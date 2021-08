Nouseva suomenhevosnimi Niemen Julius muutti uskomattomalla voittoprosentilla operoivaan menestystalliin - ”Työ palkitsee tekijänsä”

Elina Paavola

Kaikki tämän kauden kahdeksan kisaansa nimiinsä vienyt Pärttyl sai tallikaverikseen Niemen Juliuksen. Sanna Loukusan treenattavat ovat kilpailleet hengästyttävällä voittoprosentilla 50 tällä kaudella. Taustalla näkyy Loukusan luotto-ohjastaja Jukka-Pekka Niskanen.

Pudasjärven Jyrkkäkoskella talliaan yhdessä elämänkumppaninsa Raimo Hyvärisen kanssa pyörittävä Sanna Loukusa on saanut treeniinsä 5-vuotiaan tähtijuoksijan Niemen Juliuksen.

Paltamolaisten Inka ja Juha Kemppaisen omistama vauhdikas ruuna on viilettänyt täyden matkan 28,0-vauhdilla läpi. Voittoja Niemen Julius on ravannut uransa 24:sta kisastaan neljä. Himmeämpiä totosijoja on kertynyt seitsemän. I.P. Vektorin pojan voittosumma on 9 040 euroa.

”Eilen illalla ruuna tuli tänne. Olen sen startteja seurannut. Kyseessä on mielenkiintoinen ja hyvin mennyt nuori hevonen. Omistajan kanssa poristiin, ja Niemen Juliuksen pitäisi olla mukavassa kunnossa. Tarkoitus on päästä ajamaan toisten kanssa, ja jos se piristäisi ruunaa”, Sanna Loukusa sanoo.

Loukusa työskenteli noin 14 vuotta Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön tallityön ohjaajana ja koulun hevosten vastuuvalmentajana. Sitten hevosalan koulutus loppui, mutta Loukusa jäi. Hän pyörittää valmennustoimintaansa koulun tiloissa, jotka ovat Pudasjärven kaupungin omistuksessa.

Loukusan tallissa on suhde kääntynyt selvästi suomenhevosten puolelle. Valmennuslistoilla olevasta kahdestakymmenestä ravurista 14 on suomenhevosia. Onko tämä ollut harkittua vai menestyksen mukanaan tuomaa satoa?

”Ei hevosia ole mitenkään valikoitu, molemmat rodut käyvät, en sorra kumpaakaan. Suomenhevosia on vain nyt ruvennut tulemaan, tietenkin siksi, kun on menestytty niillä”, Loukusa miettii.

Loukusan ja Hyvärisen suojatit ovat olleet tällä kaudella suoranaisessa lennossa. Tallin hevoset ovat voittaneet puolet vuoden 44:stä kisastaan. Loukusan voittoprosentti on valtakunnan paras ammatikseen valmentavien puolella.

”Työ palkitsee tekijänsä, mitään ei ole muutettu. Treenipaikat ja -systeemit ovat samat kuin ennenkin”, Loukusa toteaa.

Menopuolella on ollut voitokkaan viime syksyn Villinmiehen Tammakilvan kakkosen Riksun Tähden muuttaminen Petäjävedelle Antti Tupamäen treeniin.

”Ei siinä mitään, omistaja teki tällaisen päätöksen. Lehdestä luettiin asiasta. Onneksi tamman tilalle on tullut uusia valmennettavia.”

Tallin tähtenä on tällä kaudella tuikkinut Pärttyl. Vuoden alussa Pudasjärvelle muuttanut ruuna on voittanut Loukusan käsistä kaikki kahdeksan kisaansa. Rima nousee sunnuntaina, kun Pärttyl ponkaisee matkaan Rovaniemen Kirppu-ajossa. Vastassa ovat ruunaruhtinas Stallone, Seinäjoen kuninkaallisen 3100 metriä vakuuttavasti nimiinsä vienyt Vixeli ja kumppanit.

”Vastusta riittää. Lähdetään ajamaan omaa juoksua, ja katsotaan, mihin Pärttyl piisaa. Jos ruuna on neljän-kuuden sakissa, niin olen tyytyväinen. Ykkössija – ja kolmen joukkoon sijoittuminenkin - on lujassa, vaikka kyllä voittokisoissa on jäänyt kiristämisen varaa. Ylivieskassa Pärttyl paineli keskipitkän matkan 26,1, ja kuskin mukaan tulos syntyi helposti. Haastajan rooli sopii meille”, Loukusa kommentoi.

”Pärttylin voittokulku on tullut yllätyksenä. Ruuna on ollut varma, vaikka Upin (ohjastaja Jukka-Pekka Niskanen) mukaan heikkojakin hetkiä on välillä ollut. Laukkoja ei kuitenkaan ole tullut. Ruuna on ollut tasaisen hyvä ja käyttäytynyt rauhallisesti.”