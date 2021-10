Ravit ja jalkapallo lyövät Oulussa kättä ja kaviota: AC Oululle kummivarsa - ”Jos teet hevoshommaa, tee sitä sillä tavalla, että siitä jää muistijälki”

Mia Mäki-Maunus

AC Oulun kapteeni Lassi Nurmos ja kummihevoshankkeen primus motor Jarmo Meriläinen iskevät nyrkkinsä yhteen lajit yhdistävän tempauksen tiimoilta.

Raviliiga toi jääkiekon ja raviurheilun yhteen. Nyt Oulussa viritellään uudenlaista ”poikkitieteellistä” yhteistyötä, kun paikallinen jalkapalloylpeys AC Oulu saa oman kummihevosensa.

AC Oulu tunnetaan lempinimellä Laivastonsiniset, ja niinpä seuran kummihevonen ristittiin Rim Bay Navy Blueksi. 1-vuotiaan orivarsan kasvattaja on Rim Bay-hevosistaan tunnettu Johanna Kivimäki. Rim Bay Navy Bluen isä on Mythical Lindy. Emä on Star Look, jonka jälkeläisiä ei ole radoilla vielä nähty.

Rim Bay Navy Blue on opetettavana Ruukissa Mauri Jaaran luona. Ori jää jatkossa Jaaralle valmennukseen.

Hankkeen on ideoinut Pohjolan Hevosystävät ry:n eli Äimäraution raviradan hallituksen jäsen Jarmo Meriläinen. Hänen poikansa Juho Meriläinen on AC Oulun entinen pelaaja, ja nykyään hän toimii seuran toimitusjohtajana.

Kuvio kulkee siten, että Rim Bay Navy Bluehen myydään 100 euron arvoisia kummiosuuksia. Sen ostaja saa itselleen neljä pääsylippua AC Oulun kauden 2022 kotiotteluihin, neljä pääsylippua Äimäraution raveihin sekä asianmukaisin koristein painetun käsivarsiheijastimen.

Kummituotot ja Rim Bay Navy Bluen mahdollisesti ravaamat nettopalkintorahat käytetään AC Oulun toiminnan tukemiseen.

”Seuralla on vapaat kädet käyttää varat haluamallaan tavalla. Siellä riittää menoeriä”, Jarmo Meriläinen sanoo.

”Näin Rim Bay Navy Bluen Johannan luona laitumella, ja ajattelin heti, että vau, mikä varsa. Olen aiemmin ostanut Johannalta kimpoillemme Rim Bay Gabrielin (44 starttia, 15 voittoa) ja Vicin (35 starttia, 12 voittoa).”

Meriläinen sanoo olevansa kellolaisen maatalon poika. Hän sai hevospaarman pureman jo lapsuudessaan.

”Ensimmäiset hevoset tulivat meille 1970- ja 80-luvun vaihteessa, ja parhaimmillaan niitä oli kotona kuusi kappaletta. Itselläni oli tamma Gisela Rodney, jonka jälkeläinen My Way meni asiallisesti. Paljon olen ollut kimpoissa mukana, esimerkiksi kiinteistönvälittäjien Näreahon Matin, Ylitalon Reijon ja Poukkulan Jukan kanssa”, Meriläinen taustoittaa.

AC Oulun pelaajat ovat tuttu näky Äimärautiolla. Joukkueen intohimoisin raviharrastaja on AC Oulun kapteeni Lassi Nurmos, joka on, kuten sukunimestä voi päätellä, mestarivalmentaja Timo Nurmoksen sukulainen. Timo Nurmos ja Lassin isä Matti Nurmos ovat serkkuja.

”Lassi on hankkeessa innolla mukana, ja hän on Rim Bay Navy Bluen pelaajakummi. Muutkin AC Oulun pelaajat käyvät vähintään kerran kesässä Äimärautiolla. He ovat hanakoita totoamaan, pelimies on pelimies”, Meriläinen nauraa.

Rim Bay Navy Bluen julkinen ensiesiintyminen on edessä sunnuntaina. Varsa on nähtävänä Äimäraution tallialueella kello 12-14. Tapahtumassa tarjoillaan kahvia, mehua, pikkuleipiä ja makkaraa. Paikalla on myös pelaajakummi Nurmos.

”Jatkossa varsa on tarkoitus viedä jalkapallostadionillekin futisväen ihasteltavaksi”, Meriläinen kertoo.

Projekti kestää vuoden 2026 loppuun saakka, ja kummiksi voi ryhtyä koko hankkeen ajan. 2026 lopussa Rim Bay Navy Blue myydään huutokaupalla. Myös myynnistä saadut varat lahjoitetaan lyhentämättöminä AC Oululle.

Räväkkä oululainen liike- ja hevosmies Jussi Kynsilehto oli Meriläisen tuttuja. Edesmennyt Kynsilehto muistetaan menestysnimi Riding Sponsorin omistajana. Kyseessä oli Suomen mestari ja ensimmäinen Suomessa syntynyt ravuri, joka ylsi Ranskan radoilla ykköseksi.

”Jussi sanoi aikoinaan, että kuule Jarmo, jos teet hevoshommaa, tee sitä sillä tavalla, että siitä jää muistijälki. Siinä hengessä on rakennettu tätäkin projektia.”