Uutiset

Oona Halme lähtee Ruotsiin miljoonajahtiin: "Voittoa on vaikea luvata, mutta onhan se mukava päästä ajamaan kilpaa tämän tasoisella hevosella Ruotsin debyytissä" Uutiset Nuori ohjastaja on saanut viime aikoina lisää mahdollisuuksia.

Terhi Piispa-Helisten

Oona Halme on Suomen Hippoksen tilastojen mukaan ohjastanut hevosilla kilpaa 67 startissa, joista voittoja on kertynyt seitsemän. Ponilähtöjä hän on ajanut 336 ja voittanut niistä 100. Kuvassa Halme valmistautuu Suvelan Evon kanssa koelähtöön Seinäjoen Kuninkuusraveissa.

Isänsä Teemu Okkolinin tallilla Orimattilassa työskentelevä Oona Halme on tämän vuoden aikana menestynyt oikein mukavasti ohjastajana. 18 vuotta kuluvana vuonna täyttänyt Oona voitti elokuussa kaksi lähtöä. Kaikkiaan voittoja on tältä vuodelta kolme ja startteja 37. "Ohjastustehtävät ovat lisääntyneet mukavasti viime aikoina. Panostan tosissaan ohjastamiseen”, kertoo Oona Halme. Tulevana lauantaina hän saavuttaa uuden virstanpylvään raviurallaan, kun nuori raviammattilainen tekee ohjastajadebyyttinsä Ruotsin maaperällä. Axevallan lauantai-illan kahdeksannessa lähdössä Oona istahtaa Veijo Heiskasen 11,1-aikaisen Bag’s Simonin kärryille. Mailin voltissa Oonalle on arvottu takamatkan sisin rata. "Pääsen johtamaan volttia. Yritetään hoitaa homma kunnialla kotiin”, naurahtaa Oona. Poneilla aiemmin Ruotsissa kilpaa ajaneella Oonalle on kuitenkin asetettu Henna-sisaren puolelta tiukka tavoite lauantaille. Toki pilke silmäkulmassa. Ainoastaan voitto kelpaa. "Jos voitamme, ylittää Bag’s Simoni miljoonan kruunun voittosumman urallaan. Voittoa on vaikea luvata, mutta onhan se mukava päästä ajamaan kilpaa tämän tasoisella hevosella Ruotsin debyytissä”, naurahtaa Oona. Oonan ohjastustehtävät jatkuvat keskiviikkoiltana Åbyssä, jossa hän ohjastaa Heiskasen tallin B.W.T.Highway Staria koelähdössä. "Lähden lauantaiaamuna Ruotsiin, ja olen siellä vajaan viikon. Tarkoitus oli alun perin auttaa pakkaamaan muuttokuormaa sekä ajaa tallilla hevosia. Kilvanajo tuli mukavana yllätyksenä”, myhäilee Oona. Vaikka lauantain startti on Oonan ensimmäinen ohjastajana Ruotsissa, se tuskin jää viimeiseksi. "Tarkoitus on jossakin vaiheessa lähteä ulkomaille hevoshommiin. Vaikka satsaan kilvanajoon, kiinnostaa valmentaminen todella paljon. On tärkeätä oman kehityksen kannalta nähdä useampia tapoja valmentaa hevosia”, paljastaa Oona tulevaisuuden suunnitelmiaan. Henna Halme ja Veijo Heiskanen siirtävät toimintansa lokakuun alussa Vermoon. Vähän aikaa sitten pariskunta haki sinne hevosenhoitajaa. "Kyllähän me olemme keskustelleet asiasta. Mutta tällä hetkellä tuntuu, että pysyn Orimattilassa ainakin vielä jonkin aikaa", Oona Halme kertoo. Aiheet Henna Halme Oona Halme Teemu Okkolin Veijo Heiskanen ohjastaja poniohjastaja raviohjastaja