Pasi Tikkala matkaa pitkästä aikaa Solvallaan – Ruotsista löytyy hyväpalkintoisia lähtöjä useimmille hevosille

Ville Toivonen

”Hevoset matkustavat useamman reissun kokemuksella paremmin päiväsaikaan”, Pasi Tikkala tietää.

Orimattilan hevoskylässä hevosiaan valmentava Pasi Tikkala oli muutama vuosi sitten usein nähty vieras Solvallassa valmennettaviensa kanssa. Muun muassa Mountain Cleaverin kanssa useita voittoja Ruotsin pääradalta ottanut Tikkala ei ole vieraillut länsinaapurissamme muutamaan vuoteen.

”Hevosetkaan eivät ole olleet Solvallan lähtöihin vaadittavassa iskussa. Koronarajoitukset ovat kuitenkin hillinneet matkustusintoa Suomen rajojen ulkopuolelle.”

Ensi viikolla hän suuntaa pitkästä aikaa hevosautonsa kohti Ruotsia. Mukaan lähtevät Janette Francais ja Melinda Ses, jotka starttaavat keskiviikko iltana Mika Forssin ohjastamina Solvallassa.

Tikkala ylittää Itämeren tiistaiaamuna ja on perillä iltapäivän puolella Ruotsissa. Väliyön valmentaja hevosineen viettää Söderbyn tilalla Arlandan lähistöllä. Kotimatkalle Tikkala suuntaa torstaiaamuna.

”Hevoset matkustavat useamman reissun kokemuksella paremmin päiväsaikaan. Olemme olleet useasti Söderbyssä yötä. Mennään hyväksi koetuilla rutiineilla.”

Tammakaksikkonsa mahdollisuuksiin valmentaja suhtautuu realistisesti. Neljännessä lähdössä kilpaileva Janette Francais sai hyvän toisen radan lähtöauton siivekkeiden takaa.

Tamma on tehnyt viime lähdöissään hyvät esitykset. Viimeksi hieman erilaisella taktiikalla Janette Francais olisi Tikkalan mukaan ollut lähellä voittoa.

Melinda Ses starttaa illan kahdeksannessa lähdössä (V86-4). Tamma lähtee hyvin voltista, ja kolmannelta lähtöradalta Melinda Ses saanee tarvitsemansa sisäratajuoksun.

”Talvisaikaan on hyvä käydä Solvallassa. Huhti-toukokuussa vauhdit alkavat olemaan kovanlaisia. Kummallakin tammalla pitäisi olla realistiset mahdollisuudet neljän sakkiin. Vaikka ei voitettaisi, ovat palkintorahat kärjen tuntumassakin hyvällä tasolla.”

Tikkala on tyytyväinen saatuaan Mika Forssin ohjastajaksi kummallekin hevoselle. Melinda Ses on helppo hevonen ajaa valmentajan mukaan. Janette Francais on kuitenkin vauhdikkaampi tapaus.

”Mika sopii hyvin vähän luonteikkaammalle tammalle kuskiksi. Janette Francais osaa välillä painaa menemään. Epäilen, että kielimuurin myötä kaikki ruotsalaiset ohjastajat eivät välttämättä haluaisi ajaa sillä.”

12:ta hevosta tällä hetkellä valmentava Tikkala on tyytyväinen tallinsa tilanteeseen. Huippuvuonna 2017 tallin hevoset ansaitsivat yli 150 000 euroa. Mountain Cleaver oli silloin muun muassa kolmas tammojen EM-lähdössä Solvallassa.

Pienellä hevosmäärällä operoidessa kausivaihtelut ovat Tikkalan mukaan luonnollisia. Fiksulla kilpailuttamisella voi kerätä hyvin rahaa hevosenomistajille.

”Kävimme tuohon aikaan paljon Ruotsin puolella kilpailemassa. Ruotsista löytyy hevosten ollessa kunnossa paljon hyväpalkintoisia lähtöjä. Nytkin tammat juoksevat 40 000 (3 800 euron) ja 60 000 kruunun (5 700 euron) ykkösistä. Toivottavasti koronapandemia alkaisi helpottaa, ja matkustaminen helpottuu pysyvästi Ruotsin puolelle."