Suurmestaruus-kolmonen Sue's Photo avaa uusista väreistä – Mari Kolkkinen treenaa ”Gocciadoro-suorallaan”

Ville Toivonen

Lempääläläinen Mari Kolkkinen otti Sue's Photon valmennusvastuun juhannuksena. Kaksikon debyytti on edessä ylihuomenna Vermossa.

Aiemmin Janne Ranta-Krenkulla, Tapio Mäki-Tulokkaalla ja Risto Airaksisella valmentautunut Sue's Photo siirtyi Mari Kolkkisen talliin kesällä. Toissa vuonna Suurmestaruudessa kolmanneksi sijoittunut ruuna avaa uudelta treenariltaan keskiviikkona Vermossa.

9-vuotias Sue's Photo on kilpaillut yhteensä 102 kertaa. Ykkössijoja Classic Photon ja Muscles Suen 11,9-aikainen jälkeläinen on ravannut 22 kappaletta. Viimeksi toukokuussa startanneen Sue's Photon voittosumma on yli 93 000 euroa.

”Ruuna siirtyi tänne juhannuksena Ristolta. Se oli ollut ennen tuloaan kuukauden laitumella. Omistussuhteissa oli tapahtunut muutoksia. Vanha kimppa lopetti, ja uusi porukka muodostuu vanhan kimpan jäsenistä”, Mari Kolkkinen valaisee Sue's Photo Teamin taustoja.

Hän jatkaa, että hevosta huollettiin aluksi, ja nyt takana on perustreeniä sekä kolme Teivossa ajettua hiittiä.

”Kaksi ensimmäistä kertaa ajettiin hiittikärryillä. Perjantain viimeistelyhiitti laskettiin sitten kilpakärryillä. Maili ajettiin sellaista 20-vauhtia läpi 16-lopetuksella. Hevonen tuntui mukavalta. Kyllä ohjiin huomaa, että kyseessä on tavallista parempi ravuri.”

Keskiviikon starttiin Sue's Photo joutuu ampaisemaan auton takaa seiskaradalta.

”En tunne hevosta vielä tarkasti, enkä tiedä, miltä se tuntuu ollessaan parhaimmillaan. Paikka on vaikea, ja pikkurahat ovat aluksi tavoitteena”, Kolkkinen näkee.

Monet muistavat Kolkkisen 37 täysosumaa ravanneen Asanten takaa. Ruuna oli Kolkkisella valmennuksessa koko uransa ajan. Onko Sue's Photossa ainesta Asanten manttelinperijäksi?

”Sitä on hankala sanoa. Sue's Photo on ollut hyvillä treenareilla. Piristyykö vanha hevonen sitten täällä ja kuinka minun systeemini sopivat sille? Terveys on ruunalla asiallisella mallilla. Sillä on ollut hengitysteissä ongelmia, ja osittain siitä on johtunut suoritusten heittely. Sue's Photo on saanut helposti kurkunpääntulehduksia. Täällä ruuna on ollut paljon ulkona, ja josko se auttaisi tähän vaivaan”, Kolkkinen sanoo.

Hän treenaa Lempäälässä viittä hevosta. Valmennuksen ohessa Kolkkinen pyörittää hevosten kuntouttamistoimintaa. Tai oikeastaan toisinpäin: kuntouttamisen ohessa hän pyörittää valmennustoimintaa.

”Joo, periaatteessa kuntoutus on minun ykkösartikkelini. Valmennettavia on viisi ja kuntoutettavia kuusi. Kuntoutettavia olisi tulossa lisääkin, mutta valmennettavia ei nyt ole hirveänä tarjottu. Olen kilpailuhenkinen ja tykkään käydä raveissa, ja haluan pitää valmentamisen kuviossa mukana”, Kolkkinen kertoo.

Kolkkisen valmennussysteemi perustuu intervallityyppiseen treeniin.

”Jarrukärryllä ajan vetoja, ja Teivossa käydään sitten viimeistelemässä. Lisäksi laitoin kesällä tänne pienen pätkän pehmeää hiekkasuoraa. Sanon sitä Gocciadoro-suoraksi. Hän ja monet muut huiput treenaavat samantyyppisellä alustalla. Kyllä hevosista huomaa, että niille on tullut siinä ajettaessa voimaa lisää. Hevosen saa suoralla helposti väsyksiin, ja tarkkana saa olla, ettei aja liian kovaa. Olen aiemmin treenannut samalla tavalla hangessa. Siirtynyt sieltä aina välillä auratulle tielle ja sitten taas takaisin hankeen.”

Kolkkisen mukaan hiekkasuora laitettiin tallin lippulaivaa Callela Socratesta varten.

”Sillä aloitetaan taas syksyllä, ja kun ruunan voittosumma on kasvanut, se tarvitsee vauhtikestävyyttä lisää. Nopeuttahan Callela Socrateksella on jo ennestään”, Kolkkinen lausuu.