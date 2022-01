Kari Lähdekorpi solmi Kaptahista kaupat – Payetilla mystisiä ongelmia: ”Voi se olla ja varmaan onkin totta, mutta mulle se tuntuu kaukaiselta”

Anu Leppänen

Kari Lähdekorpi luopui Kaptahista. Toisella 7-vuotiaalla ruunalla Payetilla on ollut epämääräisiä oireita, ja epäilty diagnoosi on borrelioosi.

Monessa maassa operoiva suurhevosenomistaja Kari Lähdekorpi on myynyt 7-vuotiaan Kaptahin. Liki 140 000 euroa radoilta rahaa ravannut Suomen Derbyn vitonen jatkanee uraansa Ranskassa.

”Välissä oli ranskalainen hevoskauppias, jota en tuntenut entuudestaan, mutta hän on toiminut suomalaisten kanssa aiemminkin. Sellainen käsitys mulla on, että ostaja itse oli italialainen. Kaupan ehtona oli se, että Kaptah ei saa mennä Maltalle, jonne ranskalainen on myynyt kuulemma hevosia. Kaptah jää vissiin Ranskaan. Tulevasta treenarista ei ole tietoa”, Kari Lähdekorpi sanoo.

Kaptah on kilpaillut elokuusta lähtien Jarmo Niskasen valmennuksesta käsin. Sitä ennen ruuna oli Jean-Michel Bazirella treenissä. Ruotsissa Kaptahia laitteli Petri Salmela ja Suomessa Harri Koivunen.

Kaptahin ennätys on 10,9. Prodigiouksen pojan statistiikka näyttää numeroita: 63 13-7-15.

”Kauppa solmittiin viime viikolla, mutta eihän se ole täysin valmis ennen kuin rahat ovat tulleet. Tässä alkuviikosta niiden pitäisi tulla”, Lähdekorpi kertoo.

Hänen hevosistaan jatkaa Ranskassa ja Jarmo Niskasella 7-vuotias Payet, jota ei ole nähty radoilla sitten marraskuun alun.

”Ruunaa on laiteltu ja ihmetelty, kun se ei kuntoudu. Niskanen epäilee, että Payet olisi saanut borrelian. Ruunasta otetaan vielä uudet borrelia-kokeet. Mun hevosilla ei ole ikinä ollut borreliaa. Jos sitä on epäilty, niin olen aina pistänyt asian sen piikkiin, että treenari ei vain osaa treenata. Valmensin 20 vuotta 150:tä hevosta, enkä tähän tautiin törmännyt. Voi se olla ja varmaan onkin totta, mutta mulle se tuntuu kaukaiselta”, Lähdekorpi ihmettelee.

Borrelia eli borrelioosi tarttuu punkin puremasta. Hevosilla yleisiä oireita ovat muun muassa jäykkyys, raajojen turvottelu ja apaattisuus. Joskus tauti voi olla lähes oireeton.

Lähdekorpi paljastaa, että myös Payetista on ollut tekeillä kauppaa, mutta nykytilanteessa myyntisuunnitelmat ovat luonnollisesti jäissä.

Nopeista valmentajapäätöksistään tunnettu Lähdekorpi valaisee, että Ranskan päässä on sikäli hankala tilanne, että treenarimarkkinan tarjontaa on hankala kartoittaa. Suomalaissyntyinen Niskanen on Lähdekorvelle tuttu jo vuosikymmenten takaa.

”Niskasessa ei ehdottomasti ole mitään vikaa, mutta vaihtoehtoja on hankala miettiä, kun on maasta huono tuntemus. Onhan siellä ruotsalaisista Goop (Björn) ja Malmqvist (Tomas), ja varsinkin Malmqvist pärjää hyvin. Hänet tunnen kolmenkymmenen vuoden takaa, mutta mulla on se kokemus, että jos valmentajalla on talli kahdessa maassa, niin se kuvio on hankala. Goopin tilanteesta en osaa sanoa, miksi hän ei nyt menesty. Onko syy hevosissa vai missä”, Lähdekorpi pohtii.

”Bazire on kokeiltu. Hän ei luultavasti enää ota mun hevosia treeniin, kun vein Payetin sieltä pois, vaikka hän olisi halunnut ruunan pitää. Fabrice Souloy on poissa laskuista, ja Thierry Duvaldestiniltä ostettiin Reiman (Kuisla) kanssa aikoinaan Milord de Melleray. Siitä kaupasta jäi erikoinen kuva, kun hevonen ei ollut yhtään sellainen kuin piti. Ehkä meidän treenauskuviomme eivät sitten vain sopineet sille.”

Lähdekorpi sanoo keskustelevansa Ranskan raviurheilun tarkkaan tuntevan Anders Lindqvistin kanssa usein.

”Hän kertoo, että Ranskassa nousee aina aika ajoin esille pienempää määrää, 20-30 hevosta, valmentavia nimiä, joiden treenattavat tekevät järkyttäviä juoksuja. Mutta kun ei heitä tunne tarkemmin, niin täältä käsin on hankala tehdä päätöksiä.”