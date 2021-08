Nurmosen ykköstykit starttaavat Rovaniemellä ja Kuopiossa – hyväsukuinen tulokas talliin

”Stallone ja H.V. Tuuri tuntuvat kotona todella hyville. Ensi viikonlopun jälkeen on tarjolla useampi hyvä lähtö syksyn aikana”, sanoo Ossi Nurmonen.

Elina Paavola

Ensin otimme Ylivieskan, sitten Rovaniemen. Ruunaruhtinas Stallone suuntaa seuraavaksi napapiirille, ja nuoren hurjan tähtäimessä on Kirppu-ajon voitto. Stallonen ohjat ottaa sunnuntaina käsiinsä Mauri Jaara.

Maaninkalaisen Ossi Nurmosen kova suomenhevoskaksikko Stallone ja H.V. Tuuri kilpailevat tahoillaan tulevana viikonloppuna. Ruunaruhtinas Stallone matkaa sunnuntaina Rovaniemelle, jossa ohjelmassa on 2640 metrin matkalla ravattava Kirppu-ajo.

” Pitkä matka sopii Stallonelle, ja 40 metrin takamatkasta huolimatta lähdemme taistelemaan kärkisijoista sekä hyvästä 15 000 euron ykköspalkinnosta”, toteaa Ossi Nurmonen.



Stallonen ohjastaja vaihtuu Iikka Nurmosesta Mauri Jaaraan. Tällä ei ole valmentajan mukaan suurempaa merkitystä.

” Iikka ei lähtenyt Rovaniemelle asti. Päädyimme Mauri Jaaraan, joka on huippuluokan kuski. Stallonen ajamisessa ei ole sen suurempia erikoisuuksia, ja jatkamme samoilla varusteilla kuin aiemmin.”



H.V. Tuuri ei ole kilpaillut hopeatilaan päättyneen kuninkuuskilpailun jälkeen. 11-vuotias ori on ilmoitettu ensi maanantaiksi Kuopion Savo-ajoon.

” H.V. Tuuri tuntuu kotona todella pirteälle. Hyvillä mielin lähdetään Kuopioon. Lähtö on mielenkiintoinen tammojen saadessa 20 metrin hyvityksen”, puntaroi Nurmonen H.V. Tuurin tehtävää.



Kuopion suomalaiseen iltaan Nurmonen ilmoitti myös tallin uusimman tulokkaan Siirin Liisin. Viisivuotiaan Liisingin tyttären emänemä on Siirin Piirto, joka on muun muassa jättänyt Siirin Ällin.

” Tamma on ollut meillä muutaman viikon. Startataan Kuopiossa, näemme missä vaiheessa olemme sen kanssa. Arvoitus se on vähän itsellekin”, kertoo Nurmonen Siirin Liisistä, joka on uransa kuudesta startista sijoittunut viidesti kahden joukkoon.



Stallonella ja H.V. Tuurilla valmentaja suunnittelee jatkavansa kautta pitemmälle syksyyn.