti silloin Imatralla.

Kipinä roihahti nopeasti täyteen liekkiin myös lähempänä kotikontuja. Pian Kahilakoski lähti mukaan Heidi Alen omistajaporukkaan.

Sitä ovat seuranneet Twinquit, Wide Game, Know it All Vixi ja Järvsö Nilsingemar. Myös Issakan Pouta siirtyi hiljattain Koskisen talliin.

“Hevonen päivässä, parhaassa kaksi. Se sanonta jäi elämään tänä keväänä kun hankittiin tuo kylmäverinen nettihuutokaupasta kahdeksan aikaan illalla ja puoli kymmeneltä jännitettiin porukalla Heidi Alen varsomista valvontakamerasta. Vakuutin kyllä jo aikanaan viiden hevosen kohdalla, että nyt ei tule enempää hevosia”, Kahilakoski kertoo nauraen.

Hän korostaa kimppaomistamisen hyviä puolia. Sopivankokoisessa ja hyvähenkisessä porukassa taloudellinen panostus pysyy maltillisissa mitoissa.

Innokas harrastaminen on ennen kaikkea vastapainoa kiireiselle yrittäjän elämälle. Itäkylän M-Market on auki seitsemänä päivänä viikossa. Yrittäjän lisäksi sitä pyörittävät kaksi vakituista työntekijää ja tarvittaessa yrittäjän lapset. Kesä on sesonkiaikaa, kun lomalaiset saapuvat seudulle.

”Ravireissut ovat ainoa hetki, kun kaupan asiat eivät ole mielessä.”

Kauppa ja ravit tosin kytkeytyvät nekin toisiinsa, vieläpä varsin tärkeällä tavalla. Koskisen ja hänen puolisonsa Mika Rintalan viisivuotias tytär Aino antoi taannoin Kahilakoskelle onnenkiviä mukaan, kun he lähtivät Twinquitin kanssa raveihin. Menestystä tuli, joten perinnettä ei arvaa katkaista, vaikka kivet ovat välillä jo reilun kokoisia.

”Aino tuo onnenkiviä kaupalle ja minä maksan ne jäätelöllä. Mulla saattaa syksyyn mennessä olla pohjoisen pallonpuoliskon kallein sorakuorma”, Kahilakoski naurahtaa.

Lue myös: "Tavoittelemaanne hevoseen ei juuri nyt saada yhteyttä, yrittäkää myöhemmin uudelleen" – 13 voiton ori tekee uutta tulemista Tiina Koskisen valmennuksesta

Elina Paavola

Valiojuoksijaori Issakan Pouta on Mari Kahilakosken (vas.) ensimmäinen kimppahevonen. Hän on ollut omistajaporukassa mukana varsasta asti. Ori muutti hiljattain Tiina Koskisen talliin Lappajärvelle.