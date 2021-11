"Ilman Blind Channelia en välttämättä voisi toteuttaa haaveitani ravien saralla" - Levy-yhtiön johtaja hurahti hevosiin

Riku Pääkkösen perhealbumi, Ranka Kustannus

”Hurahtaminen on mulle normaalia. En lähde pelaamaan golfia, koska sitten en varmasti muuta tekisikään. Olen tyyppiä kaikki tai ei mitään", Riku Pääkkönen sanoo.

Korona tyhjensi suomalaisten kalentereita. Lisääntynyt vapaa-aika sai ihmiset hakeutumaan uusien harrastusten pariin. Levy-yhtiö Ranka Kustannuksen perustaja ja omistaja Riku Pääkkönen kiinnostui intohimoisesti ensin raviurheilusta ja sitten hevosista.

”Pää ei vaan kestänyt koronauutisten katsomista. Hommasin kaikki mahdolliset maksukanavat, ja mukana tuli TotoTV. Huomasin jääväni kanavalle enemmän ja enemmän."

"Ostin osuuksia kimppapeleistä ja seurasin, miten niiden kanssa kävi. Se oli paljon parempaa ajanvietettä kuin hallituksen tiedotustilaisuuksien katsominen”, nauraa reilu viisikymppinen Pääkkönen.

Hän oli käynyt 1980-luvulla Vermossa kilvanajoissa ja katsoi Urheiluruudusta ravipätkät. Väliin mahtui kuitenkin pitkiä kausia ilman raviurheilua. Kaverit olivat ensin kummissaan Pääkkösen innostuksesta.

”He ovat uteliaita ja suhtautuvat mun innostukseen huumorilla. Mulle raviurheilu oli halvinta psyykelääkettä. Takana on nyt puolentoista vuoden intensiivinen vaihe lajin parissa."

Keski-Suomessa syntynyt Pääkkönen muutti pääkaupunkiseudulle neljävuotiaana.

”En mä muista Keski-Suomen ajasta mitään, korkeintaan alitajuisesti jotain. Linkki nykyiseen on kuitenkin, että isovanhemmat pitivät maatilaa. Heillä oli hevosiakin, toki työhevosia, ei ravureita."

"Ikää kun tulee, alkaa katsoa tarkemmin juuriaan. Olen nähnyt kuvia, kuinka mun isoisäni on hevosen selässä ja kuinka mun setäni on suorittanut Ypäjällä varusmiespalvelustaan”, Pääkkönen pohtii.

Hän sanoo olevansa luonteensa puolesta helposti syttyvää sorttia.

”Harrastin aiemmin juoksemista. Olin heti alkuun jenkkivalmentajiin tutustumassa ja tavoitteita asettamassa. Juokseminen on jäänyt, kun paikat eivät enää kestä. Myös raveissa haluan mennä perusteisiin: olen opetellut hevosten sukuja ja taustoja”, mies luettelee.

”Hurahtaminen on mulle normaalia. En lähde pelaamaan golfia, koska sitten en varmasti muuta tekisikään. Olen tyyppiä kaikki tai ei mitään. Musa-alallekaan en aikonut. Mulla vain oli harrastajanakin friikki suhtautuminen musiikkiin, joka sitten johti tähän.”

Ura musiikkiteollisuuden parissa on ollut menestyksekäs. Kulttimaineeseen nousseen Spinefarm Records -levymerkin Riku Pääkkönen perusti vuonna 1990. Tallissa olivat Suomi-metallin päävientiartikkeleihin kuuluvat Nightwish ja Children of Bodom.

Vuonna 2003 hän myi yrityksensä Universal Musicille ja siirtyi kaupan myötä kansainvälisen suuryrityksen leipiin kahdeksaksi vuodeksi. Se riitti.

”Isoissa korporaatioissa on tarkoitus takoa tulosta. Se ei sopinut omaan filosofiaani. Se on samanlaista nopeaa rotaatiota niin kuin raveissa tähdättäisiin vain ikäluokkakisoihin. Joku voi olla late bloomer ja vaatia malttia. Suuressa yhtiössä asioiden pitää tapahtua heti, mutta kaikki mun bändini ovat ottaneet aikaa kehittyäkseen”, Pääkkönen linjaa.

