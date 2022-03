Poetry in Motion siirtyy siitokseen, Juha Utalan talliin tilalle 10,5-aikainen Gerris Trix - ”Kyllä se siitä, kun saadaan sävelet soimaan samaan tahtiin”

Smilin Elin vauhdikas pikkuveli Gerris Trix muuttaa Hollolaan. Poetry in Motion siirtyy puolestaan kilparadoilta sivuun.

Ville Toivonen

Kultaisesta sukupuusta periytyvä Gerris Trix kuvassa valmistautumassa viime toukokuussa Vermon Klass I -karsintaan. Ruuna kilpaili tuolloin Marjo Kivimaan valmennuksessa ja Mika Forssin ohjastuksessa.

Suomessa aiemmin Heikki Korhosella, Marjo Kivimaalla ja Mika Forssilla sekä Jani Punkkisella valmentautunut Gerris Trix (Trixton – Gerri's Joy 10,9) on siirtynyt Juha Utalan treeniin.

”Gerris Trix muutti vasta taloon, ja justiin tulin sen kanssa ekalta lenkiltä. Hevonen on ruunattu, ja se oli kolhinut vähän jalkojaan. Treenataan pari kolme kuukautta, ja tullaan starttiin, kun saadaan alle kesäkenkää”, valaisee Juha Utala Tuulia Parkkosen omistaman ravurin tilannetta.

”Hevonen on kova rauta sarjoihinsa. Vermossa (9. toukokuuta 2021 kisattu Klass I -karsinta) se veti täydellä matkalla ekan ringin kymppiä ja kesti vielä kolmanneksi. Ruunassa on paljon hyvää. Gerris Trix on omanlaisensa persoona, mutta kyllä se siitä, kun saadaan sävelet soimaan samaan tahtiin.”

28 kertaa kilpaillut ja kahdesti ykköseksi yltänyt sekä kymmenen kertaa muille totosijoille ravannut Gerris Trix on kerännyt liki 42 000 euron voittosumman. Kuusivuotias amerikkalainen sijoittui toissa kesänä Eugen Pylvänäisen Muistoajossa kolmanneksi Mascate Matchin ja Golden Tricksin jälkeen. Ruunan tuorein startti on viime elokuulta. Gerris Trix sijoittui silloin Rättvikin 75-lähdössä kolmanneksi.

Gerris Trixin emä Gerri's Joy oli huippuravuri, joka voitti Merrie Annabellen (nykyinen Jim Doherty Memorial) ja tienasi urallaan noin 650 000 dollaria. Tamman jälkeläisiin kuuluvat menestysravurit ja siitosorit Smilin Eli (09,7) ja Maxxus (10,5).

Kun yksi hevonen tuli talliin, toinen lähti. Utala kertoo, että hänen treenissään liki kaksi ja puoli vuotta vaikuttanut ja valtaosan yli 62 000 euron voittosummastaan tienannut viimekeväinen Venice-ajon ykkönen Poetry in Motion siirtyy siitokseen. Viime lauantaina Turun monté-lähdössä kisanneen tamman omistaja ja kasvattaja on Talli Ikuinen Liekki.

”Saadaan Poetry in Motionin tilalle onneksi toinen hyvä hevonen. Tallin päälukua ei ole tarkoitus kasvattaa yli äyräiden. Ainahan sitä tilaa järjestyy ja tilanteen mukaan toimitaan, mutta olen koettanut säätää treenattavien määrän 25 hevosen korville. Mulla on mukava henkilökunta, ja tavoitteena on saada pidettyä naiset hyvällä tuulella”, Utala nauraa.