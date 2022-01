Kriteriumvoittaja Sahara Jaeburn treenaa kotimaisemissa - Imakeituptothesky todennäköisesti siitokseen

Imakeituptothesky on palannut leasingista Packaléneilta Hollolasta omistajalleen Petra Huhdille Keuruulle. Huhdin huippuhevonen Sahara Jaeburn, 5, on toistaiseksi miehensä Oskari Mäenpään valmennuksessa ja "aika mukavalla mallilla".

Elina Paavola

Sahara Jaeburn ja Jorma Kontio ottivat 2020 Kriteriumin johtaneen Magical Princessin ulkopuoleltakin. Ulkoa kirinyt An-Dorra ja Magical Princess sisäradalla veivät himmeämmät mitalit Teivon tiukassa loppusuoran taistossa - uloimpaa tuleva Stonecapes Sparrow jäi neljänneksi.

Imakeituptothesky (Up And Quick) täytti vuodenvaihteessa kuusi, ja todennäköisin jatko on siitoksessa. Tamma on tienannut 46640 euroa (34 starttia - 9 voittoa) ja mennyt ennätyksen 13,2 Christa Packalénin valmennuksessa. Paras tili 9000 euroa tuli nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun kolmosesta.

Kriteriumvoittaja Sahara Jaeburn (Ready Cash) taas "kääntyi" viisivuotiaaksi, ja 11,6 täydellä matkalla menneellä oriilla lienee kilpauraa vielä reilusti edessä. Se on ollut toipumassa loppusyksyn irtopalaleikkauksesta kotonaan Saharan ravitallilla ja on jo treenissä.

"Imakeituptotheskyn leasingsopimus päättyi viime vuoteen ja se on nyt täällä kotona", Petra Huhti kertoo.

"Todennäköisesti se koitetaan astuttaa, mutta jatko on vähän vielä mietinnässä. Sahara Jaeburnia Oskari treenailee, ja se vaikuttaa nyt aika mukavalta. Ainakin mieliala on korkealla, kun se välillä pukittelee ja on virkeä kuin mikä. Ihan kuin nuoruusvuosina siis."

Oskari Mäenpää on treenannut montaa huippuhevosta (isänsä Tuomo Mäenpään ollessa useimmiten vastuuvalmentyajana), esimerkiksi Sahara Shadowia (271183 euroa vuosituhannen vaihteessa) ja Miliaa, jolla Veli-Erkki Paavola ylsi kuningatarkisan voittoon 2005. Eikö hän voisi jatkaa tämänkin kanssa?

"No mikä ettei. Meillä siittolassa kiireet vain lisääntyvät kohti kevättä ja kesää, joten en tiedä miten edetään. Kyllä Sahara Jaeburn todennäköisimmin siirtyy jonnekin taas valmennukseen, mutta ei ole oikein hirveästi suunniteltu vielä mitään sen suhteen. Kaikki aikanaan."

