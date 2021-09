Heidi Hiltunen hoitaa siitostammoja ja varsoja sekä kuntouttaa hevosia Uumajassa: "Meillä on tässä enimmillään lähemmäs 70 hevosta kesälliset varsat mukaan lukien"

Heidi Hiltusen albumi

Heidi Hiltunen ja vuosikas tamma Naomi Bros. Tamman sukuyhdistelmä on Face Time Bourbon - Passionata Face - Muscle Hill.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Heidi Hiltunen teki kymmenisen vuotta sitten päätöksen muuttaa hevosten kanssa Ruotsin puolelle. Kyseessä ei ollut hyppy tuntemattomaan. Olihan hän käynyt paljon kilpailemassa hevosillaan parempien palkintojen äärellä etenkin pohjoisen Ruotsin radoilla.

"Nopeasti aika on kyllä mennyt. Vanhin lapsista on jo lukiossa”, naurahtaa Heidi.

Heidin perheessä ei ollut suurempaa hevostaustaa. Hän aloitti hevosharrastuksen ratsastuksen kautta.

"Ratsuthan ovat tunnetusti aika kalliita ostaa, joten isäni hankki minulle ensimmäiseksi omaksi ratsuksi vanhan ravurin. Jonkin ajan kuluttua vaihdoimme sen kuitenkin ravuriin. Sen jälkeen perheessämme ei olekaan ollut muuta kuin ravureita”, muistelee Heidi hymyillen hevosharrastuksensa alkuaikoja.

Ennen Ruotsiin muuttoaan Heidi valmensi hevosia Rovaniemellä sekä työskenteli osa-aikaisesti Lapin Hevosjalostusliitossa. Heidi ei pelännyt lähteä pitemmillekään kilpailumatkoille, vaan oli tuttu näky Pohjois-Norjassa sijaitsevalla Harstadin radalla.

Ruotsissa vietetyn reilun 10 vuoden aikana Heidi on ehtinyt paljoon. Jokunen vuosi kului Sundsvallin liepeillä puolison John Östmanin valmentaessa hevosia Bergsåkerin lisenssillä. Vuoden 2013 alkupuolelta lähtien on kotiratana ollut Uumaja.

Suomalaisen ravivalmentajan Mika Haapakankaan muuttaessa Uumajaan, auttoi Heidi Haapakangasta reilun vuoden verran.

"Tiesin kuinka ruotsalainen systeemi toimii, sekä ruotsin kielen taidollani autoin pystyin auttamaan Mikaa toiminnan käynnistämisessä Uumajassa."

Useamman vuoden ajan John Östman ja Heidi Hiltunen pitivät tavanomaista valmennustallia Uumajassa. Hevoset menestyivät lähtökohtiin nähden hyvin.

"Olimme useasti hevosten viimeinen toivo. Valmennukseemme tulleilla hevosilla oli aika pitkä vikalista. Saimme kuntoutettua hevosia ihan hyvällä prosentilla. Vaikeahan tuollaisten hevosten kanssa on kuitenkaan menestyä parempi palkintoisissa lähdöissä”, toteaa Heidi realistisesti.

John Östman on suosittu lainaohjastaja Pohjois-Ruotsissa. Yli 1 200 voittoa urallaan ohjastanut, Vaasasta lähtöisin oleva ohjastaja on ajanut parhaimpina vuosina lähemmäs 1 000 starttia.

Kahden raviammattilaisen elämä kahden melko pienen lapsen kanssa on jatkuvaa tasapainoilua työn ja perhe-elämän välillä. Heidi teki radikaalin ratkaisun jokunen vuosi sitten. Starttihevoset laitettiin miltei kaikki pois. Lähemmäs 1 000 starttia urallaan ohjastanut ja ratsastanut Heidi vähensi myös ohjastustehtäviä tietoisesti.

John Östmanin lisenssin alla on kuitenkin edelleen parisen kymmentä hevosta. Heidin sanoja lainatakseen voi helposti todeta tuotantosuunnan muuttuneen täysin.

"Suurin osa valmennuslistalla olevista hevosista on varsoja. Osa myydään varsahuutokaupassa yksivuotissyksyllä. Loput ovat meillä opetettavana sekä ammatti- että amatöörivalmentajille."

