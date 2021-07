Hippoksen muutolle Vermoon tuli sinetti

Nyt se on varmaa: Suomen Hippos muuttaa Espoossa junarataverkon rantaradan pohjoispuolelta Kalkkipellontieltä toiselle puolelle Vermon raviradan päärakennukseen 2022. Uutisen lopussa on KOMMENTTI muuton merkityksestä Suomen raviurheilulle.

Anu Leppänen

Vermon päärakennuksesta tulee 2022 myös alan keskusjärjestön Suomen Hippoksen "koti".

Hippos möi osittain omistamansa rakennuksen ns. Hippostalon Espoon Leppävaarassa viime vuonna asuinrakennukseksi. Hippostalon kunnostus asunnoiksi on nyt jo pitkällä. Myynnistä seurasi kysymys, mihin Suomen Hippos jatkossa siirtyy, ja sitä miettiessä uusi osoite on ollut Kalkkipellontiellä askeleen verran Leppävaarasta Vermoa kohti. Muutosta Vermoon on keskusteltu jo vuosia ja puheenvuoroja annettu puolesta ja vastaan.

Hippos nimesi toimitusjohtajansa Sami Kauhasen ja varapuheenjohtajansa Hannu Nivolan selvittämään muuttoasiaa. Maaliskuussa Hippos ja Vermo kertoivat päässeensä aiesopimukseen keskusjärjestön muutosta pääradalle keväällä 2022. Hippoksen vuokrasopimus Kalkkipellontiellä päättyy huhtikuussa, joten kevät lienee siksikin todennäköinen muuttoajankohta. Hippoksen mukana Vermoon muuttaa perinteisesti samoissa tiloissa toiminut Hevosurheilu-lehden toimitus.

Kesä-heinäkuun vaihteessa muutto sai siis lopullisen sinetin, kun Vermo Areena ja Hippos allekirjoittivat vuokrasopimuksen ja hankesuunnitelman. Hippoksen tiedotteessa sekä jalostusjohtaja Minna Mäenpää Hippokselta että Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä iloitsevat ratkaisusta koituvista synergiaeduista.

KOMMENTTI

Vahva hevoslinnake on kaikkien etu

Aina välillä kuuluu hevosihmisten parrasta tai peruukista käninää sanoilla "miksi Vermo sitä tai tätä". Kuitenkin kannattaa muistaa, että pääkaupunki ilman raviurheilua on lopun alku. Jo ravien siirtyminen pääkaupunkiseudulla aikanaan Käpylästä raitiovaunun ulottuvilta Vermoon silloiselle jättömaalle oli tappio lajille. Kaikki eivät jaksaneet siirtyä perässä "stadista landelle".

Nyt Vermon ympäristö on urbanisoitunut - raitiovaunu alkaa pian kulkea modernein hiljaisin kumitassuin taas raviradalle ja siitä eteenpäin. Entisellä jättömaalla radan ympärillä asuu kymmeniätuhansia ihmisiä jokseenkin kilometrin säteellä Helsingissä ja Espoossa, joiden rajalla, Espoon puolella mutta Helsingin tontilla ravirata sijaitsee.

Espoosta on tullut "oikea kaupunki" ja kaupungin palvelut ovat ympäröineet kilparadan. Seuraava kysymys onkin haukkaako kaupunkirakentamisen laajeneminen jälleen kerran raviradan paikan? Vermon vuokrasopimusta ja kaavoitusta sorvataan kaupunkien kanssa kauemmas tulevaisuuteen, mutta myös uhkakuvia on ilmassa. Raitiotien äärellä sijaitseva tonttimaa on arvokasta.

On totta, ettei Vermon asemaa raviurheilun rataverkoston pääratana pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Raviradan on näytettävä johtoasemansa myös toiminnallaan. Vermossa järjestetään joka vuosi Suomen merkittävimmät ravikisat Derby ja Finlandia-ajo, ja toisaalta luodaan viikottaisen toiminnan pohjaa eli raviurheiluperusta on kunnossa, mutta mikään ei ole täydellistä, tietenkään.

Olosuhteet raveille ovat Vermossa kuitenkin kunnossa ja ennen kaikkea yleisöpotentiaali on ylivoimainen. Sen lisäksi myös maan valtainstituutiot sijaitsevat lähellä. Suuri yleisö ja valtaapitävät löytävät toki hyvin vaihtelevasti paikalle Vermoon, mutta ainakin heillä on mahdollisuus ja ainakin raviurheilu näkyy pääkaupunkiseudun kuvassa. Jos siirrytään taas kauemmas pääkaupungin ytimestä, raviurheilu uhkaa jäädä "huutavan ääneksi korvessa".

Siksi onkin ollut iso asia, että Vermo uuden johtajansa Heikki Häyhän vetämänä on ottanut entistä aktiivisemman otteen kaupunkilaisessa elämänkuvassa. Ehkä suurempi kuin moni ymmärtää? Mitä elävämpi, omaleimaisempi, näkyvämpi ja toimivampi linnake Suomen raviurheilulla ja Suomen hevosilla Vermossa on, sitä paremmat toimintaedellytykset ja tulevaisuus lajilla maamme kulttuurikirjossa on.

Tätä tukee Suomen Hippoksen muutto raviurheilun pyhättöön. On synergiaetuja, taloudellisia etuja ja kaiken kaikkiaan lyhyt matka kilparadan pinnasta lajin johtoon. Se tukee pääradan ja lajin itsensä painoarvoa yhtä lailla kuin aktiivinen toiminta aluella muutenkin, kepparirata (kyllä!), poniravit, Ypäjän ravikoulu, kirpputori sunnuntaisin parkkialueella, talven ihmemaa, sporttibaaritoiminta, kisastudiot muissa lajeissa, erilaiset alan liikkeet ja toimijat, ihmiset, hevoset, ratatallit - kaikki mahdollinen mitä alueelta löytyy ja sinne saadaan paikalle. Ennen kaikkea alueelle pitää saada ihmiset liikkeelle entistä sankemmin joukoin - muu järjestyy itsestään.

Aktiivinen ja elävä Vermo viestittää: tervetuloa, olemme täällä pysyvästi, täällä on jännittävää ja urheilullista - täällä tapahtuu kaikkea kivaa. Se viestittää että olemme moderni ja elinvoimainen osa suomalaista urheilukulttuuria, joka pysyy ja paranoo!

Riku Niittynen