Universalilta lähdettyään hän piti vuoden sapattivapaata. Toiminnan mies kuvailee aikaa ahdistavaksi. Hän sanoo, että pitää olla tekemistä, jotta tuntee olevansa elossa.

Vuonna 2013 Pääkkönen pisti pystyyn Ranka Kustannuksen. Levy-yhtiön löytöihin lukeutuu tämän hetken kuumin suomalainen artisti, viime kevään Euroviisuissa kuudenneksi kurkottanut Blind Channel.

”Epäilin, osaanko enää rakentaa menestyskaaria. Blind Channel palautti uskon ja antoi tavallaan luvan jatkaa töitä. Voi mennä vuosi tai voi mennä viisi vuotta, ettei tule hittejä. On vain uskottava, että siellä kulman takana se seuraava onnistuminen odottaa."

Musiikkialalla – kuten myös hevostoiminnassa – töitä täytyy puurtaa pitkällä pinnalla.

"Kilpailu on musabisneksessä ihan älyttömän kovaa. Koko ajan pitää olla tuntosarvet kohdallaan. Jos ote herpaantuu hetkeksikään, on varmaa, että joku tyrkkää sut jyrkänteeltä alas”, Pääkkönen juttelee.

”Meininki on meillä hyvä. Osuva mittari työn mielekkyydelle on se, että maanantait eivät ota päähän. Mua ne eivät ole ottaneet päähän vuosiin.”

Blind Channelin kanssa saavutettu menestys on luonut turvallisuutta tulevaan.

”Tietää, että bändin myynnit tulevat olemaan hyviä. Ilman Blind Channelia en välttämättä voisi toteuttaa haaveitani ravien saralla. Enkä mä hevosiin viimeisiä eurojani laita, enköhän mä aina sen hernekeittopurkin saa ostettua”, yrittäjä valaisee.

Hän kertoo tekevänsä töitä aina vuoden kerrallaan.

”En osaa ajatella asioita viiden vuoden päähän. Harrastan raveja niin kauan kuin se on mukavaa, mutta tää trippi on vasta alussa. Ja jos musa loppuu, niin putsaan sitten vaikka karsinoita.”

Blind Channelilla on edessään suuri vuosi. Pääkkönen raottaa yhtyeen suunnitelmia: tammikuussa kierretään Eurooppaa, maaliskuussa mennään Yhdysvaltoihin. Uusi levy on tarkoitus julkaista huhtikuussa. Levymoguli povaa suojateilleen hurjaa vientiä.

Hän täsmentää, että menestys ei ole tippunut kuin kypsä omena puusta.

”Kuusi vuotta on Blind Channelin kanssa tahkottu yhdessä töitä. Päätettiin, että kun saadaan UMK:ssa ja Euroviisuissa tilaisuus, niin käytetään se hyväksemme.”

Spinefarm Recordsin aikaan vuonna 2000 Nightwish pyrki Suomen edustajaksi Euroviisuihin. Vaikka kiteeläisorkesterin kappale Sleepwalker oli ylivoimainen yleisösuosikki, Nina Åströmin A Little Bit pääsi tuomariston äänillä edustuslauluksi. Se virui Tukholman viisuissa viimeisten joukossa.

Pääkkönen kommentoi asiaa vuosituhannen alussa Suomen Kuvalehden haastattelussa, että Nightwishin tippuminen kisoista ”pänni, mutta enää ei harmita, sillä uran kannalta Euroviisut olisivat olleet hirveä riski”.

Mikä oli sitten toisin Euroviisuista rakettimaiseen kiitoon ampaisseen Blind Channelin kohdalla?

”Kukin bändi on eri keissi. Blind Channel oli ollut ennen Euroviisuja jo sen kuusi vuotta toiminnassa, kun taas Nightwish puolet vähemmän. Blind Channel oli valmis käyttämään tuonkaltaisen tilaisuuden, kun taas Nightwish välttämättä ei.”

Nightwishille kävi oman tiensä kautta ruusuisesti: yhtye on yli kahdeksan miljoonan kappaleen levymyynnillään suuri ja edelleen jatkuva suksee.

