Kitara, ajohaalarit ja hevostähdet: Pohjoismaiden kuumin nimi Calgary Games oppi raviaakkosensa Kempeleen esikoulussa - ”Se oli sellainen kohuvarsa jo varhain”

Timo Niemelä valmentaa, opettaa, ajaa kilpaa, on mukana kunnallis- ja ravipolitiikassa sekä soittaa kitaraa. Sodoma-yhtye nousi valtakunnalliseen suosioon 1970-luvun lopulla. Nykyään Niemelä rokkaa Expressin ja The Beatles Bandin riveissä.

Timo Niemelä, 61, ei ehtinyt katsoa suorana lähetyksenä Ruotsin sunnuntaista Derby-finaalia. Rovaniemen ravit pitivät kempeleläisen pitkän ravipolun kulkijan kiireisenä.

”Jonne (Niemelä, Timon poika) katsoi lähdön kännykästään ja raportoi tapahtumista, kun minulla oli siinä hommaa starttihevosten kanssa. Kyllähän sitä voittoa tuli tuuletettua ja mieltä se lämmitti”, hän lausuu.

Niemelä on tehnyt Esko- ja Antti-veljiensä kanssa Timo Nurmokselle varsojen opetus- ja alkuvalmennustyötä jo liki 20 vuotta. Ruotsin Derbyn maailmanennätystuloksella 11,7 sensaatiomaisesti nimiinsä vienyt Calgary Games on yksi Kempeleessä kortteeranneista varsoista.

”Nurmoksen varsat tulevat yleensä syksyllä puolitoistavuotiaina ja lähtevät pois kaksivuotiskesän kynnyksellä eli ne ovat sen vajaan vuoden täällä. Tulemiset ja lähtemiset riippuvat aina siitä, miten Nurmoksen päässä on työntekijöitä. Calgary Gamesin kohdalla kuvio oli tuo perinteinen”, Timo Niemelä valaisee.

Varsoja tulee hänen mukaansa keskimäärin 15 per saapumiserä, ja ne ovat opettamattomia.

”Alusta lähdetään niitä rakentamaan. Yleensä niillä ei ole ollut kärryt lainkaan vielä perässään ennen kuin ne tulevat meille.”

Puheet yhteistyöstä alkoivat jo ennen Nurmoksen Ruotsiin muuttoa. Niemelä sanoo, että suunnitelma siirtyi täytäntöön, kun Nurmoksen toiminta alkoi pyöriä Ruotsissa toden teolla.

”Totta kai tunsimme Timpan kanssa jo ennestään, kun olimme samoja latuja hiihdelleet ja samoissa piireissä pyörineet. Hän oli torniolainen ja minä kempeleläinen hevosmies, mutta ei meillä sen kummempaa ystävyyssuhdetta ollut aiemmin. Kai Timppa oli katsellut, että meillä on aina ollut nuoria hevosia, ja oikeastaan aina on saatettu hevoset pienestä pitäen radoille. Hänellä oli luotto siihen, että homma hoituu. Timppa soitti ja esitti asian. Siitä se lähti”, Niemelä kertoo.

”Yhteistyö passasi meidän pirtaan. Suoraan sanottuna ravivalmentajan työ Pohjois-Suomessa on siitä karua, että kun saat jonkun tosi hyvän hevosen treeniin, niin sitten se otetaan sinulta pois ja viedään etelään valmennukseen. Näinhän se on mennyt iät ja ajat. Tässä kuviossa tietää jo etukäteen, että varsat lähtevät joka tapauksessa täältä pois”, Niemelä kertoo.

Hän jatkaa, että korona-aikana Nurmos ei ole käynyt varsojaan katsomassa Kempeleessä, mutta yhteydenpito on tiivistä.

”Viestejä laitellaan ja soitellaan. Videot ovat hyvä väline. Niistä näkee, miten varsat liikkuvat, ja videot palvelevat omistajiakin. Jos varsoilla menee hyvin, niin silloin yhteydenpito ei ole niin aktiivista, mutta jos probleemia tulee, niin silloin tuumataan yhdessä, että mitä tehdään. Timppa ei ole hirveän hanakka jakamaan neuvoja. Kerran hän kommentoi erääseen videoon, että älkää ajako kovin lujaa, kun alusta näytti hänen silmäänsä kovalta”, Niemelä nauraa.

