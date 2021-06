Heidi Jääskeläisen L.Q.Widde ei ole vielä kohdannut voittajaansa

Kaj Närhinen

Arkistokuvassa Heidi Jääskeläinen ja L.Q. Widde kotimaisemissa Salassa.

Heidi Jääskeläisen L.Q.Widde on selättänyt nuoruutensa terveysmurheet ja esiintyy nykyään kykyjensä mukaisesti. Kuusivuotiaaksi varttunut ruuna avasi kilpailu-uransa vuosi sitten voitolla.

Avausvoiton jälkeen se ei ole tavannut voittajaansa, ja toukokuun lopulla Rättvikistä se otti valmentajansa Jörgen Westholmin ohjastamana kahdeksannen voittonsa yhtä monesta yrittämästä.

"L.Q.Widde on yllättänyt meidät kaikki. Kyvykäshän se on aina ollut, mutta kuten sanoin tämän kauden avausvoiton jälkeen Bollnäsissä, ruunan suurin vastustaja on se itse”, toteaa hoitaja ja energisen ruunan toinen omistaja Heidi Jääskeläinen.

Heidin, joka on työskennellyt Salassa Jörgen Westholmin palveluksessa reilun kolme vuotta, ja L.Q. Widden tiet kohtasivat puolisentoista vuotta sitten. Terveysmurheiden takia ruunan kilpailu-ura tuntui kaukaiselle ajatukselle. Mutta omistaja halusi kuitenkin vielä Jörgen Westholmin kokeilevan ruunaa. Heidi sai ruunan aluksi passikseen, mutta pian Heidi oli myös hoitohevosensa osaomistaja.

L.Q.Widde on ollut välillä liiankin meneväinen uransa ensimmäisissä kilpailuissa. Viimeksi Rättvikissä ruuna näytti kuitenkin aivan uuden puolen itsestään.

"Etukäteen mietitytti uran ensimmäinen autolähtö, ja ruuna joutui lähtemään lähtöradalta 14 muiden keskeltä. Lähtö onnistui hyvin, ja saimme johtopaikan haltuumme melko nopeasti. Sen jälkeen ei ollut sen suurempaa hätää”, kertaa Heidi L.Q.Widden lähtöä, joka päättyi voittoon 1.27,7a 2140 m -tuloksella.

Hyvän esityksen lisäksi Heidiä ilahdutti erityisesti L.Q.Widden rauhallisuus startin jälkeen.

”Ensimmäisen kerran pystyimme vaihtamaan kuskia startin jälkeen, ja ruuna oli rauhallinen jäähdytellä”, iloitsee Heidi.

Ennätyksensä 1.24,6 1 640 m L.Q.Widde juoksi viime vuoden lokakuussa Eskilstunassa. Suuren yleisön tietoisuuteen se nousi viimeistään toukokuun alussa. Ruuna voitti V86-lähdön Bergsåkerissa ylivoimaiseen tyyliin johdettuaan lähtöä alusta loppuun.

"Kahdeksan perättäistä voittoa debyytistä on todella kova saavutus. Tuntuuhan tämä itsestänikin välillä lähes epätodelliselle. Kun hevonen on näin hyvä, saa se luonnollisesti anteeksi paljon”, toteaa Heidi hymyillen. Todeten vielä humoristisesti, että jaksamisen kanssa voisi olla ongelmia, jos useampi passihevonen olisi yhtä meneväinen ja luonteikas kuin L.Q.Widde.

Tulevista lähdöistä kalenteriin on merkattu Rättvikin juhannuslauantai reilut parisataa tuhatta kruunua ansainneelle L.Q.Widdelle.

"Edellisen startin jälkeen ei oikein löytynyt sopivia lähtöjä. Ajetaan ensin Rättvikin ryhmälähtö, ja heinäkuussa olemme löytäneet useamman hyvän lähdön. Mukava päästä starttaamaan säännöllisesti."

