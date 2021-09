Seppo Suuronen menetti huippuhevosen: Pikkupelimanni- ja Oulu Express -voittaja Maurizo kuoli ruunauksen seurauksena

Juvan kuninkaiden tekijä Seppo Suuronen on menettänyt traagisesti yhden potentiaalisen ravikuninkaan. Viisivuotias Maurizo, 23,6, on jouduttu lopettamaan.

Terhi Piispa-Helisten

Upea nuori sankari, kaksinkertainen suurkilpailuvoittaja Maurizo, on kuollut vain viisivuotiaana.

Maurizo (Viesker) oli nelivuotiaana alkuun ikäluokan valtias. Se eteni tappiotta Pikkupelimannin voittoon uransa kolmannessa startissa. Väliin sattui pari hutia, mutta pian ori nappasi myös Oulu Expressin nimiinsä.

Tästä Suurosen oman hevosen ja kasvatin tie alkoi muuttua ohdakkeisemmaksi, ja Kriteriumin karsinnassa Maurizo laukkasi karsintansa suosikkina. Viisivuotiskausi eli tämä vuosi 2021 oli pettymys monine laukkoineen, mutta juuri kun alkoi näkyä valoa, tuli romahdus.

"Maurizosta löyty vikaa, ja se piti sen vuoksi ruunata", Seppo Suuronen kertoo kasvatistaan.

"Kuninkuusraveihin ei siksi olisi tarvinnut enää tähdätä, mutta nyt ei tähdätä enää mihinkään. Seuraavana päivänä ruunauksen jälkeen viime viikolla Maurizon suolet tulivat ulos nivusista ja lopettaminen oli ainoa vaihtoehto. Tällaistakin tämä hevoshomma on."

"Nyt pitää vain yrittää näiden muiden heppojen kanssa. Toinen aika lahjakas saman ikäluokan hevonen Vauhtis (Suurosen toisen kuninkaan Villihotin poika) on kärsinyt luukivuista, mutta nyt Antero Tupamäki antoi aika myönteiset lausunnot, että ongelmien pitäisi hellittää. Täytyy nyt vain malttaa mielensä."

Treenaatte ilmeisesti siellä samoissa treenipaikoissa ja tallissa toisen Juvan kovan valmentajanimen Risto Airaksisen kanssa?

"Näin on! Risto on palannut viettämään kesälomaa vanhoihin kotimaisemiinsa ja otti muutaman hevosenkin mukaansa. Ei ole ollut puhetta sen loman loppumisesta, mikä on mukavaa. Hieno seurata tekijämiehen toimintaa ja jututkin ovat hauskoja, kun tässä yhdessäkin on treenailtu ja toisiamme auteltu."