Varsojen treenaaminen tapahtuu pääosin Niemelöiden kotitilalla sijaitsevalla hiittisuoralla.

”Se on sellainen vajaan kilometrin mittainen. 600-700 metrin vetoja siinä ajetaan. Suora on pinnaltaan varsin pehmeä. Talvella se pyritään pitämään lumisena ja polanteisena sekä tasaisena. Joskus suoraa on jäädytettykin. Äimäraution radalla käydään varsoja ajamassa sisään. Tärkeintä varsojen valmennuksessa on jämäkkä johdonmukaisuus ja hevosen lukeminen. Liikaa ei voi vaatia, vaan pitää edetä varsan ehdoilla”, Niemelä näkee.

Kaikki varsat tekevät Niemelöillä samoja harjoitteita, oli kyseessä sitten varhaiskypsä lahjakkuus tai hitaammin kehittyvä yksilö.

”Hyvä varsa voi väläyttää treeneissä, mutta kaasu pohjassa ei missään nimessä ajeta. Maitohappo- ja intervallitreeniä sekä vauhtiharjoituksia vedetään läpi. Kun varsat ovat kääntymässä kaksivuotiaiksi, ne menevät jo jonkunlaisia kyytejä”, Niemelä linjaa.

”Me lyödään niihin aikoihin talleillamme kulkevan porukan kanssa leikkimielinen veto, jossa veikataan varsa, joka on tienannut eniten kolmevuotiskauden loppuun mennessä. Meitä on sellainen 15 henkeä, ja jokainen pistää kympin pottiin. Calgary Games oli Eskon passi, ja hän veikkasi kisassa oria.”

Esko Niemelä ei kuitenkaan vetoa voittanut, sillä kolmevuotiaana kolmella ilmavalla voitolla avannut Calgary Games joutui jäämään ikäluokan pääkisasta Kriteriumista pois. Samalla kausi oli ohi, ja oriin viime vuoden tienestit jäivät hieman yli sataantuhanteen kruunuun.

”Timppa odotti jo Kriteriumista menestystä, mutta se meni munilleen. Varsasta oli ennakkopuheita, kun se tuli tänne. Ja kyllä se fyysisesti olikin poikkeuksellinen. Calgary Gamesin lahjakkuus oli yleisesti tiedossa, ja se oli sellainen kohuvarsa jo varhain. Hyvyys oli heti ilmeistä”, Timo Niemelä muistelee.

Niemelöillä oli aikoinaan opetettavana ja treenattavana myös Calgary Gamesin mainetekoihin yltänyt isä Readly Express.

”Varsassa on paljon yhtäläisyyksiä isäänsä. Readly on pystynyt periyttämään jälkeläisiinsä parhaita ominaisuuksiaan, reipasta luonnetta ja hyvää asennetta. Readlyn varsat eivät ole ulkoisesti isoja tai komeita, mutta sellaisia keskikokoisia ja urheilullisia. Niillä on yleensä loistava pää. Sunnuntai osoitti jälleen Readlyn periyttämisvoiman”, Niemelä viittaa Ruotsin Tammaderbyn nimiinsä vieneeseen Readly Expressin tyttäreen Honey Mearasiin.

Timo Niemelän menestyshevosiin lukeutuu 16 kertaa ykköseksi yltänyt ja liki 77 000 euroa radoilta rahaa ravannut sukutamma Rydens Hope. Tamma on kantavana juuri Readly Expressistä.

”Kimmo (Penttilä) antoi tamman siitosoikeuden meille. Kyllä syntyvällä varsalla on tunnearvoa, ja tietenkin siihen kohdistuu sitten aikoinaan myös odotuksia.”

Niemelä jakaa tunnustusta Nurmokselle.

”Hänelle kaikki pisteet ja hatunnosto. Timppa osaa valita varsat, ja hänellä on rohkeutta, taitoa ja näkemystä. Me tehdään täällä perustat, ja on hienoa olla tiimissä mukana. Kuvio toimii hyvin, ja tuloksista näkee, että ei me olla ainakaan pilattu varsoja.”

Ennätysvuonna 2011 Ruotsin Derby-finaalissa oli peräti neljä Kempeleessä varsakoulunsa käynyttä ravuria: voittaja Beau Mec, kolmanneksi sijoittunut Aga Khan Boko, neljänneksi kirinyt Amaru Boko ja kymmenenneksi jäänyt Jackpot Brodde. Tämän vuoden derbyhevosista Kempeleen kautta vauhtia oli hakenut Calgary Gamesin lisäksi Chiru.

