Suunnitelmiin äkkimuutos: Ylivieskan ratamestarin toimeen tarttuu Veli-Matti Ritolan sijasta Mika Moisanen

Juuso Väyrynen

Valmiina palvelukseen! Mika Moisanen aloitti viime viikolla ravikeskus Keskisen ratamestarina.

Helmikuun puolivälissä Ylivieskan Keskisen ratamestariksi valittiin Veli-Matti Ritola. Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Satu Haaraoja kertoo, että suunnitelmiin tuli kuitenkin viime viikolla äkillinen muutos.

”Veli-Matti Ritola ei pystynyt ottamaan tehtävää vastaan henkilökohtaisista syistä johtuen”, hän huokaa.

Pohjanmaan Ravi ry joutui hakemaan toimeen pika-aikataululla uuden henkilön. Seura valitsi työhön hakuprosessissa toiseksi tulleen Mika Moisasen, 51.

”Kyseessä on pitkän linjan hevosmies, ja vaikka hänellä ei olekaan ratamestarin työstä kokemusta, Mika on laittanut omia ajopaikkojaan vuosikymmenet kuntoon. Hänellä on ymmärrystä pintojen päälle. Työsopimus on jo allekirjoitettu”, Haaraoja sanoo.

Ylivieskan eilisissä kauden avausraveissa radan kunnostuksesta vastasi vielä vanha ratamestari Jani Järvikuona. Moisanen oli hänen kerallaan perehtymässä töihin.

”Olin viime viikolla yksin harjoittelemassa hommia, ja Jani tuli sitten perjantaina paikalle perehdyttämään minua. Sain häneltä arvokasta oppia”, oulaistelainen Moisanen valaisee.

”Hyvillä mielin aloitan uudessa työssä. Henkisesti olin jo vähän valmistautunut hommiin, kun kerran hakemuksenkin laitoin.”

Moisasen mukaan hänen toimenkuvaansa kuuluvat paitsi kaviouran myös valmennuspaikkojen kunnossapito sekä kiinteistöhoidolliset asiat. Aiemmin Moisanen työskenteli rakennusalalla ja sivutoimisena maanviljelijänä. Hänen asuinpaikkansa pysyy Oulaisissa. Työmatka on noin 30 kilometriä suuntaansa.

Suomenhevosmieheksi tunnustautuva Moisanen muistetaan molemmilla lähetystavoilla valioksi viilettäneen Babaarin takaa. 21-vuotias Babaari elää ja voi hyvin.

”Babaari ja sen yksi kaveri olivat meillä kotona vuodenvaihteeseen asti. Molemmat ovat eläkeläisiä. Kilpailutoiminta meillä hiipui 2017, kun myytiin Menovisku pois. Vuodenvaihteessa luovuttiin sitten Babaarista ja sen kaverista. Babaari meni kahdelle naiselle harrastehevoseksi. Ruuna on täysin terve ja pirteä”, Moisanen kertoo.

Hän jatkaa, että vuodenvaihteessa oli tarkoitus lopettaa hevoshommat kokonaan.

”Viisi viikkoa kestettiin ilman hevosta”, hän nauraa.

Sitten taloon tuli Taistelu Jaska. Kymmenenvuotias ruuna on kilpaillut Moisasen väreistä nyt kolmesti. Yhteinen taival alkoi Oulun Toto75-kakkosella.

”Taistelu Jaska on tosi mukava hevonen täällä kotioloissakin. Ruuna on loistava harrastuskaveri”, Moisanen kehuu.