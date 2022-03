Voitokas Platonic palaa loukkaantumisen jälkeen radoille Heli Taipaleen valmennuksesta

Terhi Piispa-Helisten

Platonic starttasi viimeksi elokuussa. Heli Taipale kaavailee ilmoittavansa sen ensi maanantaiksi Killerille.

Platonic tekee paluuta loukkaantumisen jälkeen Heli Taipaleen omistuksesta ja valmennuksesta käsin.

”Ori loukkasi syksyllä jalkaansa. Pihlströmin perhe otti minuun yhteyttä, josko haluaisin ostaa Platonicin.”

Viime vuonna 4-vuotiskaudellaan ori voitti neljästi Anne Kankaan valmennuksesta, eikä Taipaleen ei tarvinnut pitkää harkinta-aikaa ostopäätökseen. Platonic on asustellut syksystä lähtien Kymenlaaksossa.

”Meillähän oli entuudestaan jo sen puoliveli Najim. Silläkin oli varmasti osansa, että sain mahdollisuuden hankkia Platonicin.”

Heli Taipaleella on valmennuksessa kaksi hevosta. Perheessä niitä on kuitenkin enemmän: Helin isällä Arsi Skytällä on reilut 10 hevosta työn alla.

”Kyllähän tässä tekemistä riittää. Meillä on todella hyvä tiimi muitakin ihmisiä ympärillä. Tehdään hyvällä yhteishengellä töitä. Kuluva talvi on tarjonnut todella hyvät olosuhteet hevosen valmennukseen.”

Heli kaavailee ilmoittavansa Platonicin ensi maanantaiksi Jyväskylään. Lauantaina Fast Timen kanssa ajetussa hiitissä ori tuntui oikein hyvälle.

”En ole varmaan koskaan ajanut paremman tuntuisella hevosella. Platonic ei päästänyt Fast Timea ohitseen hiitillä. Se oli oikein pirteän ja iloisen oloinen."

Juoksijaominaisuuksien lisäksi Platonic saa hyvät pisteet luonteestaan. ”Ori on todella hyväluonteinen ja sen kanssa on mukava työskennellä. Kunhan jalka vaan kestäisi, saisi ori näyttää kykynsä uudestaan kaviourilla. Olen luvannut (sen kasvattaneille) Pihlströmeille Platonicin saavan luotamme loppuelämänsä kodin.”