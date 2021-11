Uransa lupaavasti avannut Adorable Princess hakee uutta vauhtia lakeuksilta - ”Tallissa on positiivinen ongelma”

Uransa menestyksekkäästi avannut Adorable Princess on palannut Ruotsista kotimaahansa. Jonny Länsimäellä on muitakin uusia treenattavia. Tallin lippulaivaksi noussut MAS Grande kerää valmentajaltaan kehuja.

Jonny Länsimäellä on talli täynnä, mutta jos hevosia tulee treeniin, niin hänen mukaansa lisätilaa löytyy vaikka rakentamalla.

Andover Hallin tytär Adorable Princess on saapunut vahvistamaan Jonny Länsimäen tallia. 5-vuotias tamma avasi uransa voimalla, ja nelivuotiskauden yhdeksän kisaa toivat Juho Ihamuotilan valmennuksesta käsin neljä voittoa.

Täksi kaudeksi Adorable Princess siirtyi kilpailemaan länsinaapuriin. Tulosta ei tullut Joakim Elfvingin ja Tomas Petterssonin treenistä odotetulla tavalla. Sesongin kymmenen kisan saldona on kaksi kakkosta ja yksi kolmonen. 14,5-aikaisen Adorable Princessin voittosumma on hieman vajaat 9 000 euroa.

”Adorable Princess tuli meille viikko sitten maanantaina. En oikein tiedä, mitä probleemia oli Ruotsissa. Tamma liikkuu terveesti hölkässä. Tänään ajetaan ensimmäiset vedot. Hieno ja nätti tamma on kyseessä. Käydään hevonen vielä klinikalla läpi. Missä ja kuinka aloitetaan, on hämärän peitossa. Adorable Princess on vähän ahdasliikkeinen, mutta eiköhän tamma totu hokkeihin. Varmasti ainakin napakat talvialustat sopivat sille”, miettii Jonny Länsimäki.

Hänen talliinsa päin on muutenkin ollut muuttoliikettä. Raamikas 6-vuotias Ego Hoss ja suvukas 3-vuotias Sultan Maharajah (Maharajah – Thula Sana 11,8) liittyivät Länsimäen muonavahvuuteen hiljattain.

”Ego Hoss mahtuu nippanappa talliin, onneksi meillä riittää katossa korkeutta. Mäkin oon kokenut olevani kookas, mutta kun Ego Hossille laittaa siloja selkään, niin tuntuu, että tarvitsee rappuset”, Länsimäki nauraa.

”Jotain koetetaan keksiä, että saadaan Ego Hoss ravaamaan. Ongelmat ovat monen asian summa. Klinikalla on käyty jo kerran, ja koetetaan ratkoa pulmia kotikikkailujen avullakin. Sultan Maharajahista on ensi kesälle odotuksia. Tuoreimmasta kisasta voisi olla vaikka voitto, jos olisi ajettu vuorokautta aiemmin Kaustisen nollasarjassa eikä Seinäjoen Kasvattajakruunun alkuerässä. Sultan Maharajah kävi ennen meille tuloaan Rekilän Riinalla parin kolmen kuukauden ajan, ja se ruunattiin siellä.”

Tallin tulevaisuuden toivoihin kuuluu 2-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun kolmonen MAS Grande.

”Sen kausi on paketissa. Varsa sai Turun jälkeen huilahtaa. Nyt on aloiteltu ensi kauteen valmistautumista. Ensi vuonna on tarkoituksena starttailla suhteellisen järkevästi, joka kinkereissä ei olla mukana. Syksyä ja Kriteriumia kohti ajetaan kilpaa ja treenataan samalla. Vielä luulotellaan, että varsa riittää isoissakin kisoissa. MAS Grande ei ollut Kasvattajakruunun finaalipäivänä siellä päinkään. Se oli kasvanut siinä loppukisan kynnyksellä, mutta suoritus oli silti hyvä. MAS Grande on kirkkaasti paras varsa, jota olen koskaan laitellut”, lausuu Länsimäki.

Debyyttiä Länsimäen väreistä odottelee Reima Kuislan omistama Everest de Ginai. Lähes 117 000 euroa ansainnut vauhtimylly on ollut kaviourilta sivussa runsaat puolitoista vuotta.

”Everest de Ginai rupeaa olemaan pikkuhiljaa normitreenissä. Ori oli ajamatta pitkän pätkän. Se oli vesikävelyssä ja hölkkävalmennuksessa. Nollasta lähdettiin liikkeelle, ja tehoja on nostettu pikkuhiljaa. Luulisin, että koelähtö on ajankohtainen vuodenvaihteen tienoilla. Everest de Ginaissa on moottoria. Se on hieno hevonen, eikä tee virheliikkeitä. Hankkarissa oli pientä sanomista, ja siitä johtuu paussi. Vanha vaurio ei ole orin meillä ollessa oireillut”, Länsimäki kertoo.

Seinäjoen Ylistarossa avovaimonsa Aino Vaaraniemen kanssa toimintaansa pyörittävä nuorimies on tallinsa tilanteeseen tyytyväinen.

”Sanotaanko näin, että tallissa on positiivinen ongelma eli paikat ovat täynnä. Lisätilaa löytyy kyllä, jos ei muuten, niin rakennetaan sitä. Yksi kuuden hevosen tallin nikkaroitiinkin tuossa hiljattain. Että kyllä treeniin saa edelleen tarjota hevosia”, Länsimäki juttelee.