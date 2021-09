"Tälläkin hetkellä olen ainoa ruotsalainen suomalaisten joukossa" – Lisa Mannberg arvostaa Petri Salmelaa ja Mika Forssia

TR Media / MIKAEL WIKNER

Lisa Mannberg on työskennellyt ravihevosten parissa suurimman osan aikuisiästään. Kuvassa hän on yhdessä Hesiodin kanssa.

Viikko sitten lauantaina Tornion T75-ravien päätöskohteessa Laivakankaan runsaslukuinen yleisö sai nähdä todella hienon suorituksen Santtu Raitalan ohjastaman Leave Your Sox Onin toimesta. Viisivuotias ruuna on ollut Petri Salmelan valmennuksessa koko uransa ajan.

Ruunan omistussuhteissa tapahtui kuitenkin muutos vuoden 2020 alkupuolella. Salmelalla pitkään työskennellyt Elisabeth (Lisa) Mannberg liisasi silloin neljävuotiaan ruunan.

"Omistaja halusi vähentää hevosmääräänsä, ja Petri vihjasi minulle liisausmahdollisuudesta. Olin juuri laittanut edellisen hevoseni pois, joten tarjous sattui todella hyvään saumaan”, kertaa Lisa.

Omistajan tai liisaajan ei ole tarvinnut katua tehtyä sopimusta. Viisivuotias lahjakkuus on voittanut Lisan liisaamana 24 startista peräti 14, ja tienannut lähemmäs 700 000 kruunua palkintorahoja.

"Hevosella oli ollut ongelmia ravin kanssa. Tarvitsiko se ehkä aikaa kasvaakseen raameihinsa, vai edesauttoiko valmennussysteemien muuttaminen. En tiedä, mutta joka tapauksessa hevonen on mennyt todella hienosti”, myhäilee Lisa.

Lisa suhtautuu Leave Your Sox Onin menestykseen rauhallisesti. Lähemmäs 20 vuoden kokemus hevosenhoitajan työstä antaa perspektiiviä raviurheiluun.

Ensikosketus raviurheiluun tuli naapurissa asuvan amatöörivalmentajan hevosten parissa. Peruskoulun jälkeen Lisa aloitti työharjoittelussa Petri Salmelan tallilla. Tarkoituksena oli opiskella eteenpäin, mutta vakituinen työ Salmelan tallilla Bodenissa houkutteli puoleensa.

"Olin muuten ensimmäinen ruotsalainen työntekijä, jonka Petri palkkasi. Eikä meitä ruotsalaisia ole tälläkään hetkellä muita kuin minä”, nauraa Lisa.

Kun Lisa aloitteli Salmelan leivissä, laajensi suomalaisvalmentaja samoihin aikoihin toimintaansa Tukholman seudulle. Nykyisellä paikallaan Söderbyn tilalla Arlandan lähistöllä Salmelan filiaali on sijainnut pitkälti yli 10 vuotta.

Lisa työskenteli jonkin aikaa Söderbyn filiaalissa, ennen siirtymistään 2010-luvun alussa Jörgen Westholmille Salaan. Siellä kului vajaa neljä vuotta ennen Reijo Liljendahlille siirtymistä. Lyhyen Liljendahlilla vietetyn ajanjakson jälkeen Lisa otti aikalisän hevosenhoitajan työstä.

"Minulla oli ongelmia käsieni kanssa. Niihin koski, ja niissä ei ollut entisenlaisesti voimaa”, kertoo Lisa.

Palattuaan synnyinseudulleen Pohjois-Ruotsiin hakeutui Lisa muun alan töihin. Hevoset ja raviurheilu olivat elämässä mukana, vaikka työpaikka ei ollutkaan enää ravitallilla.

Lisan terveystilanne parani ja ajatus paluusta hevosenhoitajaksi alkoi kyteä. Kovin suuri yllätys ei ollut, että Lisan paluu hevosenhoitajan arkeen tapahtui Petri Salmelan Bodenin yksikössä.

Pitkään Ruotsissa vaikuttanutta Torniosta lähtöisin olevaa Petri Salmelaa kehutaan työnantajana lähes poikkeuksetta. Lisa vahvistaa käsityksen Salmelasta hyvänä työnantajana.

"Petri antaa meidän työskennellä itsenäisesti. Tärkeintä on, että työt tulevat tehtyä. Minulla on vieläkin vähän ongelmia käsieni kanssa. Petrin avulla olen saanut organisoitua arkirutiinit sillä tavoin, että selviän niistä kiitettävästi. Arvostus on meidän tallillamme molemminpuolista”, kehuu Lisa Petri Salmelaa työnantajana.