Pekka Keränen / Ranka kustannus

Riku Pääkkönen ei ole jäänyt paistattelemaan Blind Channelin lämpöön, vaan sorvissa pyörii alati uusia aihioita. Seuraavaksi Ranka Kustannuksen läpimurron tekeväksi yhtyeeksi hän povaa helsinkiläistä Cyan Kicksiä.

”En tiedä, tuleeko Cyan Kicksistä yhtä isoa kuin Blind Channelista, mutta ainakin lähelle on eväät olemassa. Nelisen vuotta on nyt harjoiteltu, ja yhtyettä voi alkaa viedä maailmalle. Matkassa on toki monta muuttujaa, mutta Cyan Kicks on selkeästi seuraava, joka voi breikata."

Hän puhuu täysien mahdollisuuksien antamisesta bändille. Mitä se tarkoittaa?

”Etsin parhaita mahdollisia ihmisiä taustalle. Blind Channelille haettiin vuosi sitten Englannista kaikista kovimmat tuottajat ja nyt Cyan Kicksille heitä etsitään Jenkeistä. Se on niin kuin ravihevosten kohdalla: valmentajan, ohjastajan, hoitajan, eläinlääkärin, omistajan ja kengittäjän panosta vaaditaan. Palapeliä tässä kasataan.”

Hevosella pääsee, mutta rahalla ei saa kaikkea. Pääkkönen alleviivaa, että musiikkimaailman huiput lähtevät projekteihin mukaan ainoastaan silloin, kun yhtyeessä on kantavuutta ja potentiaalia.

”Kovimpia tyyppejä ei voi ostaa, heillä riittää töitä muutenkin. Heidän täytyy uskoa bändiin.”

Riku Pääkkönen on tehnyt töitä Suomen rokkitaivaan kirkkaimpiin tähtiin kuuluvien artistien kuten Alexi Laihon ja Tarja Turusen kanssa. Mehukkaita kulissien takaisia tarinoita ei häneltä kuitenkaan heru.

”Ei niitä oikein ole. Muusikot ovat nykyään tosi ammattimaisia ja kunnianhimoisia."

Seksi, huumeet ja rock -yhdistelmä voi hänen mukaansa päteä vielä jossain päin, mutta ei hänen yhtiössään.

"Mä en jaksa sellaista käytöstä. Kun tehdään töitä, niin silloin tehdään töitä. Tämä on tavallista raakaa duunia, josta on glamour kaukana."

"Artistit ovat keskimäärin supermukavia. Ja mitä pidemmälle he urallaan etenevät, sitä mukavampia he ovat. He ovat onnistuneet saamaan käytöksensä ansiosta taakseen ison porukan. Hankalat tyypit putoavat pelistä matkan varrella pois”, Pääkkönen lausuu.

Mukavien ihmisten eteen jaksaa nähdä vaivaa illalla ja vaikka myllyttää sähköpostia kello 23.

”Joskus artisti voi toki vaihtaa vapaalle, mutta huono maine leviää näissä piireissä nopeasti. Opetan aina uusille muusikoille, että jos susta ei tykätä, niin kukaan ei halua tehdä töitä kanssasi. Rokkistara voit olla sitten omalla ajallasi.”

Levymogulin oma musiikkimaku on monipuolinen, joskaan iskelmät ja klassiset teokset eivät kuulu hänen soittolistoilleen. Suomi tunnetaan metallimaana. Raskaampi musiikki on meidän geeneihimme kirjattua.

”Riittää, että katsot vaikkapa näin marraskuussa ulos. Synkkää on, ja se kuuluu musiikissa. Se on meidän mielenmaisemaamme, se on aitoa suomalaisuutta. Eikä maailmalla haluta kopioita.”

On olemassa myös toinen painava syy metallilta kalskahtavan musiikin menestykselle. Sen voittokulku on seurausta korkeatasoisesta musiikkikasvatuksesta.

"Tämä genre vaatii taitoa, ja meillä Suomessa on osaavat muusikot. Oulunkylän Jazz & Pop Konservatoriolle pitäisi antaa joku valtionpalkinto, niin paljon lahjakkuutta on sieltä tullut. Ja esimerkiksi Blind Channelin heput tutustuivat toisiinsa Oulussa Madetojan musiikkilukiossa”, Pääkkönen antaa esimerkkejä.

