Valio-ori ja Vincennesin kävijä Jetsu vaihtoi omistajaa - ”Omaa Eerikkiäni olen etsinyt, ja josko Jetsu olisi sellainen”

Kuva: Janne Ketola

Teemu Okkolinin ja Simo Kanalan valmennuksessa kisannut Jetsu on polkenut täyden matkan molemmilla lähetystavoilla valiovauhdilla.

Täyden matkan voltin 23,9-vauhdilla viilettänyt Jetsu siirtyi halsualaisen Tapio Torpan kokoaman ja vetämän kimpan omistukseen. Orin aiempi omistaja oli Elsa Kanala.

72 120 euroa ansainnut Jetsu on juhlinut useampaan otteeseen Toto75-tasolla. Ori oli helmikuussa 2020 mukana Vincennesin kylmäverikamppailussa. Jetsu sijoittui molemmissa lähdöissä kuudenneksi. I.P. Lennon poikaa ovat treenanneet vuorovedolla Simo Kanala ja Teemu Okkolin. Nyt valmennusvastuun ottaa Torppa.

10-vuotiaan Jetsun tuorein startti on syyskuun alusta Rovaniemeltä, missä ori laukkasi Kirppu-ajossa eikä menestynyt.

”Keväällä jo kyselin Simolta, että minkälainen hintalappu oriilla on kyljessä. Simo ei halunnut vielä luopua hevosesta, kun Jetsu on heille vähän niin kuin perheenjäsen. Asia jäi hautumaan. Olimme Kirppu-raveissa samalla kyydillä, mutta siinä ei vielä puhuttu sen suuremmin asiasta. Pari päivää reissun jälkeen alettiin sitten hieroa kauppaa, ja huomenna haen Jetsun meille. Simon talli on seitsemän kilometrin päässä, joten kauas ei ori joudu muuttamaan. Simo tekee Okkolinin Teemun kanssa yhteistyötä, ja he keskittyvät enemmän varsoihin. Eilenkin Forssan Varsakunkku-karsinnasta tuli heidän tammoilleen ykkönen ja nelonen”, Tapio Torppa kertoo.

”Jetsun takana on perhekimppa: minä ja minun kolme lastani sekä tytön ja pojan avopuolisot. Lapseni ovat lajista kiinnostuneita. Heidän avopuolisonsa ovat sitten uudempia harrastajia. Vävyehdokaskin oli hehkuttanut työpaikallaan, että mulla on nyt oma Jatsu! Ei ollut hevosen nimi nasahtanut ihan kohdalleen, mutta intoa piisaa. Toivottavasti sitä tarttuu hänen työkavereihinsakin, niin saadaan uusia ihmisiä ravien pariin.”

Tapio Torpan isä Juhani Torppa menestyi takavuosina mainiosti suomenhevosillaan Eerikki, Jahil ja Hiluveri.

”Eerikki on minun elämäni hevonen. Sillä aloitin ajamisen, kun olin 6-vuotias. Koulusta karkasin aina raveihin, sillä pitihän asiat laittaa tärkeysjärjestykseen. On minulla jonkunlaisia hevosia ollut, mutta sitä omaa Eerikkiäni olen etsinyt, ja josko Jetsu olisi sellainen”, Torppa, 51, lausuu.

Jetsun kanssa ei ole tarkempia lähiajan suunnitelmia.

”Kyllähän ori on osoittanut riittävänsä Toto75-lähdöissäkin. Jetsu tulee kovilta miehiltä, eikä sitä treenaamalla saa paremmaksi. Koetetaan jotain muuta. Laitetaan satula selkään ja lähdetään maastoon. Itse en sentään ratsasta, vaan Klemolan Susanne saa hoitaa sen puolen. Saattaa myös olla, että Jetsua kevennetään jalkovälistä. Olen käynyt kengittämässä Jetsua, ja tunnen hevosen, eikä se ole karski, mutta silti ruunaus voisi olla sille hyväksi. Toki kuninkuuskisahaaveet saadaan haudata, mutta tähdätään sitten Ylivieskan ruunakunkkareihin. Jos saadaan palaset kohdalleen, niin mielenkiinnolla seurataan, mitä Jetsu tekee radoilla. Jos pyörä ei pyöri, niin sitten orista tulee ratsu ja vossikkahevonen”, Torppa sanoo.

Hänen tallissaan on Jetsun saapumisen jälkeen neljä hevosta, kun uuden hankinnan tallikavereina asustavat lämminveriset Jozefine ja Langen's Houng Dog sekä Metkutuksen ja Siverin 3-vuotias varsa Noveri.

”Enempää ei hevosia mahdu, sillä minulla on neljän hevosen talli. Määrä on muutenkin passeli, kun itsekseni laittelen hevosia. Vaikka lämminverisiä onkin ollut tässä enemmän, niin kyllä minä suomenhevosmies olen.”

Lopuksi Tapio Torppa antaa pelitipsin Kalajoelle lauantain toiseen lähtöön.

”Yleensä olen ennakkokommentteissani varovainen, mutta nyt en. Tänään voitetaan Jozefinen kanssa. Siinä on tynkälähtö ja sopiva vastus.”