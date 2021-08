Christa Packalénin opetettavat varsat Jyrki Tammimetsälle - oman tallin virkistymistä odotellaan

Hollolan menestysvalmentaja Christa Packalén on on päättänyt ulkoistaa tallin varsojen opetuksen tällä kaudella Jyrki Tammimetsälle. Oman tallin hevoset ovat olleet kipeinä.

Ville Toivonen

Christa Packálenin valmennettavat ovat alisuorittaneet viime viikkoina. Talliin tulevat yksivuotiaat puolestaan ovat menossa opetukseen Jyrki Tammimetsälle Orimattilaan.

Packalénin tallista oli kaksi startissa keskiviikon Vermon derbykarsintaraveissa, mutta menestystä ei tullut.

"Jotain niistä nyt puuttuu", Christa Packalén, 28, huokaa.

"Mark Moren ja Love'n Cashin esityksistä eiliseltä esimerkiksi ei ole ihmeempää kerrottavaa. Kovasti on mm. tähystelty hevosten kurkkuja viime aikoina ja osa on jo terveitä, osalla on vielä oireita. Kuitenkaan ne terveetkään eivät oikein nyt saa itsestään irti. Vähän raskastahan tämmöinen on, kun varsinkin minä en osaa katsoa taaksepäin ja muistaa että joskus ne hevoset ovat menneet hyvinkin. Toki olen jalat maassa, ja ymmärrän että tällaistakin tämä välillä on hevosten kanssa."

Onko tallin hevosista uutisia, vaihtuvuutta tms.?

"Eipä ihmeemmin. Varsoja tulee aina syksyllä. Nyt niitä on käytännössä sovittu noin viidestä vuotiaasta, jotka menevät Jyrki Tammimetsälle opetukseen. Ja katsotaan tuleeko esim. Ypäjän huutokaupasta lisää, olemme kyllä menossa paikalle sinne."

Miten päädyttiin ulkoistamaan varsanopetus?

"Kun luovuttiin Jokimaan tallista viime talvena, niin tällainen ajatus alkoi kypsyä. Siellä oli hyvä opettaa varsoja, mutta tänne kilpatalliin se ei sovi yhtä hyvin. Jyrkille homma sopi, ja tämä tuntuu nyt meille hyvältä ratkaisulta. Nyt täällä kotitallissa on vain yksi vapaa karsina, mutta ensi vuoden puolelle siirryttäessä varmaan tulee tilaa varsoille. Tämä toiminta vain on sellaista, että vaihtuvuutta tulee ihan luonnostaankin."

Mikä meininki on sinun tallissasi, Jyrki Tammimetsä?

"Pääasiassa varsojen ja nuorten hevosten kanssa touhutaan jo nyt, ja Christan varsat sopivat hyvin kuvaan, kuinka monta niitä nyt lopulta sitten tuleekaan? Nyt on yksi heiltä, ensi viikolla tulee kai kaksi lisää ja katsotaan mikän on lopullinen lukumäärä. Täällä Orimattilassa on hyvä opettaa ja treenata, kun rataakin on uusittu."

"Ei ole kuin kaksi kilpahevosta, Hayley, 3, ja Homehill's Hugo, 6, nyt. Nekin ovat olleet kipeänä. Starttaillaan sitten, kun saadaan hevoset terveeksi ja iskuun."

Jyrki Tammimetsänkin starttihevoset ovat olleet kipeänä viime ajat.