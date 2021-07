Suomessa yksittäisellä alueviranomaisella ei ole yhtä laajoja oikeuksia eläinsuojelussa kuin Ruotsissa

Maiju Pohjanheimo

Kari Erikssonilla on itsellään kotitallissa kaksi yhteisomisteista hevosta, joista kuvassa on Incredible Ewa.

Ruotsissa Skånen lääninhallitus kielsi eilen valmentaja-ohjastaja Joakim Lövgrenilta ajovitsan käytön ravikilpailuissa, mikä herättää keskustelua myös Suomessa. Suomen Hippos ry:n puheenjohtajalta Kari Eriksson toteaa, ettei hän ole vielä ehtinyt perehtyä päätökseen syvällisesti.

"Päätös on näin äkkiseltään pohdittuna ensimmäinen laatuaan. Hieman yllättävä se myös on", hän sanoo.

Suomi ja Ruotsi eivät eroa eläinsuojeluasioiden hoidossa kovinkaan paljoa toisistaan. Ravikilpailuissa vastuuta kantaa molemmissa rataeläinlääkäri, joka valvoo eläinten kohtelua ja vointia.

Yksi ero maiden välillä kuitenkin on.

”Suomessa aluehallintovirasto (avi) voi määrätä eläintenpitokiellon. Muuten eläinsuojeluasiat menevät poliisin kautta Suomessa. Tuollaista lääninhallituksen päätöstä ei Suomessa voisi tehdä”, valottaa lainsäädännön ja hallinnon kuvioita Eriksson, joka on siviiliammatiltaan asianajaja.

Hevosen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat myös Suomessa ehdottoman tärkeitä raviurheilun kannalta, Eriksson painottaa.

”Nyky-yhteiskunnassa on siirrytty enenevässä määrin puhtaasta eläinsuojelusta eläinten hyvinvointiin. Eläinten parissa toimivien on taattava eläinten päivittäinen hyvinvointi. Viime aikoina käydyt keskustelut ravilähtöjen ajotavoista liittyvät kiinteästi tähän. Ajovitsahan on merkinantoväline eikä sitä tule käyttää käskemiseen.”

Siksi koko lajin oikeutus ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys lajina riippuvat hyvin pitkälti siitä, kuinka eläimiä hoidetaan ja käsitellään joka tilanteessa.

"Meidän on pystyttävä osoittamaan yhteiskunnalle, että hevosten päivittäinen hyvinvointi on yksi tärkeimmistä asioista. Se on koko lajin yhteisellä vastuulla."

Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan puheenjohtaja Ismo Kovanen ennakoi viime viikolla, että Ruotsissa hyväksytyt tiukennukset ajotapoihin, johtavat myös Suomessa hyvin todennäköisesti myös sääntöjen kirjoittamiseen hieman uudella tavalla. Muutoksista keskustellaan kesän jälkeen.

