Lähdekorven Payet D.E.:lle komea 18000 euron ykkönen Ranskasta - tekee voittoputkea

Terhi Piispa-Helisten

Ranskan kärkiohjastajanimiin kuuluva Anthony Barrier ohjasti Kari Lähdekorven saksalaisruuna Payet D.E.:n ylivoimavoittoon viikon alkajaisiksi. Barrier on edustanut menestyksellä Pohjoismaissakin.

Payet D.E. (Main Wise AS) oli Grand Prix Dynavena Maisagrin selvä suosikki (voittajakerroin 1,9), ja lopulta Anthony Barrierin ajokki voitti myös erittäin helposti - toki saatuaan hyvän reissunkin. Loppukaarteessa tosin näytti, että voitosta tulee kaksikamppailu sen ja kolmossuosikki Extreme Desboisin (Tornado Bello) kesken. Kuitenkin jälkimmäinen laukkasi maalisuoralla ennen kuin taisto ehti oikein alkaakaan, ja Payet vei voiton lopulta pintakaasulla - kaksikko oli irronnut muista juuri loppukaarteessa. Barrierhan muistetaan mm. kesän Kymi GP:n voittaneen ruuna Ce Bello Romainin (Jam Pridem) kuskina.

Jarmo Niskasen valmentama Payet meni 2550 metrillä tasoituslähetyksellä kilometriajan 14,0 ja ykköspalkinto oli 18000 euroa. Ruuna on startannut Niskaselta kahdesti ja voittanut yhtä monta kertaa. Sillä on jo kolme perättäistä tolppaa, sillä viimeinen startti Jean-Michel Bazírelta toi jo voiton. Edellinen startti oli Vincennesistä 19350 euron ykkösellä. Sitä edelsi 8550 euron arvoinen ykkönen Royan-Atlantiquesta. Kaikkiaan ruuna on Ranskassa juossut 50980 euroa viidessä startissaan.

"Kivalla tyylillä hevonen voitti, mutta en tiedä kuinka iso näyttö tuo lopulta oli", Kari Lähdekorpi pohti heti kisan jälkeen.

"Vähän oli sellainen fiilis, kuin olisi lähtenyt Vermosta Kuopion raveihin, kun meni Pariisin seudulta seitsemän tuntia etelään. Valmentaja Niskanen sanoikin, että pitää keksiä jostain joku apukuski. Ettei jaksa tehdä koko reissua yksin. Mutta hyvän lähdön oli ruunalle löytänyt. Ja hevonen vaikuttaa nyt olevan hyvällä mallilla myös. Siellä Ranskassa on paljon hyviä lähtöjä tuollaiselle 100000-200000:n euron sarjoissa kilpailevalle hevoselle."

Linkki Payet D.E.:n starttitietoihin (ennen maanantain kisaa).

Maanantain tuloksiin ja videoon (replay oikeasta yläkulmasta).

Sunnuntaina Lähdekorven toinen hevonen Niskasen tallissa, Kaptah (Prodigious) laukkasi menestystään 11250 euron ykköspalkinnon kisassa Bernayssa Normandiassa.

"Se olisi varmaan siellä ruohoradalla pärjännyt, mutta paikalla ei ollut oikein vapaita tekijämiehiä ohjiin ja ruunalla ajoi oppilaskuski. Viidennestä sisältä tuli vähän hätä pakittaa ulos ja jalka osui edellä menneen kärryyn ja tuli laukka. Hevonen näytti kyllä ihan hyvältä, ja sekin voi pärjätä jatkossa."

Tiedätkö, mitä kuuluu vanhalle hevosellesi Sobel Conwaylle - onko sekin edelleen Niskasen valmennuksessa?

"Ei tietääkseni. Se on kai siirtynyt suomalaisille tutulle Philippe Daugeardille (mm. suomalaiset Whole Lotta Love ja Big Headache viime vuosien menestyshevosina). Sen tarkoitus on kai jäädä Ranskaan edelleen, mutta sitä pitää tietysti kysyä nykyisiltä omistajilta mm. Antti Ojanperältä."