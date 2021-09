”Paras valjakko voitti lauantaina, tarjotaan uusi haaste Lappeenrannassa” – An-Dorra jatkaa Suomen kamaralla kilpailemista

Ville Toivonen

Reino Palomäki antaa rehdin tunnustuksen Derbyn voittajalle.

Reino Palomäki oli tyytyväinen An-Dorran hopeatilaan lauantaina ravatussa Derbyssä. Jarmo Saarelan ohjastama tamma kiri loppua hyvin, muttei päässyt ohi Pekka Korven Magical Princessistä.

"Paras valjakko voitti lauantaina, tarjotaan uusi haaste Lappeenrannassa. Pekka on niin rutinoitunut kuski ja valmentaja näissä ympyröissä. Häntä on lähes mahdotonta päihittää. Hopeatilastakin tuli huima palkintoraha. Tällaisena tavallisena harrastajana on vähän vaikea sisäistää noin suuria summia”, hymähtää Palomäki 60 000 euron kakkospalkinnosta ja antaen samalla tunnustusta voittajalle.

An-Dorralla on ohjelmassaan kolme suurempaa kilpailua syksyn aikana. Ensimmäisenä on vuorossa Lappeenrannan Villimiehen Tammakilpa, jonka karsinnat ajetaan 16. Syyskuuta. Sen jälkeen on kaiken ollessa kohdillaan ohjelmassa St Leger ja neljävuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu.

"Eurooppa-derbyyn emme lähde, sillä tarjolla on hyviä lähtöjä Suomessa. Ruotsissa on huima taso neljävuotiaissa. Nurmoksen ja Kontion Calgary Games vaikutti olevan melkein eri planeetalta sen jättäessä vastustajansa loppusuoralla”, kehuu Palomäki Ruotsin Derbyvoittajaa.

Vaikka An-Dorra kilpaileekin syksyllä Suomessa, on Palomäellä mielessä jo ulkomaan lähdöt ensi vuodelle.

"Kaiken ollessa kunnossa, niin hevosella kuin miehelläkin, niin ulkomaan lähdöt kiinnostavat ensi vuonna ilman muuta."

Palomäki haluaa nostaa esille An-Dorran ja Magical Princessin merkityksen suurelle yleisölle.

"Raveja seuraavalle yleisölle on mukava kyetä tarjoamaan kahden huipputamman välisiä taisteluita. Toivon mukaan kumpikin tamma on iskussa syksyn aikana, jolloin pystymme tarjoamaan yleisölle ikimuistoisia matseja useamman kerran syksyn aikana. Nehän ovat raviurheilua parhaimmillaan”, tunnelmoi Palomäki.