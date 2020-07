Heidi Jääskeläisestä on tullut Salassa kylmäveristen hovihoitaja

Kaj Närhinen

5-vuotias L.Q.Widde on aloittanut Ruotsin kylmäveriseksi uransa myöhään, mutta hienosti. Heidi Jääskeläisen mukaan tavoite on saada ruuna pysymään starteissa rauhallisena ja kuuntelemaan ohjastajaa nykyistä enemmän.

Hankasalmelta kotoisin olevasta Heidi Jääskeläisestä on kuoriutunut reilussa parissa vuodessa kylmäveristen hovihoitaja Jörgen Westholmilla.

"Tullessani tänne vuoden 18-alkupuolella, ei täällä ollut kuin muutama kylmäverinen, tällä hetkellä Westholmilla on niitä valmennuksessaan jo reilu kymmenkunta, ja minun kaikki passini ovat kylmäverisiä” kertoo Heidi Jääskeläinen, joka vietti kaikki kesälomansa yläaste- ja lukioiässä Pekka Vehviläisen tallilla Hankasalmella.

”Lukion jälkeen opiskelin agrologiksi Mustialassa ja sen jälkeen olin 2017 kahdeksan kuukauden ajan töissä Ruotsissa. Sekä Pasi Aikiolla Menhammarissa että Lutfi Kolgjinin Menhammarin filiaalissa. Pian Suomeen paluun jälkeen jouduin sairaslomalle tapaturman vuoksi. Loman aikana tuli tunne, että lähden Ruotsiin uudestaan. Westholmilla oli sopivasti silloin työpaikka avoinna.

Jörgen Westholm on noussut viime vuosien aikana Ruotsin valmentajien Top10-joukkoon, mutta suurimmat menestykset Salassa yli 100 hevosen valmennustalliaan pitävä Westholm on saavuttanut lämminveristen kanssa. Vyöltä löytyy muun muassa Oaks voitto Annickalla, Oslo GP:n ykkönen Super Lightilla sekä suuri määrä suurkilpailuvoittoja Ranskasta. Jörgen on kuitenkin saavuttanut viime vuosina mukavasti menestystä myös kylmäverisillä.

”Kylmäveristen palkintorahoihin on satsattu viime vuosien aikana täällä Ruotsissa hyvin, ja nuorten kylmäveristen palkintorahat ovat hyvin vertailukelpoisia nuorten lämminveristen vastaaviin. Toki taso on todella kova kylmäveristen ikäluokka kilpailuissa, vaikka kärki on kapea”, kuvaa kehityksen syitä Heidi.

”Meillä tällä hetkellä olevista kylmäverisistä suuri osa on vanhempia kilpahevosia, joille on hyvin palkintorahoja tarjolla vuoden ympäri, DubbelCupen-karsintoja 50 000 kruunun (4 840 euroa) ja useampi finaali 200 000 krunuun (19 360 euroa) ykkösellä sekä luonnollisesti erinäinen määrä V75-lähtöjä. Tavallisissakin iltaraveissa maksetaan ihan mukavia palkintorahoja, minunkin osaomistamani kylmäverinen L.Q.Widde on ansainnut kahdesta voitostaan 60 000 kruunun (5 810 euroa) edestä palkintorahoja.

L.Q.Widden uran kaksi starttia ovat päätyneet voittoon hienojen esitysten päätteeksi. Kuinka viisivuotias ruuna päätyi Heidin osaomistukseen?

”Se oli tosi lupaava nuorempana, mutta ei loukkaantumisten vuoksi päässyt koelähtöä pidemmälle. Meillä se on ollut viime syksystä lähtien, kun Jörgen lupasi vielä yrittää saada L.Q.Widden starttiin. Osa omistajaporukasta halusi kuitenkin luopua hevosesta tämän vuoden alussa, ja silloin minusta tuli kylmäverisen omistaja",kertoo Heidi silmäterästään.

Uran avausstartit kesän alussa sujuivat Jääskeläisen mukaan hienosti. "Tällä hetkellä painopiste on, että saataisiin L.Q.Widde pysymään tulevissa starteissa rauhallisena ja kuuntelemaan ohjastajaa vähän enemmän."

Kylmäverisillä ajetaan opetuslähtö jo 2-vuotiaana, ja Ruotsissa ikäluokkalähdöt alkavat 3-vuotiskaudella. Onko kylmäverinen niin paljon aikaisempi, kuin suomenhevonen?

