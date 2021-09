Kouvola-ajon sankari Zultanio muutti ratsutallilta hevospaarman pureman saaneelle Petteri Kokolle - ”Oven avasi Christopher Wegelius, ja hän huusi, että pentele, täällähän on poikiakin!”

Satu Pitkänen

Kouvola-ajon ketterä sankari Zultanio muutti pohjoiseen Petteri Kokon talliin.

Loppuvuodesta 2019 Kouvola-ajon 10 000 euron arvoiseen voittoon ravannut Zultanio on muuttanut Keminmaalle. Aiemmin Antti Ojanperän treenissä ja Team Ojanperän omistuksessa vaikuttaneen Cantab Hallin pojan uusi omistaja ja valmentaja on Petteri Kokko, 51.

Zultanio ostettiin Suomeen pari vuotta sitten. Ruuna on vienyt nimiinsä uransa 45:stä kisastaan 13. Kakkosia on kymmenen ja kolmosia neljä kappaletta. 6-vuotiaan voittosumma on 57 784 euroa.

”Ajeltiin tyttären kanssa elokuun lopulla ratsastuksen SM-kisoihin, ja poikettiin matkalla Antin tallille. Kysyin sitten, että onko tarjouskorissa hevosia? Antti mietti hetken ja sanoi, että Zultanio voisi olla siellä, kiinnostaisiko? Mulla pyörähti silmät ja sanoin, että joo”, Petteri Kokko nauraa.

”Katselin ruunan kisoja, ja sehän meni hienosti varsinkin silloin 2019. Kouvola-ajon voitto joo, ja jo sitä ennen tuli Toto75-ykkönen Porista. Antti antoi neuvoja Zultanion treenaamiseen. Ruuna tuli Italiasta kovalta äijältä, ja sitä pitää valmentaa maltilla. Koetetaan ratsastella ja sellaista.”

Kokko on pitkän linjan hevosmies. Hevoset tulivat hänelle tutuiksi jo lapsuudessa hänen synnyinkaupungissaan Rovaniemellä. Kokko kertoo käyneensä kuuluisalla Pöykkölän ratsastustallilla.

”Aloin pyöriä siellä 11-12-vuotiaana, ensin tietenkin tyttöjen mutta sitten myös hevosten vuoksi. Poikia siellä ei paljoa näkynyt, ja asetelma oli meille edullinen. Pöykkölässä oli ratsuja varmaan 30. Kerran tallin oven avasi Christopher Wegelius, ja hän huusi, että pentele, täällähän on poikiakin!”, Kokko muistaa ratsastuslegendan, pankkiirin ja asianajan yllättyneen reaktion.

Hän jatkaa, että hänen isänsä kotitila sijaitsee Kempeleessä Timo Niemelän suvun tilusten vieressä.

”Timppa minut aikoinaan opetti valjastamaan hevosen, se oli 1980-luvun loppua. Ostelinkin heiltä myöhemmin heidän kasvattejaan, Barefoot Stepiä ja muita. Välillä mulla oli sellainen kymmenen vuoden suvantovaihe hevosista. Vuonna 1998 hommasin sitten jälleen ravurin. Kävin Virkkusen Kallen luona Sorosen Matin tallilla, ja mietin, että kyllä pitäisi taas saada hevonen. Juntusen Karilla oli Behind Bars, jonka hinnaksi hän ilmoitti 15 000 markkaa. Mulla oli samanarvoinen auto, ja kaupat tehtiin päittäin”, Kokko kertoo.

”Behind Bars oli Virpiniemessä Särkelän Teijan tallilla, ja siellä sitä kaverin kanssa treenattiin. Laitettiin se sitten Tervolan harjoitusraveihin listoille, ja sehän voitti Alapekkalan Karin ajamana. Kari sanoi, että ei muuta kuin isompiin raveihin ilmoittelemaan. Siitä se taas lähti.”

Kokon seuraava etappi oli Rovaniemen liepeillä sijainnut TH-talli. Siellä pyöritti valmennustoimintaansa silloisen vaimonsa kanssa Petteri Joki.

”Pete sanoi mulle, että kun hänen vaimonsa on siunatussa tilassa, niin tule tallille auttamaan. Pete on taitava mies, ja hän antoi hyviä vinkkejä. Hän lähti sitten Ruotsiin Salmelan Petrille hommiin ja sanoi, että jää sinä tähän tallia pitämään. Kysyttiin hevosenomistajilta, että onko järjestely ok? Siinä oli Memologia (uralla 39 voittoa) ja muita. Pyöritin tallia sen viisi-kuusi vuotta, ja lopetin 2010”, Kokko sanoo.

