Antti Ala-Rantala hankki nuoren lupaavan norjalaisen L.A.'s I Feel Goodin - ”Hienoravinen menijä, eikä tällaisia ole Suomessa juurikaan myynnissä”

Stall Hamre

Lennokas L.A.'s I Feel Good on kisannut kovia ikäluokkalähtöjä. Kesäisessä Jarlsberg GP:ssä ori oli kunniakkaasti neljäs.

Tällä kaudella valmentajana jo omat ennätyslukemansa - 42 voittoa ja liki 194 000 euroa palkintorahaa - takonut Antti Ala-Rantala vahvisti tallinsa lämminverilaitaa norjalaisella L.A.'s I Feel Goodilla.

Frode Hamren treenissä kisannut Andover Hallin poika on tienannut liki 28 000 euroa. 12,2-ennätyksinen L.A.'s I Feel Good on kilpaillut 22 kertaa. Voittoja on tullut kaksi, kakkosia viisi ja kolmosia kolme kappaletta. Ori oli 4-vuotiaiden suurkisassa Jarlsberg Grand Prix'ssä tänä kesänä neljäs. Karsinnassa ori oli toinen, ja jätti taaksensa Norjan viimevuotisen Kriterium-sankari High Flyerin.

L.A.'s I Feel Good oli mukana elokuun lopulla Norjan Derby-karsinnoissa, mutta tie finaaliin nousi pystyyn.

”Hienoravinen menijä, eikä tällaisia ole Suomessa juurikaan myynnissä, mutta Raunion Tapanin kautta Norjasta onneksi löytyy. L.A.'s I Feel Good juoksi vielä viime lauantaina vanhan omistajansa piikkiin. Ori sijoittui Bjerken pronssidivisioonassa viidenneksi ja jäi vähän kiinnikin”, Antti Ala-Rantala kertoo.

Ala-Rantala arvioi, että L.A.'s I Feel Good saapuu Härmään viikon kuluttua.

”Ori menee Norjasta Ruotsiin, ja tulee sieltä Pakarisen Arin kyydillä Suomeen Kriterium-karsintoihin osallistuvien varsojen kanssa. Hoidetaan paperihommat kuntoon, käytetään hevonen klinikalla ja katsotaan, löytyykö jotain fiksattavaa. Samalla L.A.'s I Feel Good luultavasti ruunataan. Mulla on tässä jo kolme oria, enkä neljättä haluaisi. Se on kaikille helpompaa”, Ala-Rantala sanoo.

”Ikäluokkalähdöt olivat Norjassa ohi, ja vanha omistaja halusi myydä oriin ja hankkia varsan tilalle. Myynnille oli tiukka takaraja, ja tehtiin aluksi pienempi tarjous, mutta sitten oli pakko antaa se, mitä pyydettiin. Starttihevosille on kyllä Suomessa suuri kysyntä. Kimppa muodostetaan oriin ympärille. Vielä mahtuu porukkaan mukaan, mutta nopeasti osuudet menevät. Pari viestiä laitettiin, ja heti oli 50 prosenttia myyty.”