Hannu Laakkonen: "Miinuksena illan Knows Bestin poisjäänti ja ravijärjestelmän toimimattomuus - plussana jännittävä vuosi 2022"

Veljesten Hannu ja Mikko Laakkosen Ruotsin kovia hevosia on siirtynyt Reijo Liljendahlilta Juho Ihamuotilalle ja siitostammoja Suomeen ja Ranskaankin. Hannun valmennettava Knows Best loisti Vermossa, mutta jää pois illan Teivosta. Mitä kaikkea on meneillään?

Terhi Piispa-Helisten

Derbykakkonen 2019 Knows Best joutui jäämään illan Teivosta pois, mutta onneksi kyseessä ei ollut mitään kovin vakavaa ongelmaa.

Knows Best (Knows Nothing) meni Vermon T75-raveissa olosuhteisiin nähden kovan ajan 12,5 ja voitti ylivoimaisesti reilu viikko sitten. Hannu Laakkosen valmennettavia on Knows Nothingin ohella ainoastaan Always Ready (Ready Cash), ja Laakkosten talli Jokimaalla onkin myynnissä.

Paljon veljesten hevosia on viime aikoina siirtynyt puolestaan Juho Ihamuotilalle. Mitä on suunnitteilla? Kaiken päälle Hannu Laakkonen jyrisee myös nykyisestä ravipolitiikasta. Huonojen uutisten puolella on vielä siis Knows Bestin poisjäänti illan Teivosta.

"Ei mitään kauhean dramaattista, mutta ensi vuodesta on kaikesta päätelen tulossa monessa mielessä jännä", Hannu Laakkonen myhäilee, pienistä vastoinkäymisistä huolimatta.

"Reijo Liljendahlin kanssa yhteistyö jatkuu entiseen malliin, vaikka hevosia on siirtynytkin muualle. Lupaavat nelivuotiaaksi tulevat Graham Hill (Muscle Hill) ja Highway To Hill (Muscle Hill) ovat olleet muualla kuntoutuksessa, mutta jälkimmäinen tulee pian Ihamuotilalle myös treeniin. Graham Hill puolestaan palaa Reijolle. Ihan lupaavia varsoja on siellä ja Ihamuotilalla myös."

"Knows Bestillä oli ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen kuumetta aamulla, ja se joutuu valitettavasti jättämään Teivon väliin. Ei toivottavasti mitään vakavaa ja hyvä, että tuli ennen reissua selville, ei vasta loppusuoralla. Ja sitten jälkeenpäin vasta hevonen tulisi tosi kipeäksi. Harmi kuitenkin siinä mielessäkin taas, että säännöllisesti starttaavan hevosen kunnossa pitäminen on paljon helpompaa, kun treeniolosuhteet vaihtelevat tähän vuodenaikaan paljon. Nyt täytyy taas aloittaa vähän alusta, ja siinä ollaan myös vähän olosuhteiden armoilla."

"Jokimaan talli on myynnissä kyllä, mutta saa nyt nähdä kuinka asiat etenevät. Tuskin tässä mitään suuria muutoksia on ihan heti tulossa. Siitostammoista 11,5-aikainen Derbyn kolmonen ja Villinmiehen voittaja Alien Lady (Andover Hall) sekä 10,9-aikainen Alphadoodle (Credit Winner) ovat puolestaan menneet Kallelan oriasemalle. Ensinmainittu varsoo Googoo Gaagaasta ja siirtyy Nivoloiden omistukseen sitten. Alphadoodle on tyhjä ja menee keväällä näillä näkymin menossa Calgary Gamesille."

"Normandiaan ovat siirtyneet Beat The Hill (Muscle Hill-Beatgoeson Hanover 09,5) ja Easy Hill (Muscle Hill-Metior Easy 11,7) astutettaviksi Bold Eaglella. Tuommoinen sukuyhdistelmähän on ollut aika toimiva"

Bold Eagle-Muscle Hill -yhdistelmästä on mm. 2020 Kriteriumin voittanut Brambling, kun taas esimerkiksi Aetos Kronosin 09,6 emänisä on Muscle Hillin isä Muscles Yankee. Bold Eagle tuntuu toimivan erityisen hyvin jenkkitammojen kanssa.

Eli tulevaisuus hevosten kanssa vaikuttaa mielenkiintoiselta?

"No näin on, omien hevosten kohdalla! Ravien tulevaisuus Suomessa kylläkin huolettaa kovasti. Niin kauan kuin Suomen Hippoksen valtuuskunta toimii nykyisellä yksi ääni per ravirata -periaatteella, se torpedoi kaikki uudistukset, ei minkäänlainen kehitys ole mahdollista. Radoille pitäisi vähintäänkin antaa ääniä sen alueella olevien valmennettavien hevosten määrän mukaan, jotta demokratia toteutuisi. Tai sitten yläpuolella olevan maa- ja metsätalousministeriön pitäisi viedä läpi uusi rataluokitus, kun Hippos ei ole sitä vuosikymmeniin pystynyt tekemään. Nyt lajin kehitystyö on joka tapauksessa ihan jäissä, eikä tämä lopulta ole hyvä kenellekään."