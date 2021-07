Markku Nieminen: Willow Priden lääkeainetestinäytteestä löytynyt vähäinen jäämä mefenaanihappoa – ainetta ei ole käytetty tallilla 15 vuoteen

Terhi Piispa-Helisten

Markku Nieminen kertoo, että tällä hetkellä ainoat selitykset siihen, miten hevonen on saanut kiellettyä lääkeainetta liittyvät Kuopiossa käytettyyn vierastalliin sekä lainakäytössä olleeseen kuljetusautoon.

Maan kärkivalmentajiin kuuluva Markku Nieminen tiedotti perjantaina tallin Facebook-sivuilla, että Willow Pridelta on otettu Kuopion raveissa 15.5. lääkeainetestinäyte, josta on löytynyt vähäinen jäämä mefenaanihappoa. Happo on ainesosa Ponstan Forte-nimisessä lääkkeessä ja se on kielletty tulehduskipulääke.

“Olemme valittaneet tuomiosta, ja silloin se ei ole vielä voimassa. Me emme ole käyttäneet kyseistä lääkettä ainakaan 15 vuoteen. Sen pystyy selvittämään lääkeainekirjanpidosta”, toteaa Markku Nieminen.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli asian torstaina ja Suomen Hippoksen hallitus langetti Niemiselle hevosen vastuuvalmentajana 3 000 euron sakon ja kuukauden kilpailukiellon sekä valmentajana ja ohjastajana toimimiseen. Hippos tiedotti myös päätöksestä perjantaina osana hallituksen kokouksen muita asioita.

Tapaus on hyvin erikoinen, kun selvää tietoa siitä ei ole, mistä hevonen on voinut saada kiellettyä tulehduskipulääkettä.

”Prosessi etenee sääntöjen puitteissa. Toimitamme luonnollisesti oman selvityksemme asiasta ja toivomme valituksen menevän läpi. Tällä hetkellä ainoat järkeenkäyvät selitykset lääkeaineen päätymiseen Willow Prideen on vierastalli Kuopiossa tai käytössämme ollut lainakuljetusauto Kuopion reissulla” sanoo Nieminen MT Ravinetille.

Niemisen tallin Facebook-sivun julkaistun tiedotteen mukaan Willow Pride on antanut negatiivisen lääkeainetestinäytteen Jyväskylässä 12.6. Hevosen taustavoimille ei tule seurausta positiivisesta dopingnäytteestä.

Hippoksen mukaan hevonen vapautuu kilpailukiellosta välittömästi, sillä sen voittamaa palkintosummaa ei ole lääkeainetestin vuoksi vielä maksettu eikä sitä näin ollen tarvitse periä takaisin.

Tuomiosta voi valittaa kahden viikon ajan ravituomioistuimeen, Kilpailukielto alkaa, kun mahdollinen muutoksenhaku on päättynyt.

Uutista on täydennetty Hippoksen tiedotteen tiedoilla kello 15.07. Sitä on myös korjattu kello 15:14: Niemisen tilanteen käsitteli torstaina Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta ja vasta perjantaina Suomen Hippoksen hallitus.