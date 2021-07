Merkittäviä sääntömuutoksia ruotsalaisessa raviurheilussa – "hyvin todennäköisesti myös Suomessa ajotapapykälien teksti tullaan kirjoittamaan hieman uudella tavalla"

Ville Toivonen

Jenkkikärryjen käyttöön harkitaan Suomessakin muutoksia. Myös ajovitsan käyttöä tulee Suomen Hippoksen sääntövaliokunta käsittelemään kesän jälkeen.

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön ST:n hallitus teki kokouksessaan kaksi merkittävää sääntöuudistusesitystä. Ensimmäinen koski jenkkikärryjen kieltämistä volttilähdöissä.

Toinen sääntömuutos koskee ajotapoja. Esityksen mukaan hevosta saa käskeä ainoastaan kevyesti. Kaikki voimakkaampi käskeminen on kielletty.

Keskusjärjestön toimitusjohtaja Maria Croon kommentoi 1.1.2022 voimaan tulevia sääntömuutoksia järjestön kotisivulla julkaistussa tiedotteessa.

”Jenkkikärryjen kieltämisellä volttilähdöissä halutaan lisätä osallistujien turvallisuutta. Kiellämme sellaiset kilpakärryt, joiden pituus- ja leveysmitat täyttävät jenkkikärryluokittelun."

Ajovitsan käytön rajoittamisesta Croon toteaa: Tiedostamme ajovitsan merkityksen turvallisuusnäkökulmasta. Haluamme kuitenkin vähentää käskemisen voimallisuutta sekä käskyjen määrää."

Tiedotteen mukaan ohjastajille ja tuomareille järjestetään uusista ajotavoista koulutusta. Jo syksyllä on suunnitteilla uusien sääntöjen kokeilujakso. Jolloin sekä tuomaristo että ohjastajat saavat kokemusta tulevista sääntömuutoksista.

ST haluaa lisäksi nostaa tuomaristotyöskentelyn tasoa kautta Ruotsin. Vuoden 2022 alusta lähtien ST ottaa vastuulleen kilpailun valvojien palkkauksen ja työtehtävien jaon raviratojen sijaan. Tällä toivotaan lisättävän tuomaritoiminnan yhtenäisempää linjaa.

ST:n toiveena on saada samat säännöt voimaan myös muissa Pohjoismaissa. Croonin mukaan pohjoismaiden yhteinen sääntökomitea on ollut tiiviisti mukana edellä mainituista sääntöuudistuksista.

Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunnan puheenjohtaja Ismo Kovanen kertoo, että muiden Pohjoismaiden kanssa on tosiaan pidetty sääntöuudistuksia koskevia Teams-kokouksia.

"Positiivista on, että kaikki pohjoismaiset ravimaat ovat olleet mukana keskustelemassa sääntöuudistuksista."

Suomi ei tule kuitenkaan Ismo Kovasen mukaan ainakaan aluksi seuraamaan pilkuntarkasti Ruotsin päättämiä sääntöuudistuksia ajotavasta.

”Sääntövaliokunta kokoontuu viimeistään kesän lopulla keskustelemaan näistä tänään esiin tulleista asioista. Hyvin todennäköisesti myös Suomessa ajotapapykälien teksti tullaan kirjoittamaan hieman uudella tavalla. Lisäksi tulemme kiinnittämään Suomessa entistä enemmän huomiota yksittäisiin käskyihin ajovitsalla. Mutta asiat käsitellään kuitenkin ensin sääntövaliokunnassa”, kertoo Kovanen.

Jenkkikärryjen kielto volttilähdössä on Kovasen mukaan ollut tapetilla etenkin ammattivalmentajayhdistyksen kanssa. Luultavaa on, että joitakin rajoituksia on tulossa.

Suomen Ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtaja Antti Karhila vahvistaa Kovasen lausuman jenkkikärryistä.

”Tein kyselyn hyvällä vastausprosentilla meidän jäsenistöllemme jenkkikärryjen käytöstä volttilähdöissä. Argumentteja puolesta ja vastaan, sääntövaliokunta loppupeleissä asiasta päättää. Sen mukaan sitten toimitaan."