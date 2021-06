Mikkeli edelleen mahdollinen Face Time Bourbonille epäilyistä huolimatta

Elise Fossárd

Kohti Mikkeliä vai ei, Face Time Bourbon ja valmentaja Sebastien Guarato?

Raportit kertoivat astutustauolta palaavan Face Time Bourbonin (Ready Cash) tuntuvan "täydelliseltä". Ori starttaa sunnuntaina Prix Rene Ballieressä Vincennesissä. Ykköspalkinto on 76500 euroa, ja Face Time Bourbon aloitti viime siitoskautensa 2020 jälkeen kilpailemisen voitokkaasti kohti kesää ja syksyä juuri samasta kisasta. Valmentaja Sebastien Guaraton huuono uutinen suhteessa Mikkeliin oli kuitenkin, että hänen arvionsa mukaan Suomeen ei olla menossa - Paris Turfin mukaan.

Face Time Bourbonin pääomistaja, italialainen Antonio Somma, ilmoitti kuitenkin aiemmin, että Face Time Bourbon juoksee Rene Ballieren, ja sen jälkeen tehdään ratkaisu jatkosta. Eilisen jälkeen Mikkelistä kysyttiin uudelleen, onko suunnitelma muuttunut?

"Suunnitelma on ennallaan", Somma vastasi.

"Katsomme sunnuntain kisan ja mietimme sitten, mikä on jatko, kuten jo lupasinkin."

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee esimerkiksi se, että hevosen taustavoimat ovat aiemminkin olleet suunnitelmista törmäyskurssilla. Sommalla on "osake-enemmistö", ja sen lauluja laulat, jonka leipää syöt.

Voi olla että Mikkelin tekee kiinnostavaksi juuri se, ettei Face Time Bourbonilla välttämättä koskaan tule enää tilaisuutta tasoittaa tilejä kaksikon kohtaamisissa 2-0-johdossa olevaa italialaisori Zacon Gioa (i. Ruty Grif, ii. Varenne) vastaan, ellei tähän tilaisuuteen tartuta. Somman omistama Suderia Bivans -talli on kasvattanut myös Zaconin, ja sen omistaja Giuseppe Franco on Somman hyvä ystävä Napolista. Voi olla, että takana on yksinkertaisesti vääntö siitä kummalla on parempi hevonen ja revanssihenki Somman puolelta.

Myös Face Time Bourbonin kuski voi olla spekuloinnin kohteena. Tiettävästi Guarato oli sanonut reilu viikko sitten oriin nykyiselle ohjastajalle Eric Raffínille, ettei hänen tarvitse miettiä matkaa Suomeen. Kuitenkin Sommalla voi olla aivan omia ajatuksia siitä, kuka ohjastaisi Pohjoismaissa? Björn Goophan on ohjastanut suurimman osan Face Time Bourbonin lähdöistä, mutta viime helmikuun Prix de Francen tappio sälytettiin Goopin piikkiin, ja kahdesti Prix d'Ameriquen, tavoitelluimman jalokiven Ranskan raveissa, oriin kanssa voittanut ohjastaja sai skandaalinkäryisesti mennä. Asiasta järjestettiin jopa lehdistötilaisuus. Tuskin Goop siis uudestaan, mutta kuka? Tai voihan olla, että kaikki spekulaatio on turhaa.