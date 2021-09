Tuomas Korvenojalla edessä lonkkaleikkaus

Terhi Piispa-Helisten

Tuomas Korvenojalla on talvella edessä tauko valmentamisesta.

Yleensä monessa maassa hevosiaan valmentavan Tuomas Korvenojan tallin toiminta on palannut "juurilleen" Sipoon Söderkullaan pandemian puristuksessa. Talven tullen 67-vuotiaan ikiliikkujan menoon tulee siis toinenkin hidaste: lonkkaleikkausaika on sovittu marraskuulle.

"Vähän ehkä turhan huolettomasti sitä on riehuttu vain menemään kolotti lonkkaa tai ei", Korvenoja myöntää.

"Kun tennis ei enää onnistunut, aloin tiedostaa, että liikkuminen on tosiaan aika kankeaa. Lääkäri Tapio Kallio tutki asiaa ja totesi, että siellä on luu luuta vasten eikä mitään joustoa - nivelrikko. Olen siirtänyt leikkausaikaa eteenpäin marraskuulle siksi, että tallin työt kärsisivät mahdollisimman vähän. Vuodenvaihteessa meidän tallin kilpailuohjelmassa on yleensä hyvin vähän mitään ja sitä tässä on ajateltu. Tammikuussa jossain vaiheessa pitäisi sitten valmentajan itsensäkin olla taas fit for fight."

Kuinka talliarki tuolle sairausloma-ajalle on suunniteltu?

"Se on työn alla. Joitakin hevosia on jo vähennetty ja ollaan vähentämässä. Yleensä se suunnitelma kiteytyy hyvissä ajoin. Tallissa on lupaavia nuoria hevosia, joiden ensi kautta on kiva odottaa. Niissä on toivoa. En ala kuitenkaan niitä erikseen kehumaan, vaan ne saavat näyttää sitten itse, mihin pystyvät. Olen oppinut, että se on tässä hommassa viisainta."

"Raviurheilun tulevaisuus ei sen sijaan näytä kovin ruusuiselta. Tuntuu, että lajin johdolla maassamme on ajatus rakentaa tästä harraste ihmisille, ei huippu-urheilua, ja seuraukset ovat sen kaltaisia. Ruotsissa satsaus on erilainen ja tuloksetkin sitten. Ranska on taloudellisesti ja poliittisesti vahva, mutta muissa maissa Euroopassa ollaan kyllä todella ahtaalla."

