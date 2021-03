Suomen Hippos muuttamassa Vermoon keväällä 2022

Anu Leppanen

Sami Kauhanen on tuttu naama Vermossa, sillä hän on toiminut ravivalmentajanakin pääradalla vuosituhannen vaihteessa.

Suomen Hippos ja Hevosurheilulehti sen kyljessä on "asunut" monessa paikassa pääkaupunkiseudulla. Pitkään se oli Mannerheimintielle nykyistä Kansallisoopperaa vastapäätä ennen oopperan aikaa. Espoon Leppävaaran Hippostaloon se muutti 1990-luvulla. Hippostalo myytiin 2020 asuinkiinteistöksi, ja edessä oli muutto Kalkkipellontielle varsin lähelle Leppävaaraa edelleen askeleen kohti maan pääravirataa Vermoa.

Hippoksen tilojen vuokrasopimus Kalkkipellontien kiinteistössä loppuu huhtikuun lopussa 2022. Hippoksen hallitus nimitti varapuheenjohtajansa Hannu Nivolan ja toimitusjohtaja Sami Kauhasen työryhmäksi valmistelemaan edessä olevaa muuttoa. Pitkään on keskusteltu ja uumoiltu Hippoksen muutosta Vermoon, ja nyt asia näyttää olevan sinetöity.

"Aiesopimus Vermon kanssa on tehty" Sami Kauhanen kertoo.

"Tietysti meidän pitää saada toimintaamme soveltuvat tilat Vermosta, mutta jos tämä vaatimus toteutuu, muutamme noin vuoden päästä eli maalis-huhtikuussa 2022. Vermossa tiloja remontoidaan meidän käyttöön ja jos kaikki sujuu, sinne mennään."

Vermon vuokrasopimus Espoon kaupungin omistamasta tontista on voimassa 2030 asti, mutta sopimusta ollaan paraikaa jatkamassa. Uhkakuvana on ollut, että laajentuva asuinalue Vermon ympäristössä jyrää raviradankin alleen.

Jos ja kun ravirata jatkaa nykyisellä paikallaan, lajin näkyvyys pääkaupunkiseudulla on puolestaan paranemassa merkittävästi. Aivan näköetäsyydellä Vermo Areenasta asuu jo kymmeniätuhansia ihmisiä. Tuoreimman tiedon mukaan jo 2023 raveihin ja Vermoon pääsee raitiovaunulla, kun Raide-Jokeri -hanke on valmistumassa jopa etuajassa. Hippos on siis muuttamassa todelliselle näköalapaikalle.

"Varmasti muutto aiheuttaa keskustelua, mutta uskon että kaikki lopulta ymmärtävät, että kyse on lajin parhaasta. Se on sitä ihan jokaiselle osapuolelle. Se on paras ratkaisu Hippoksen toiminnan kannalta sekä urheilun pyörittämisen ja lajin jatkuvuudenkin kannalta. Kaikki isot lajit Suomessa ja muualla maailmassakin kattavat toisaalta koko maan, mutta toisaalta todella tärkeää on myös että ne näkyvät isoissa kasvukeskuksissa. Ilman suurkaupunkinäkyvyyttä ei voi olla merkittävää urheilulajia. Raviradan jatkaminen Vermossa nykyisellä paikalla on tärkeää ja Hippoksen toiminnan kannalta paikka on ihanteellinen."