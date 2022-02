Isiah Boko voitto vyöllään Pilkanmaalle – Nuori valmentaja yhdistää yrittämisen ja hevosharrastuksen sulavasti

Elina Paavola

Moona Espo on kokenut poniraviurheilija. Nyt hänen valmentajauransa on lähdössä toden teolla käyntiin myös isompien hevosvoimien puolella.

7-vuotias Isiah Boko (Cantab Hall – Yucca Boko) on siirtynyt Espon siskosten Moonan, Fiian ja Neean omistukseen. Valmennusvastuun ottaa Moona Espo.

”Meillä on täällä yhteensä 11 hevosta tai ponia. Porukalla tehdään töitä ja yhdessä ajetaan. Mulla on vastuulla omat hevoseni ja ponini ja Neealla hänen omansa”, 23-vuotias Moona Espo juttelee. Hänen kaksi vuotta vanhempi siskonsa Neea on menestynyt viime aikoina mainiosti kolmikon omistaman Cool on Photosin kanssa. Kaikilla siskoilla on myös vankka ponitausta.

Virossa syntynyt Isiah Boko on ravannut urallaan 43 starttia. Statistiikka kirjataan numeroin: 4-7-7. Ruunan voittosumma on 21 622 euroa ja ennätys 14,1.

Viime vuonna Isiah Boko keräsi 17:stä kisasta peräti kymmenen sijoitusta kolmen kärjessä. Voittoja tuli yksi, kakkosia kolme ja kolmosia kuusi kappaletta. Rurik Kjötarin treenissä syksystä 2019 tämän vuoden alkuun asti vaikuttanut ruuna voitti tuoreimman starttinsa. Kyseessä oli 27. joulukuuta juostu Seinäjoen Magic Monday -lähtö.

Espot pitävät talliaan Kouvolaan kuuluvassa Kuusankosken suuralueen Pilkanmaassa.

”Isiah Boko on ollut meillä reilun viikon. Hevonen vaikuttaa kaikin puolin miellyttävältä. Sitä on pidetty hyvin ja treenattu paljon edellisessä paikassa. Nyt ruunaa on ajettu sisään meidän valmennussysteemeihimme. Hevonen on kotiutunut moitteetta tänne”, Moona Espo kertoo.

”Hevonen on täydessä kilpakunnossa, ja vastahan tuo Seinäjoen startti ajettiin. Annetaan ruunan tutustua uusiin paikkoihin. Helmikuun lopulla näytti olevan sopiva sarja. Ehkä silloin aloitetaan.”

Moona Espolla on valmennuksessaan Isiah Bokon kavereina 8-vuotias erikassonilainen Midas ja starttaamaton 3-vuotias Fast Fighter sekä russponit Amazon ja Corall.

”Ponitkin ovat olleet täydessä treenissä koko talven ajan, ja niiden kanssa jatketaan samalla viisiin kuin ennenkin”, poneilla valmentajana 24 ja ohjastajana 15 voittoa saavuttanut Espo sanoo.

Hevosten puolella hänen valmennussarakkeessaan on vasta yksi Midaksen juoksema startti. Ohjastajana tilastot ovat hevosten osalta vielä avaamatta.

”Olen aina tykännyt valmentamisesta enemmän. Sitten tietenkin, kun itse vielä ajaa startit, niin siinä näkee tosissaan oman työnsä tuloksen. Kyllä mua hevosillakin kilpaa ajaminen kiinnostaa, mutta vielä ei ole ollut uskallusta siihen. Ajolisenssi löytyy kyllä”, Espo tuumaa.

Hän sanoo, että hevosinnostus syttyi ratsastuksen kautta.

”Äidin puolen sukulaisilla oli hevosia, ja me alettiin sitten Neean kanssa käydä ratsastustalleilla. Siellä kuljettiin monta vuotta, ja meille hankittiin oma ratsuponi. Jossain vaiheessa alkoi tuntua, ettei ratsastustunneilla enää oikein opi uutta, ja ne olivat aina vähän samanlaisia”, Espo muistelee.

”Sitten näimme ilmoituksen Kouvolan poniravikoulusta, ja siitä se raviharrastus lähti. Nykyään ratsastus on jäänyt vähille, ja pääosin ajan hevosilla.”

Kun Espon perhe muutti Pilkanmaalle reilut kymmenen vuotta sitten, tontilla ei vielä ollut tallia. Naapurissa asuu tunnettu pitkän linjan treenari Pertti Niveri. Espon siskokset kävivät ratsastamassa hänen hevosillaan ennen kuin heidän omalle tontilleen rakennettiin talli.

Moona Espon arki on kiireistä. Hevosten ohella hänen kalenterinsa täyttyy yrittäjän askareista. Espo pitää kampaamoa Kouvolan keskustassa.

”Kyllä tässä puuhaa piisaa, ei ole vapaa-ajan vietto-ongelmia”, Espo nauraa.

”Asiat ovat hyvin näin, enkä ole harkinnut hyppääväni täysin ravihommiin. Sekä kampaamo että hevoset ja ponit ovat sydäntäni lähellä.”