Iivari Nurmisella useampi menestyssauma Maarianhaminassa lauantaina

Ville Toivonen

Iivari Nurminen suuntaa toiveikkaana Maarianhaminaan.

Katja Melkolla Ruotsissa työskentelevä Iivari Nurminen kilpailee lauantai-iltapäivällä Maarianhaminassa. Ohjastettavana on sekä Melkon tallin valmennettavia että muutama muu Suomesta saapuva hevonen.

"Oli sopivasti vapaa viikonloppu, niin miksei sitä lähtisi Maarianhaminaan ajamaan kilpaa. Katjakin ilmoitti sitten muutaman hevosen mukaan”, toteaa Iivari Nurminen.

Melkon kaksikosta Iivarilla on hyvät odotukset.

"I Come in Peace ei viimeksi pitänyt volttilähdöstä. Teki sitä ennen oikein mukavan esityksen. Tämänkertainen takarivin lähtöpaikka sopii ruunalle hyvin. Mr Golden Quick on juossut melko kovissa porukoissa viime aikoina, ja nyt vastus näyttää kyllä sopivalle. Takamatkasta huolimatta sen pitäisi olla mukana taistelemassa kärkipään sijoituksista”, puntaroi Iivari neljännessä ja seitsemännessä lähdössä juoksevan Melkon tallin kaksikon saumoja.

Melkon kaksikon lisäksi ravien päätöslähdössä starttaava Nina Pettersson-Perklénin Messiah on Iivarille entuudestaan tuttu ohjastettava.

"Näiden kolmen lisäksi Isotalon Pertti oli positiivinen kaksikkonsa Bello Ragazzon ja Farfallonen suhteen. Niiden pitäisi olla riviään paremmassa kunnossa. Etukäteen ravipäivä näyttää melko mielenkiintoiselle”, puntaroi Iivari.

Maarianhaminan raveihin ilmoitettiin hyvin hevosia, ja iltapäivän aikana ajetaankin kahdeksan lähtöä. Ahvenanmaalla noudatetaan suomalaisia ravikilpailusääntöjä, mutta pelin järjestää ruotsalainen peliyhtiö ATG.

"Mukava, että hevosia ilmoitettiin hyvin sekä Suomesta että Ruotsista. Kyllähän palkintotasolla oma merkityksensä varmasti on. Useassa lähdössä maksetaan mukavasti 2 000 euron ykköset”.

Iivari on ollut keväästä lähtien Katja Melkolla töissä Julmyrassa.

"Hyvin olen viihtynyt täällä. Tehdään töitä hyvällä porukalla. Ja olen myös saanut mukavasti ajaa kilpaakin. Ei ole valittamista täällä olossa. Eiköhän kesän kuluessa koronarajoituksetkin vielä tästä helpota. Ja pääsee sujuvammin tapaamaan sukulaisia ja kavereita Suomeen. Mutta ei vielä ole ehtinyt tulla koti-ikävä Suomeen”, naurahtaa Iivari.