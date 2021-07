Don Williamsilla kurkunpääntulehdus – valitus lääkeainerikkomusasiassa käsitellään elokuussa

Terhi Piispa-Helisten

Don Williams ei ollut Teivossa kunnossa ja syyksi paljastui kurkunpään tulehdus. Kuva on Mikkelin stayerin lämmittelystä, jossa ori laukan jälkeekin kiri jälleen kerran lopussa väkevästi ehtien kakkoseksi.

Don Williams ei ollut oma itsensä Teivossa tiistai-illan Suurmestaruuskarsinnassa. Ranskalaisori jäi voittajalle selvästi hävinneenä myös finaalipaikkojen ulkopuolelle. Hevosen taustajoukot veivät hevosen tähystettäväksi heti startin jälkeen. Syy vaisuun esitykseen löytyi nopeasti.

”Kurkku oli tulehtunut ja täynnä limaa. Hevonen on nyt lääkitty, ja kuukauden verran menee parannellessa”, toteaa valmentaja Markku Nieminen keskiviikkoaamuna.

Vajaa kolme viikkoa sitten Suomen Hippos tiedotti Markku Niemisen valmentaman Willow Priden antaneen kiellettyä mefenaamihappoa sisältäneen testituloksen Kuopiosta 15. toukokuuta. Raviurheilun keskusjärjestö langetti Niemiselle kuukauden kilpailukiellon sekä 3 000 euron suuruisen sakon, joka sisälsi sekä lääkeainerikkomuksen että lääkityskirjanpidon rikkomuksen.

Nieminen totesi jo tuolloin MT Ravinetille, että tuomiosta tullaan valittamaan. Valituksen käsittelypäiväksi on nyt määrätty 18. elokuuta.

Markku Nieminen esitti uutisessa teorian, jonka mukaan Willow Priden olisi voinut saada kielletyn ainesosan elimistöönsä joko lainakuljetusautosta tai vierastallista. Lääkeaineen joutumista Willow Priden elimistöön on selvitetty tarkemmin valitusprosessin aikana.

”Kuljetusauto on poissuljettu vaihtoehto. Eläinlääkäreiden mukaan löydetty ainemäärä Willow Priden elimistöstä on sen verran pieni, ettei se ole voinut aiheutua lääkitsemisestä vaan sen on täytynyt kulkeutua elimistöön jotakin muuta kautta. Meillä ei kyseistä reseptilääkettä edes käytetä. Se tulee ilmi lääkeainekirjanpidostammekin.”

Suomen Hippoksen lääkintäohje määrittelee lääkeainerikkomukseksi, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkeainetta ja voidaan epäillä lievää sääntö- tai varoaikarikkomusta. Löydetty jäämäpitoisuus on niin alhainen, että sillä ei todennäköisesti ole ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.