Ranka kustannus

Ravien nuorisotyö ei ole onnistunut yhtä hyvin. Pääkkönen sanoo lempeästi, että raveissa näkee enimmäkseen eläkeläisiä ja vanhoja mersuja, missä siinäkin on oma vetovoimansa. Raveissa on kuitenkin ainesta nykyistä suositummaksi yleisölajiksi.

Hän luonnehtii ravitapahtuman olevan rytmiltään seurustelemisen kannalta otollinen, jos vertaa vaikka jalkapalloon tai jääkiekkoon. Raveissa ajetaan lähtö, ja sitten on reilun viidentoista minuutin väli seuraavaan starttiin. Sinä aikana ehtii keskustella tai nauttia ravintolakatsomon antimia. Ja pieni toto tuo lisää jännitystä.

”Ulkopuolisena kun hyppäsin kuplan sisälle, niin onhan täällä kotimaassa raveilla nuhjuinen maine. Pari kertaa olen käynyt Ruotsissa Elitloppetisssa, ja siellä on nuoria kundeja tuopit kädessä. Tapahtumassa on festarimainen party-party -tunnelma päällä. Suomessa sitä ei näe.”

Yrittäjän mukaan olisi helppo alkaa huudella, miten toisten tulee tehdä bisneksiään. Pyynnöstä hän sen kuitenkin tekee.

”Jengi pitäisi saada tutustumaan raveihin. Kävin just Vermon Toto75-kisoissa, ja pääsylippu maksoi 12 euroa. Jotenkin tuntuu, että olisi parempi pitää vain portit auki ja ottaa se raha ravintolamyynnistä."

"Olen käyttänyt huumediilerin taktiikkaa musahommassa eli antanut vähän ilmaiseksi, jotta saadaan ihmiset käyttämään meidän tuotteita. Kynnystä pitäisi madaltaa uudelle väelle.”

Pääkkösen ja hänen perheensä omistuksessa on jo kaksi ravuria: yksivuotias suomenhevosori Wilkas ja neljävuotias ruotsalainen lämminveritamma Caboose. Ensin mainittu on siniverinen, sillä orin sukupuusta löytyy tamma Vieska, joka on viisinkertaisen ravikuninkaan Vieskerin emä.

Maineikkaan ruotsalaissiittolan Menhammar Stuterin kasvattama Caboose on kilpaillut kahdeksan kertaa, ja tamma on saavuttanut kaksi voittoa. Pääkkönen osti sen 75 000 kruunun (7 400 euron) hintaan nettihuutokaupasta marraskuun puolivälissä.

”Menhammarin huutokauppa oli hienosti järjestetty. Kaikki informaatio oli helposti saatavilla. Huutokauppa oli tosi jännä ja kiva kokemus.”

Wilkas löytyi syyskuussa Savon sydänmailta Tuusniemeltä sen kasvattajien Heikki Smolanderin ja hänen tyttärensä Anna-Kaisa Tenhusen luota.

Alunperin Pääkkösen tähtäimessä oli Suomen ennätyksen murskanneen V.G. Voiton pikkuveli Jokke. Mukana varsanostoreissulla oli Pääkkösen luottomies, ravivalmentaja Sampo Kujala.

”Halusin ilman muuta ensin suomenhevosen. Mentiin Jokkea katsastamaan, mutta Sampo iski silmänsä Wilkkaaseen. Varsa ei ollut varsinaisesti myynnissä, mutta kaupat saatiin syntymään."

Varsan rakenne ja ominaisuudet tekivät vaikutuksen Kujalaan. "Voihan olla, että Jokke putsaa tulevaisuudessa palkintopöydät, mutta se on osa tämän lajin jännitystä. Koskaan ei tiedä, mistä varsasta kasvaa voittaja”, Pääkkönen puntaroi.

Espoossa asuva Pääkkönen kiittelee Salossa talliaan pitävää Sampo Kujalaa avuliaisuudesta.

”Seurasin ensin raveja vuoden verran, ja sitten rohkaistuin ottamaan yhteyttä Koivusen Harriin. Hänen kauttaan tutustuin Sampoon, joka on ollut aina valmis neuvomaan tällaista noviisia. Sampo on maanläheinen ihminen, sellainen vanhan ajan hevosmies."

