Tammakriteriumin nelonen Wishing Dreams muutti Kurikan Käräjävuoreen – treenialustana ”Redénin suoraa”, allasta ja mäkistä lenkkiä

Terhi Piispa-Helisten

Wishing Dreams kuvattuna Iikka Nurmonen kärryillään toukokuussa 2021 Vermossa. Kyseisen kisan jälkeen tamma siirtyi Leo Mönttiselle, mistä matka jatkui sunnuntaina Kurikan Käräjävuoreen ja Taisto Koivistolle.

Toissa vuonna Tammakriteriumin finaalissa neljänneksi yltänyt Wishing Dreams on siirtynyt Etelä-Pohjanmaalle Kurikkaan Taisto Koiviston omistukseen ja treeniin. Aiemmin tamma valmentautui kasvattajallaan Juho Ihamuotilalla ja sitten Leo Mönttisellä.

”Päästiin kauppoihin Leksan kanssa, ja tamma tuli tähän sunnuntai-iltana. En ole laittanut Wishing Dreamsia vielä aisoihin. Antaa hevosen kotiutua rauhassa. Tänään heitetään ehkä pieni verryttelylenkki”, 36-vuotias Taisto Koivisto suunnittelee.

Viisivuotias Wishing Dreams voitti heinäkuun lopulla 2020 Tammakriteriumin karsinnan ennätystuloksellaan 14,0ake. Finaalissa edelle jäivät vain An-Dorra, Magical Princess ja Artful Drop.

Wishing Stonen ja Picnic Hanoverin tytär on startannut 21 kertaa. Voittoja on lohjennut neljä, kakkosia kolme ja kolmossijoja yksi. Tamman tienestit radoilta ovat 18 640 euroa.

”Wishing Dreams on oikein mukavan oloinen hevonen. Kyseessä on tosi kiltti tamma, jolla ei ole pahoja tapoja. Se on hyvä hevonen pohjimmiltaan. Tamma tuli taitavalta valmentajalta, ja toivottavasti en itse pilaa sen mahdollisuuksia. Hevosesta ei homma jää kiinni, mutta miehestä voi jäädä”, Koivisto nauraa.

Hän laittelee Kurikan Käräjävuorella kolmea hevosta hänen 15-vuotiaan poikansa Sebastian Koiviston kanssa. Samoissa maisemissa valmentautui aikoinaan myös kuningatar Akaasia. Wishing Dreamsin tallikavereina ovat General Moneymaker ja Ofelia Mick.

”Sain jonkin aikaa sitten ostettua tästä Käräjävuoren kupeelta paikan. Rakennus oli vanha huonekalutehdas, jonka purin sisältä ja muutin talliksi. Varauduin kuuteen karsinaan, ja niitä on nyt neljä pystyssä. Tarhoja ei tähän aikaan vuodesta pysty väsäämään, mutta laitellaan niitä sitten keväämmällä”, Koivisto sanoo.

”Käräjävuorella ovat puitteet aivan mahtavat. Tässä on vähän vajaan neljän kilometrin mittainen lämmityslenkki, jossa on mäkiä ja suoraa. Lisäksi löytyy kahluu- ja uittoallas sekä sellainen kilometrin pituinen hiittisuora. Siihen rinnalle olen tehnyt toisen ja pehmeämmän suoran. Sen mitta on 500 metriä, ja se on oikein raskas ja hyväpitoinen, samanlainen kuin esimerkiksi Daniel Redénillä.”

Koivisto vietti ennen uutta innostumistaan pari vuotta ilman hevosia. Häneltä löytyy raviurheilun saralta kokemusta Ruotsinkin puolelta. Suomeen Koivisto muutti seitsemän vuotta sitten.

”Asuin koko siihenastisen elämäni Ruotsissa. Siellä synnyin, kasvoin ja kävin koulut. Nyttemmin edesmenneen isäni Heimo Kumpulan kanssa pidimme Ruotsissa hevosia. Viimeiset neljä vuotta olin Claes Svenssonilla Mantorpin lähellä sijainneella tallilla töissä. Kun he muuttivat etelään, niin minä tulin Suomeen", Koivisto kertoo.

"Pakko oli alkaa jälleen laitella hevosia, kun päästiin näin hyville paikoille. En tiedä, olenko mikään ammattimies, mutta en kieltäydy, jos hevosia tulee treeniin lisääkin."