Jyrki Tammimetsä opettaa ensimmäiset kylmäverivarsansa: "Ravaaminen niille ainakin vaikuttaa olevan helppoa"

Tammavarsa on samasta emästä kuin Ruotsin Derby-voittaja Tangen Bork.

Rinna Tammimetsä

Ruuna Spang Stövern on Tammimetsän tallin ensimmäinen kylmäverivarsa.

Orimattilassa hevosia valmentava Jyrki Tammimetsä on profiloitunut viime vuosina eritoten varsojen valmentajaksi.

"Meillä on tällä hetkellä yhdeksän varsaa opetettavana. Tulijoita olisi ollut enemmänkin. Olemme valitettavasti joutuneet sanomaan ei joillekin”, kertoo Tammimetsä.

MT Ravinetti uutisoi aiemmin Christa Packalenin ja Jyrki Tammimetsän yhteistyöstä varsojen opetuksessa.

"Kolme varsaa on tällä hetkellä Christalta. Loput ovat muilta omistajilta. Asiakkaiden määrä nousi hetkessä todella paljon. Olen palkannut työntekijän, ja sen lisäksi tässä on yksi harjoittelija. Varsojen opetuksessahan tarvitaan ainakin aluksi useampi käsipari."

Kuluneen vuoden aikana Tammimetsä on saanut tutustua myös kylmäverivarsoihin. Hänellä on työn alla kaksi yksivuotiasta Norjassa syntynyttä kylmäverivarsaa: tamma Spang Stöva (i. Lome Elden) ja jo ruunattu Spang Stövern (i. Wik Stjernen).

"Ne ovat Kouvolan klinikalla työskentelevän eläinlääkärin Taina Sjöbergin Norjasta kotoisin olevan miehen Gisle Sjöbergin nimissä. Tammahan on samasta emästä kuin Tangen Bork, joka voitti jo Ruotsin derbyn ja lukeutuu Norjan derbyn suosikeihin nyt sunnuntaina”, kertoo Tammimetsä.

Spang Stövern on jo laitettu kärryjen eteen. Spang Stöva tulee vasta laitumelta takaisin lähipäivinä.

"Ajoimme molemmilla perästä jo ennen laidunkautta. Spang Stövern vaikuttaa oikein mukavalle varsalle. Ravaa jo nyt tosi hyvällä tyylillä. Mielenkiintoista vaihtelua opettaa välillä kylmäverisiä. Ravaaminen niille ainakin vaikuttaa olevan helppoa."

Pitkän linjan raviammattilainen on tyytyväinen tallinsa tilanteeseen tällä hetkellä. Työtilanne on turvattu talven yli. Osa opetukseen tulleista varsoista jää pitemmäksi aikaa valmennukseen. Spang Stövern on yksi näistä.

"Spang Stöva lähtee ennalta sovitusti Annamari Vesalalle Luumäelle vuodenvaihteen tienoilla. Meillä on hänen kanssaan yhteistyötä. Mielenkiintoista nähdä miten kylmäverivarsat kehittyvät. Hyväpalkintoisia lähtöjä on tarjolla sekä Ruotsissa että Norjassa."