Huutokauppaviikonlopun yllätysostos: ThellThemSebbe Sox Einari Vidgrén Oy:lle

Ville Toivonen

Juha Vidgrén ja veljeksenä ostivat lauantaina Ruotsista uuden hevosen, Ready Cashin nelivuotiaan pojan ThellthemSebbe Soxin (ei kuvassa).

Nelivuotiaan ruuna ThellThemSebbe Soxin (Ready Cash) hinta oli 230000 kruunua. Se on mennyt 15,8 täyden voltin pahan laukan kera ja voittanut kaksi ehjää starttiaan yhteensä kymmenestä eli laukkoja on tullut usein.

Traveran huutokaupassa kävi muutenkin siis suomalaisittain vilske, mutta ThellthemSebben ostajaa ei näkynyt tuloslistalla. Viikonloppu oli kokonaisuudessaan varsinaista huutokaupparumbaa, kun perjantaina Ypäjällä myytiin Suomessa syntyneitä yksivuotiaita, lauantaina Ruotsin internethuutokaupassa mm. kilpahevosia ja siitostammoja sekä pyhämä Menhammarin online-huutokaupassa Ruotsissa syntyneitä varsoja, joista puolestaan yksikään ei näyttänyt tulevan suomalaisomistajille.

Tässä lauantain internethuutokaupan tuloksia.

Lauantain huutokaupan kallein starttihevosten osastossa myyty hevonen ThellThemSebbe Sox on ikänsä ollut lahjakkuuksien kirjoissa. Siitostammoissa 13-vuotias Overtop Kronos (Viking Kronos) maksoi vielä enemmän, 330000. Se on mm. huippuhevosten Going Kronoksen sekä Lantern Kronoksen täyssisko ja oli kova kilpahevonen itsekin. Overtop Kronos kantaa Cantab Hallista, mutta 15000 dollarin varsamaksu tulee vielä uudella ostajalla "päälle".

Isokokoisella ThellthemSebbe Soxilla on ollut käynnistymisvaikeuksia, vaikka ura avattiin voitolla täyden matkan volttiajalla 16,4 kolmevuotiaana huhtikuussa Eskilstunassa Timo Nurmoksen valmennuksesta ja Mika Forssin ohjastamana. Onnistumisia ei kuitenkaan ole tullut putkissa. Nelivuotiskausi puolestaan starttasi voitolla Jörgen S Erikssonin käsistä, mutta enimmäkseen on tullut laukkoja. Ehjillä juoksuilla voittoja olisi tullut paljon enemmän - esimerkiksi vime startissa Örebrossa ruuna oli saamassa otetta johtavan rinnalla loppukaarteessa, mutta homma pilantui hyppyyn. Sen jälkeen ThellthemSebbeä hoidettiin nivelistä, ja se jäi varoaikojen takia pois startista Gävlessä, johon se oli jo ehditty ilmoittaa.

"ThellthemSebbe on arvioitu kyvykkääksi, ja sellaiselta se on näyttänytkin starteissa laukkoja lukuunottamatta", Juha Vidgrén kertoo.

"On haeskeltu starttihevosta, ja tässä sellainen toivottavasti löytyi. Tullaan ottamaan kyllä ihan rauhassa hevosen kanssa ja koitetaan saada se kohdilleen. Hevonen on tosi iso, ja voi olla, että se vain vaatii aikansa. Ruuna menee ensi kädessä Petri Salmelalle. Katsotaan sitten, tuleeko se talveksi Savoon vai mikä on tilanne. Petellä on jo hyvin mennyt ThellthemSebben isoveli Leave Your Sox On, joka voitti lauantaina Torniossa Suomen 75:n ja sitä ennen Bodenissa ison lähdön. Sekin on vaatinut oman aikansa, joten toivotaan, että tämäkin löytää itsensä viisivuotiaskautta kohti."

ThellthemSebbe Soxin "etunimi" tulee nuorena aikuisena muutama vuosi sitten menehtyneet Sebastian Thellin muistosta. Isänsä Thomas Thell on aktiivinen kasvattaja, kasvattajajärjestömies ja orimies Ruotsissa. Poikansa Sebastian oli myös kiinnostunut hevosista ja mahdollinen työn jatkaja. Kuitenkin sairaus vei nuoren miehen 28-vuotiaana samoihin aikoihin, kun Ready Cashin poika oli siinä vaiheessa, että sille piti antaa nimi. Paikka Ready Cashille oli järjestynyt juuri Thomas Thellin välittämänä, ja Sox-kasvattaja Joakim Boholm nimesi varsan ThellThemSebbe Soxiksi.