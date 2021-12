Kaksinkertainen Varsakunkun vitonen Aaton Yllätys muutti Juvalle - ”Toivotaan, ettei ori hirveänä huononna täällä meillä”

Lahjakas Aaton Yllätys siirtyi Pihtiputaalta ja Antti Ojanperältä Juvalle ja Jani Ruotsalaiselle. Ori on ehtinyt painella täyden matkan jo 28,7-vauhdilla läpi. Ruotsalaisella on muutenkin tallissaan mielenkiintoisia nuoria suomenhevosia.

Ville Toivonen

47-vuotias Jani Ruotsalainen on puhkaissut ohjastajana tällä kaudella jälleen sadan voiton rajapyykin. Kyseessä on kymmenes kerta, kun hän paukuttelee vuosivoitoissa päälle sadan. Ennätyskaudella 2013 Ruotsalaiselle kirjattiin ykkösiä peräti 149 kappaletta.

4-vuotias Aaton Yllätys (Metkutus – Tokiotti 25,3) on muuttanut Antti Ojanperän treenistä Juvalle ja Jani Ruotsalaiselle.

Crista Räsäsen ja Pekka Rädyn omistama ori sijoittui sekä viime että tänä vuonna Varsakunkun finaalissa viidenneksi. Kriteriumissa Aaton Yllätys oli laukan rasittamana seitsemäs ennätystuloksellaan 28,7. Orin statistiikka kirjataan numeroin: 11 1-3-1. Voittosumma on 10 650 euroa.

”Ori tuli eilen. Vein Aaton Yllätyksen aamulla ulos, ja iloinen poika näyttää olevan kyseessä. Jossain vaiheessa huomenna liikutellaan hevosta ja tutustutaan tarkemmin. En usko, että heti aletaan ajaa kilpaa, vaan treenaillaan hetki. Mielenkiintoinen hevonen, ja toivotaan, ettei ori hirveänä huononna täällä meillä”, veistelee Jani Ruotsalainen.

Hänen tallinsa tilanne on muutenkin valoisa. Nuoria – varsinkin suomenhevosia – riittää.

”Kolmevuotiaita suomenhevosia on kaikkiaan viisi. En ala niitä rankata tässä vaiheessa paremmuusjärjestykseen. Katsotaan sitten, kun varsat lähtevät kilpailemaan. Ei ruveta vielä tuomitsemaan”, Ruotsalainen sanoo.

”Toivotaan, että varsat pysyvät terveinä ja että saadaan treenata talvi kunnolla. Osa kolmosista aloittaa jo talvella, joillakin menee kesään ja syksyyn. On kyllä jännät nuoret pitkästä aikaa.”

Yksi Ruotsalaisen huomiota herättävistä neljävuotiaiksi kääntyvistä on lämminverisillä loistavasti menestyneen Timo Hulkkosen ensimmäinen suomenhevonen Wertti (Costello – Meijän Tyttö 24,2). Koelähdön ori läpäisi lokakuussa tuloksella 43,5.

”Wertti on nopea ja kiva varsa. Ori aloittaa varmaan jo lumilla”, varsan valmentaja linjaa.

Talven alku on ollut treenikelien puolesta Juvalla lupaava.

”Lunta mahtuu kyllä aina lisääkin. Tällä hetkellä täällä on toistakymmentä astetta pakkasta, ja olosuhteet ovat treenaamiseen aivan parhaimmasta päästä. Toivottavasti kelit pysyvätkin tällaisina”, Ruotsalainen lausuu.

”Meillä on muutamia starttihevosia, mutta varsojen kanssa on kiva touhuta. Tallissa ei periaatteessa ole tilaa. Siinä on muutama karsina tyhjillään, ja muutama hevonen lähtee pois, mutta uusia tulee heti tilalle. En halua paisuttaa toimintaa talvella, kun tässä on paljon runsasta liikettä vaativia varsoja. Tallin tilanne on nyt oikein hyvä.”