Niemelä on ravien ohella monessa mukana. Hän soittaa kitaraa kahdessa yhtyeessä ja osallistuu päätöksentekoon kunnallis- ja ravipolitiikan saralla. Niemelä on ollut Kempeleen kunnanvaltuutettuna, ja hän on Äimäraution raveja pyörittävän Pohjolan Hevosystävät ry:n hallituksen pitkäaikainen jäsen. Lisäksi Niemelä on toiminut Kempeleen hevosystävät ry:n puheenjohtajana ja Ravivalmentajat ry:n hallituksen jäsenenä.

Ammattitreenarin ura oli hänen kohdalla aikoinaan tähtiin kirjoitettu.

”Raviala oli alusta asti kirkkaana mielessä. Muita kuin hevoshommia en ole työkseni tehnyt.”

Esikuva löytyi läheltä. Calgary Gamesin derbyvoittoon kannustanut Jorma Kontio asui nuoruudessaan Niemelän naapurissa.

”Jomppe näytti esimerkillään, että hevosalalla voi elättää itsensä.”

Raviurheilun kannalta otollisimmat markkinat ovat etelässä. Niemelä on kuitenkin juurtunut sijoilleen Oulun kupeeseen.

”En ole ajatellut asioita ura edellä. Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut rakentaa elämäni tänne Kempeleeseen.”

Hevoset tulivat Niemelöiden perintötilalla kuvaan mukaan veljesten otettua sukupolvenvaihdoksen myötä vetovastuun. Jos Niemelä olisi valtion virkamies, alkaisivat eläkepäivät jo häämöttää. Sensuuntaisia suunnitelmia ei hänellä kuitenkaan ole.

”Työ on mielekästä, eikä ole aikomusta jäähdytellä. Kenties sitten jonain päivänä ojennan soihdun esikoiselleni Jonnelle.”

Kitaransoitto tarjoaa Niemelälle vastapainoa hevoshommille. Soiton salat opetti aikoinaan hänen siskonsa aviomies, tunnettu muusikko Risto Järvenpää.

Vuonna 2010 Niemelä liittyi mukaan Expressiin. Viisikymmentä vuotta sitten perustettua oululaisyhtyettä pidetään Suomen toiseksi vanhimpana yhtäjaksoisesti toimineena orkesterina. Expressin ohella Niemelä kitaroi cover-yhtye The Beatles Bandissä.

Vuonna 1976 Niemelä alkoi musisoida kempeleläisten kavereidensa perustamassa Sodoma-yhtyeessä. Bändin kokoonpano oli retrospektiivisesti tarkasteltuna mielenkiintoinen, sillä mukana olivat Aallon veljekset Markus ja Simo. Edellinen on kansainvälisen artistitähden Saara Aallon isä. Jälkimmäinen on puolestaan taikureiden maailmanmestari. Sodoma lopetti toimintansa 1979 jäsenten mentyä armeijaan.

Sodoma pääsi soittamaan Oulun suurella rock-festivaalilla Kuusrockissa, ja yhtye oli lähikuvassa Hectorin suositussa radio-ohjelmassa Pop eilen - tänään. Bändi noteerattiin myös Suosikki -lehden lukijoiden mieliartisteja mitanneessa Karvapäägalleriassa.

Sodoma voitti Pohjois-Suomen rock-mestaruuden vuonna 1978. Valtakunnallisessa kisassa bändi sijoittui kolmanneksi, vaikka osallistuminen oli vaakalaudalla.

”SM-kisa pidettiin Lappeenrannan jäähallissa. Jo Kärsämäellä meni keikkabussista rengas puhki. Vaivalla alle vaihdettu varapyöräkin oli tyhjä. Käsipumpulla saimme siihen lopulta tykitettyä tarpeeksi ilmaa. Puhelinkopista piti soitella järjestäjille, että laittakaa meidät esiintymään hännillä, että ehdimme. Kiireellä kaasuteltiin kohti kisapaikkaa. Mikkelin mutkissa kosketinsoittaja tuli pahoinvoivaksi, mutta paikalle päästiin ja keikka vedettiin. Kisan juontanut Jussi Raittinen muisti edelleen tapauksen, kun hänet taannoin näin”, Niemelä hymyilee.