"Minulle on muodostunut kuva, että kylmäverinen on jollakin tapaa enemmän palveluhaluinen kuin suomenhevonen. Niinpä nuoren kylmäverisen eteenpäin vieminen on helpompaa", Heidi Jääskeläinen arvioi,

Jörgen Westholmilla kylmäverisiä valmennetaan samalla tavalla kuin lämminverisiä: kaksi kertaa viikossa ajetaan hiittiä lämminveristen mukana ja kerran viikossa hölkkää.

"Systeemi toimii hyvin, sillä Guli Rubin ja Gnistas Filur ovat menestyneet todella hyvin aina V75-tasolla asti."

”Nuoren kylmäverisen kilpailuttaminen on aika tarkkaa puuhaa. Meillä on todella lupaava 3-vuotias Guli Fantom, joka debytoi 1.28,2 / 2 140 metriä kesäkuussa Gävlessä. Se taisi olla nopein ensistartin tulos kolmevuotiaalta kylmäveriseltä."

Mediassa puhuttiin tämän jälkeen jo tulevasta ikäluokkamenestyjästä. "Me ei välttämättä olla menossa heinäkuun lopulla ajettaviin Kriterium-karsintoihin. Guli Fantom on vähän kuumansorttinen pakkaus, ja Jörgen pähkäilee juuri nyt, kuinka kriteriumkarsinta vaikuttaa sen mentaalipuoleen. Katsotaan mihin valmentaja päätyy”, toteaa Heidi.

Hän haluaa tuoda kilpailuttamisesta yleisemmin esiin yhden asian.

”Avoin ilmo-järjestelmä on tosi hyvä asia sekä valmentajan että omistajan kannalta. Avoin ilmo on käytössä periaatteessa kaikkiin muihin lähtöihin kuin V75-sarjoihin. Kaikki näkevät, ketkä ovat ilmoitettu sekä voit jättää ehdon. että et starttaa tietyiltä lähtöradoilta. Kaikin puolin kiva systeemi. Omistaja näkee, mihin on ilmoitettu jo eikä välttämättä tarvitse startata huonolta lähtöpaikalta. Tämä olisi hyvä asia myös Suomeen", Jääskeläinen tuumii.

Heidi Jääskeläinen viihtyy todella hyvin Jörgen Westmanin palveluksessa. "Hän on todella hyvä työnantaja ja meillä on oikein hyvä porukka täällä töissä. Arkipäiväiset asiat sujuvat paljon sujuvammin, kun olen oppinut käyttämään ruotsin kieltä."

"Kaipaan tietyllä tapaa takaisin Suomeen, ja koronan takia en ole päässyt käymään joulun jälkeen kotona. Minulla on kuitenkin niin hyvät passihevoset sekä luonnollisesti L.Q.Widde, joten lähiaikoina ei Suomi kutsu. Hevosenhoitajan työ on täällä Ruotsissa arvostettu työ, mutta Suomessa minun olisi tiedettävä, mitä tekisin työkseni,” hymähtää Heidi.

Hänellä on myös mielenkiintoinen projekti vuotiaan costellolaisen orivarsan kanssa.

"Ajatuksena on ottaa se tänne syksyllä ja ajaa kimpassa meidän saman ikäisten kylmäveristen kanssa. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko siitä tällä systeemillä varhaiskypsempi, ja toive olisi ehtiä jo kolmevuotiskisoihin Suomessa."

St Michel-viikonloppu on kuulunut Heidi Jässkeläisen kesään jo useamman vuoden ajan sekä turistina että töissä sisäänkirjoituksessa. Harmikseen hän joutuu korona vuoksi jättämään ravit tänä vuonna väliin.

"Meiltä on Antonio Tabac mukana St Michel-ajossa. Oli juuri Jörgenin kanssa puhetta, että lähtörata-arvonta ei valitettavasti ollut meille suosiollinen. Oriin kyvyt riittävät kyllä tässäkin lähdössä, mutta silloin parempi lähtörata helpottaisi asiaa. Mika Forss saa yrittää luovia tuolta parhaaseen mahdolliseen sijoitukseen, ja kaikkihan on ravilähdössä mahdollista”, Heidi Jääskeläinen arvioi sunnuntain lähtöä.