”Siinä 2007 tai 2008 ostettiin rouvan kanssa hoiva-alan yritys, joka lähti laajenemaan kuin helkatti. Työntekijöitä oli parhaimmillaan noin 120. 2012 saatiin sitten ostotarjous, ja mietittiin, mitä tehdään. Myytiin yritys pois, ja kun saatiin rahaa, hankittiin nykyinen maatila Keminmaan Viitakoskelta. Tämä on pieni kylä. Ihmiset seuraavat raveja innoissaan, että nyt tämä pitäjä juostaan Suomen kartalle. Hevoshomma on mukavaa, ja rakennettiin tähän tallit ja talot, maneesit, tarhat, kentät ja radat. Tytär (Peppi Kokko) on oikein tosissaan hevosasialle vihkiytynyt. Hän on 14-vuotias, ja noista elokuun lopun ratsastuksen SM-kisoista tuli hopeaa. Voitto jäi vain pisteen päähän.”

Kokon vaimo ja tytär viettävät talven Espanjassa, jossa perheellä on kakkosasunto.

”Talli on siinä lähellä, ja tytär pääsee ratsastamaan espanjalaisvalmentajan opeilla ja ammentamaan kansainvälistä näkemystä. Minä olen yksin täällä Suomessa, ja kun myin pari hevosta pois ja yksi loukkaantui pahoin ja lähti Pyhän Pietarin valmennukseen, niin ajattelin, että tarvitsen Fifth Avenue Vicen kaveriksi toisen treenattavan, ettei aika käy pitkäksi”, Kokko hymyilee.

Kokkojen tilalta on viikon Toto75-areenalle Laivakankaalle vain 18 kilometrin matka. Kokon kovavireinen suojatti Fifth Avenue Vice kilpailee ravien neljännessä lähdössä. Ruuna ampaisee matkaan Mika Jauholan ohjastamana radalta 11.

”Yönmusta paikka saatiin. Siinä on hyviä hevosia ja kovia kuskeja vastassa. Jos pikkurahaa tulee, niin tyytyväinen pitää olla. Fifth Avenue Vice on hyvä hevonen, ja sillä on kaikki kunnossa. Ruuna oli sunnuntaina Rovaniemellä tosi urhea keulasta kovan tempon päätteeksi. Luti (Juha Luusuaniemi ja Diamond Lord) laski vain hevosellaan ilman lupaa ohi. Fifth Avenue Vice ei puhaltanut startin jälkeen ollenkaan, ja reissussa mukana olleen Sunnarin Veli-Pekan kanssa juteltiin, että reipas matkavauhti mahtaakin sopia ruunalle parhaiten. Lauantain startti on startti muiden joukossa. Jatkossa käydään kokeilemassa Ruotsin puolella, miten ruuna siellä riittää.”

Viimeksi heinäkuussa kisanneella Zultaniolla Kokko aikoo ottaa ajan kanssa. Hän sanoo, että eläinlääkäri Jarno Kauhanen tarkisti hevosen jalat, ja ne ovat kunnossa. Selässä on sen sijaan ollut ongelmia.

”Sitä olen laseroinut ja jumpannut. Olen ehtinyt ajaa Zultaniolla viisi-kuusi kertaa, ja eilisellä lenkillä ruuna oli jo virkeä ja käytti jalkojaan. Ruotsissa on eläinlääkäri-kiropraktikko Anne Semrén, ja hän kyllä tietäisi, mistä kohdasta painella. Semrén on huippusuosittu, ja hänen vastaanotolleen on kahden-kolmen kuukauden jonot”, Kokko huokaa.

”Laitellaan ja hoidellaan Zultaniota kuukausi tai pari, ja katsotaan, jos ruuna saadaan oikenemaan ja päästään tämän vuoden puolella ajamaan pari starttia. Treenataan sitten talvi ja palataan keväällä asiaan. Hokkikelien sopivuudesta ei Antillakaan ollut täyttä kuvaa. Zultaniolla ajettiin kerran hokeilla, eikä ruuna silloin menestynyt, mutta siinä oli muutakin murhetta. Kyllä mun mielestä Zultaniossa on tännepäin kovasti ainesta, jos vain kaikki palaset saadaan kuntoon”, päättää valmentajana tämän vuosituhannen 271:sta startistaan 46 voittanut Kokko.