Heidi pyörittää toimintaa oman yrityksensä Stall Zionen kautta. 15 minuutin päässä Uumajasta sijaitsevan tilan toiminta ei keskity pelkästään varsoihin.

"Meillä on viitisentoista ulkopuolisten siitostammaa hoidossa vuoden ympäri. Ne varsovat täällä ja siemennetään uudestaan. Osa varsoista menee myyntiin, osan asiakkaat pitävät itsellään. Tästä on lyhyt matka esimerkiksi lentokentälle hakemaan siemenlähetyksiä."

Kuntoutustoiminta on myös keskeisessä osassa yrityksen tulovirrassa. Heidille tuodaan hevosia kuntoutukseen, jotka sitten palaavat takaisin valmennukseen toisille valmentajille.

"Se on kaikin puolin järkevämpää. Saamme toimeksiantona kuntoutusprojektin, sen päätyttyä hevonen lähtee meiltä pois, ja seuraava tulee tilalle. Reilu ja selkeä peli kaikille osapuolille”, toteaa Heidi.

Tilalla on käytössään hevosten uittoallas. Tulevaisuuden haaveena Heidillä olisi hankkia vesikävelytyskone.

"Vesikävelytyskone on jo itsessään hyvä laite. Uima-altaassa tarvitsee olla vähintään kaksi henkilöä uittamassa. Konetta käyttäessä pärjää yksinkin”, toteaa Heidi.

Muuttuneen työnkuvan johdosta Heidillä on enemmän aikaa lapsille. Viikosta ei tarvitse käyttää useampaa iltaa raveissa käymiseen omien valmennettavien kanssa.

"Meillä on tässä enimmillään lähemmäs 70 hevosta kesälliset varsat mukaan lukien. Kyllä tässä ajan saa kulumaan. Mutta onhan tämä kuitenkin enemmän virka-aikana tehtävää työtä kuin kilpatallin pyörittäminen”, toteaa Heidi realistisesti.

Perinteinen Ruotsin Kriterium-huutokauppa järjestetään 24.–26. syyskuuta. Koronan takia itse huutokauppa järjestetään digitaalisena kolmen päivän aikana. Varsat esitellään kuitenkin Solvallassa ostajille viikon päästä.

Heidi taittaa matkan lähemmäs 10 varsan kanssa Solvallaan.

"Saamme kaikki varsat samaan autoon. Aiempina vuosina varsojen kuljetus sekä esitteleminen ostajille on sujunut todella hyvin."

Heidi myy itsekin varsan huutokaupassa. Numerolla 208 myytävän tammavarsan Like No One Elsen isä on R.C.Royalty, ja emä Pine Chipistä oleva For Approval.

"Minulla on kolme siitostamma itselläni, olen saanut myytyä kasvattini oikein hyvin eteenpäin. Jännä nähdä miten ostajat suhtautuvat R.C.Royaltyyn isänä. En ole asettanut sen suurempaa hintatavoitetta varsalle. Tärkeintä että se päätyisi tavoitteelliseen kotiin, sen jälkeen toivotaan kasvattajarahoja tilille."

Huutokauppojen jälkeen Heidin työpaineet helpottavat joksikin aikaa.

"Pakko yrittää vetää henkeä. Lasten syyslomalla olisi tarkoitus lähteä johonkin reissuun. Mietinnässä on vielä, onko suunta Suomi vai joku muu ilman suunta. Ensimmäiset tammat varsovat jo aika aikaisessa vaiheessa vuotta. Siitä uusi sesonki pyörähtää taas käyntiin."

Heidi on satsannut paljon yrityksensä kehittämiseen. Niinpä Suomeen paluun ajatteleminen ei tunnu ajankohtaiselle.

"Toimimme vuokratiloissa, mutta olemme satsanneet kuitenkin paljon tilojen laittamiseen. Välillä toki tulee mieleen, että olisi mukava palata Suomeen. Nyt ei ole kuitenkaan vielä sen aika. Vaan keskitytään yritystoiminnan pyörittämiseen Ruotsissa."