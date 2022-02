Solvallan moninkertaisen valloittajan ja isojen kisojen voittajan Stoneisle Oceanin ura päättyi - ”Kierros saattoi kestää kolme minuuttia, kun tamma meni pelkkää pukkilaukkaa”

Tulinen tamma Stoneisle Ocean on kisansa kisannut ja siitosura odottaa.

Ville Toivonen

Työt radoilla on tehty. Jari Saloniemi, Isto Kuisma, Hannu Torvinen ja Heidi Haataja juhlimassa Turussa Stoneisle Oceanin Kasvattajakruunun voittoa. Kari Kortteen kasvattama 10,9-aikainen menijä oli Kuisman hioma timantti, sillä hän opetti tamman ja valmensi sitä koko sen uran ajan.

Maamme tammahuipulle vuosikausia kuulunut Stoneisle Ocean on päättänyt kilpauransa. Yhdeksänvuotias Revenuen ja Mamtaz Hanoverin tytär kisasi kaikki 54 starttiaan Isto Kuisman treenistä käsin. Kuisma myös opetti Stoneisle Oceanin varsana.

10,9-aikaisen Stoneisle Oceanin suurimpia saavutuksia ovat V75 Champions -päivän tammalähdön 200 000 kruunun arvoinen voitto Solvallassa sekä kotimaisten isojen kisojen Espoon Palkinnon ja viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ykköset. Yhteensä Stoneisle Ocean valloitti Ruotsin päärata Solvallan neljä kertaa.

Tamman tilillä on 125 436 euroa. Statistiikka kirjataan numeroin: 13-6-6.

Tamman omistaa One and Only Stable, jonka takaa löytyvät Kuisma, hänen puolisonsa Heidi Haataja ja vaasalainen Jari Saloniemi.

”Päätös uran lopettamisesta ja siitokseen siirtymisesta oli yksimielinen. Creatine valittiin ”Olgalle” ensimmäiseksi sulhaseksi. Tamma jää meidän omistukseemme ja ainakin toistaiseksi Suomeen”, valaisee Saloniemi.

”Olgalle sattui jotakin viisivuotiaana Kasvattajakruunun alkuerän ja finaalin välissä. Jalkaperäistä se oli, mutta ongelman juurisyy ja diagnoosi jäivät mysteeriksi. Vaivan kanssa on eletty, ja tamma on pystynyt treenaamaan ja kilpailemaan, kun hoito tallilla on ollut ensiluokkaista ja huolellista. Siitä kiitos Heidille ja muulle henkilökunnalle.”

Saloniemi sanoo, että hänelle jäivät Stoneisle Oceanin saavutuksista parhaiten mieleen edellä mainittu Solvallan suuri voitto ja Kasvattajakruunun täysosuma.

”Ja siinä Kasvattajakruunun alkuerässä tamma näytti oikein kunnolla, mikä se on hevosiaan”, Saloniemi ihastelee. Stoneisle Ocean voitti kyseisen kisan tuloksella 11,8aly.

”Jos tuota loukkaantumista ei olisi tapahtunut, niin tili olisi aivan eri luokkaa. Kyllä tammalle jäi paljon juoksematonta rahaa. Olgalla on kultainen pää, ja toivottavasti tamma periyttää sen ominaisuuden varsoihinsa. Olga oli radalla melkoinen persoona. Alleajossa kierros saattoi kestää kolme minuuttia, kun tamma meni pelkkää pukkilaukkaa. Se oli sen tyyli”, Saloniemi nauraa.

Saloniemellä, Haatajalla ja Kuismalla on porukassa yhteensä neljä hevosta. Yksi niistä on Stoneisle Oceanin kolmevuotias täyssisko Stoneisle Unique.

”Siitä odotetaan kyllä paljon”, Saloniemi paljastaa.