Samassa yhteydessä Lisa vinkkaa, että Salmelan Tukholman yksikköön tarvittaisiin yksi tai kaksi työntekijää.

"Josko Suomesta löytyisi nuoria, jotka haluaisivat tulla kokeilemaan siipiään meille? Söderbyssä on tosi mukava työyhteisö, jossa autetaan toinen toistaan”.

Lisa jos joku on oikea henkilö vastaamaan, millaista on työskennellä suomalaisyhteisössä Ruotsissa.

"Enhän minä olisi yli 10 vuotta ollut Salmelalla ellen viihtyisi. Kuten jo edellä mainitsin, meillä on todella hyvä henki tallissamme, siitä iso kiitos Petrille. Ehkä minun sopeutumistani suomalaisten pariin edesauttaa, että olen osittain suomalainen äitini puolelta”, virnistää Lisa.

Lisan isoäiti on Suomen puolelta Lappia kotoisin. Vaikka isoäiti puhuikin suomea, ei Lisan kotona puhuttu suomea.

"Ennen Salmelalle töihin menoa en juuri osannut suomea. Vuosien saatossa olen oppinut suomalaisen ravisanaston lisäksi vähän muutakin suomalaista sanastoa”, kertoo Lisa.

Puheen kääntyessä Suomeen, on Lisalta hyvä kysyä mielipidettä rajan ylittävästä kilpailemisesta pohjoisessa. Usein kuulee kritisoitavan suomalaisvaljakoiden suurta määrää Bodenissa. Lisa ymmärtää kritiikin, mutta hänen mielestään suomalaisvaljakoiden kilpailumatkat ovat lähes elinehto Bodenille.

"Monestihan suomalaisvaljakoilla on paljon vähemmän tienattua rahaa starttimääräänsä nähden kuin ruotsalaisilla. Silloinhan ne pääsevät helpompiin lähtöihin Bodenissa. Hyvä silti muistaa, ettei meillä olisi näin montaa kilpailupäivää vuodessa Bodenissa, elleivät suomalaiset auttaisi täyttämään lähtölistoja”."

Suomen puolella Petri Salmelan hevoset eivät juuri T75-raveja lukuun ottamatta käy kilpailemassa. Syykin on hyvin yksinkertainen.

"Lähtöjen taso Suomessa arkiraveissakin on kova. Ei ole mitään järkeä lähteä ajamaan melko pienistä ykkösistä. Torniossa oli hyvät palkinnot lauantaina, mutta vastuskin oli lähdöissä odotetun kova”, antaa Lisa tunnustusta suomalaisille kilpakumppaneille.

Tornion voiton jälkeen Leave Your Sox Onilla tähdätään Ruotsin V75-lähtöihin. Skellefteån ja Solängetin V75-lähdöt kuuluvat Lisan silmäterän ohjelmaan.

"Ajetaanko Skellefteåssa prossidivisioona, vai stayer-lähtö on vielä mietinnässä. Santtu ajoi hyvin Torniossa, mutta Mika Forss palaa ohjaksiin tulevissa kilpailuissa”, kertoo Lisa.

Mika Forssista on tullut Lisan luotto-ohjastaja. Lisan mukaan Forssin ajotyyli sopii hyvin Leave Your Sox Onille, mutta hän haluaa nostaa esiin myös kilpailujen ulkopuolisen asiakaspalvelun.

"Tornioon Mika ei päässyt ajamaan. Hän soitti kuitenkin oma-aloitteisesti Santulle ja kertoi kuinka ruunalla kannattaa ajaa. Pieni ele, mutta hevosenomistajana arvostan sitä todella paljon”, kehuu Lisa.

Haastattelun lopuksi puhe kääntyy sekä Lisan että Leave Your Sox Onin tulevaisuuden suunnitelmiin.

"Haluan jatkaa hevosenhoitajan töitä niin kauan kuin kroppa kestää. En aio lähteä enää uudelle etelän kierrokselle. Pohjoisessa työskentely sopii minulle oikein hyvin. Jo ihan kunnollisen talven puolestakin."

"Ruunan liisaussopimus päättyy ensi vuoden puolella. Petrin kanssa on ollut puhetta, että yritetään jatkaa sopimusta. Toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen liisauksen jatkosta."

Lisa Mannbergin albumi

Lisa Mannbergin Leave Your Sox On ja Mika Forss ovat tottuneet menestymään yhdessä.