Kujalan pienessä sympaattisessa tallissa on jotain samaa kuin Pääkkösen omassa musiikkiyhtiössä. "Mekin ollaan pieni toimija ja altavastaaja. Me käydään Sampon tallilla harjaamassa hevosia ja siivoamassa karsinoita. Vaimollani on jonkin verran ratsastustaustaa, mutta ei mitään isompaa kuitenkaan. Koko perhe on nyt innostunut raveista.”

Caboose on vielä Ruotsissa, mutta sekin liittyy pian Kujalan muonavahvuuteen.

”Caboosen kanssa edetään rauhallisesti. Tamma on treenannut Ruotsissa hyvin, mutta aikaa voi mennä, ennen kuin Caboose kilpailee Suomessa. Me ollaan epätavallisia hevosenomistaja, meillä ei ole kiire. Olisi ehkä ollut järkevämpää pitää hevonen Ruotsissa isompien palkintojen äärellä, mutta haluttiin tamma kuitenkin lähelle meitä”, Pääkkönen kertoo.

Kilpailuvietti ei ajanut häntä ravien pariin. Pääkkönen aikoo päinvastoin pysytellä kilvanajosta loitolla.

”Mitään tavoitteita kilvanajon suhteen ei missään nimessä ole. Lähtöjä kun katsoo läheltä, niin ymmärtää, miten hurjaa touhua se on. Viittäkymppiä päästellään tiukoissa paikoissa toisia viistäen. Kyllä siinä kunnioitus kuskeja kohtaan kasvaa”, Pääkkönen päivittelee.

Hevosenomistajana hänen tavoitteensa liittyvät rentoutumiseen.

”Koppakärryt hankin ensi kesään mennessä. Niillä mennään metsäpolulla hevosen kanssa kahdestaan. Se on mulle terapiaa ja hermolepoa."

"Toivon, että hevoset oppivat tunnistamaan mut ja tietävät, että tuo on se setä, jolta saa porkkanaa. Aina sunnuntaisin haetaan Sampon tallilta rentoutus tulevaan viikkoon. Kun katsoo metsämaisemia ja kurkia – ja kotkiakin näkee Sampon tallin liepeillä, se on kaupunkilaiselle hämmästyttävää.”

Riku Pääkkönen kokee saaneensa jo tähänastisen puolentoista vuoden ravitaipaleensa aikana yllin kyllin.

”Pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus olla tässä mukana. Me rakastamme ja harjaamme hevosiamme sittenkin, kun ne eivät enää kilpaile.Tulee mitä tulee, hevoset antavat mulle tosi paljon ihan jo sillä, että ne ovat vaan."

Raviharrastus on myös tuonut maaseudun ja luonnon lähemmäksi. "Kokemus on ollut hieno senkin vuoksi, että se on muuttanut mun suhtautumistani moneen asiaan.”

Pääkkösten talouden hevosten pääluku tulee pysymään kahdessa, ainakin toistaiseksi.

”Katsotaan, miten Caboose lähtee kulkemaan, mutta joskus tulevaisuudessa on tavoitteena siirtää tamma siitokseen. Netti on nyt kiinni, kun muuten menisin selailemaan huutokauppaluetteloita, ja sitten alkaisi syyhytä ostaa sieltä jotain."

Jatkoa arvioidaan aikanaan, kun on päästy alusta niin sanotusti syvempiin vesiin.

"Kaveritkin ovat sanoneet, että kohta sulla on vähintään kymmenen hevosta”, Pääkkönen hymyilee.

”Mä olen päälle viisikymppinen. Aika täällä maan päällä on rajallinen, sen ymmärtää tällä iällä. Pitää tehdä, eikä surkutella, että jäipä tämäkin kokematta. Musta tuntui, että haluan alkaa hevosenomistajaksi, ja toimin sen mukaan.”

Riku Pääkkösen perhealbumi

"Tulee mitä tulee, hevoset antavat mulle tosi paljon ihan jo sillä, että ne ovat vaan", Riku Pääkkönen luonnehtii harrastustaan. Seuraksi kuvaan pääsi tamma Viuhahdus, joka ei siis ole Pääkkösten hevonen.