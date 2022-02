Jugador muutti Eija Sorvistolle - heti starttaamassa ensi maanantaina kuten koko joukkue

Terhi Piispa-Helisten

Jugador, Antti Teivainen ja Vermo on usein nähty yhdistelmä. Ruuna on varsinainen teräshevonen 138 startteineen ja 26 ykkösineen.

Jugador, 9, on Eija Sorviston mukavasti menestyvän tallin tämän hetken 13. valmennettava. Se aloitti uransa Niemisellä, kävi Koivusilla 2017-2020 ja palasi sitten Niemisen talliin. Ruuna on tehnyt upean uran, 138 starttia totosijoin 26-12-11 ja ennätyksineen 11,2 sekä tosiaan yli 127000 euron voittosummineen. Jugador (Quite Easy) juoksi viime torstaina Jokimaalla vielä kilpaa Niemisen tallin valmennettavana ja oli vahvaan tyyliinsä neljäs. Se on samantapaista sukuyhdistelmää, kuin pyhänä Prix d'Ameriquessa juossut toinen teräshevonen Elitloppetin 2020 ykkönen Cokstile (Quite Easy-Coktail Jet). Jugadorin emänisä on puolestaan Coktail Jetin paras poika Love You.

"Jugador saapui eilen Kaustisen ravien kautta", Eija Sorvisto kertoo.

"Juuri olen lähdössä sillä lenkille. Ruunan jalat ovat kuivat ja se tuntuu olevan tosi terve hevonen. Samoin hyvin kiltiltä vaikuttaa. Jugador on mennyt hyvin aiemminkin pienillä starttiväleillä, ja ilmoitinkin sen jo maanantaiksi, kun viime starttikin kertoi vireen olevan hyvän sekä oli sopiva sarja. Olisiko siinä pohdittu vain, että paikanvaihdos piristäisi? Omistaja soitti ja kysyi heppaa treeniin."

"Sen yksi kysymys on tietenkin, miten jäärata sujuu, mutta varmaan sillä on kokemusta kaikenlaisilta radoilta. Ainakin meillä ehditään treenata joen jäälle, mutta saa nähdä, mitä se Äimäraution talviradasta sanoo. Sehän sopii yleisesti ottaen meidän hevosille ihan loistavasti."

Kuinka tallilla muuten menee ja tuleeko lähiaikoina menestystä raveista?

"Hyvin sujuu. Esimerkiksi Lady Rock on tehnyt hyvän talvitreenin, jota myös jatkaa. Tähdätään starttiin huhtikuulle, mutta tamma tuntuu ottavan treeniä hyvin vastaan. Sunnuntain Seinäjoen Zolacelle (T5-4) tuli paikka vähän turhan ulos sisempää lähteviä hyviä avaajia vastaan, mutta vire tuntuisi viime startin mukaan olevan löytymässä. Se jäi väsyvän selkään ja sai tilaa myöhään. Loppumetrit se tuli iloisesti. Otteet vain ailahtelevat ilman selitystä, mutta jos on hyvä päivä se voi kyllä pärjätäkin. Viimeksi ainakin olisi ollut aineksia menestykseenkin, mutta juoksu ei sitten mennytkään nappiin."

"Ouluun tuli ilmoitettua Ilos Silmarillon, Jugador, Moonlight Velvet ja Smiley Match. Kaikille tuli näköjään lähdötkin, mutta en ehtinyt katsoa vastustajia tai lähtöpaikkoja. Pärjäämään tietysti mennään, mutta Ilos Silmarillon erityisesti tuntuu menestyjältä. Sillä on kova luokka sarjoihinsa. Eilen Kaustisella se ei vain saanut yhtään otetta radasta. Oulussa jalka pitänee kyllä."