Hambon kakkonen Mr Stahl vaihtoi valmentajaa - ”Nuori ori on ollut pöreenä”

Terhi Piispa-Helisten

Mr Stahl avasi uransa menestyksekkäästi Esa Holopaisen väreissä. Orin taival jatkuu nyt Ville Mäkelän johdolla.

Neljävuotias Mr Stahl (Knows Nothing – Frau Stahl) on muuttanut Esa Holopaiselta Ville Mäkelän muonavahvuuteen. Ori väläytteli viime kaudella ikäluokan huipulle oikeuttavia otteita. Kirkkain meriitti oli kesäinen Hambon hopea Planbeen takana. Kakkonen tuli orin ennätyksellä 14,0ake.

Goljat Stablen ja Jm Auto- ja Tavarakaupan omistama Mr Stahl on kilpaillut seitsemän kertaa. Voittoja on kertynyt kolme ja kakkosia kaksi. Orin ansiot ovat 12 900 euroa. Tuorein kisa on lokakuulta. Mr Stahlin tie nousi tuolloin Kymenlaakso-ajon karsinnassa pystyyn, kun ori jäi laukanneena kuudenneksi.

”Mr Stahl tuli meille torstaina. Hevosta on liikuteltu, ja se menee ihan mukavasti. Orilta operoitiin polvikanavia loppuvuonna. Tilanne on niiden osalta hyvä, ja Mr Stahl on parantunut moitteetta”, Ville Mäkelä valaisee.

”Talvitreenikausi on nyt käynnissä. Varmaan päästään ajelemaan pian vetoja. Mr Stahlilla on tosi hyvä tapa liikkua. Hevosen ehdoilla edetään. Sen mukaan katsellaan aikatauluja, miten ori alkaa täällä kotona mennä. Kyseessä on treenattu hevonen. Tauon aikanakin on treenattu. Ori oli ainoastaan hetken jouten operaation jälkeen. Rospuuttokelit odotetaan pois, ja sitten vasta suunnitellaan kilvanajoa.”

Mäkelä jatkaa, että Mr Stahl on kotiutunut uusiin maisemiin mukavasti. Entisillä tiluksilla oli muitakin oreja, mutta Mäkelän tallilla Mr Stahl on sukupuolensa ainoa edustaja.

”Nuori ori on ollut pöreenä. Eskillä oli toisiakin oreja, ja Mr Stahl oli vissiin vähän tossun alla. Täällä se otti paikan heti haltuunsa. Toivottavasti tämä tekee Mr Stahlin itseluottamukselle terää”, Mäkelä nauraa.

Kauden tavoitteet ovat selvät. Tähtäimessä ovat suurimmat ikäluokkakisat Derbystä lähtien.

”Totta kai, kun hevonen on kykynsä näyttänyt, niin Derbyn ja muiden mukaan suunnitellaan kauden kilpailuohjelma.”

Mäkelä on mielissään uudesta tulokkaasta. Hän on tehnyt Mr Stahlin osaomistaja Jari Multasen kanssa yhteistyötä jo lähes parinkymmenen vuoden ajan.

”Kiva saada tällainen lahjakkuus listoille. Jarin ravureista tuli minulle jo vuonna 2004 treeniin Dante Night, ja se on yksi urani kulmakivihevosista. Sen jälkeen on Jarin hevosia ollut täällä useampikin”, Mäkelä kertoo.

Hänen tallissaan on ollut pariinkin otteeseen myös Mr Stahlin isosisko Rose Stahl.

”Rose Stahl oli täällä varsasta koronan alkuun asti. Sitten tamma lähti Ruotsiin, mutta se vierailu oli epäonnistunut. Rose Stahl tuli sitten tänä talvena takaisin meille, mutta tamma kävi vain kääntymässä, ja se myytiin muualle. Jari sanoi silloin, että hän tuo paremman hevosen tilalle. Ja toi kanssa”, Mäkelä lausuu. Rose Stahlin nykyinen omistaja on Team Petsarit, ja tamma treenaa Pasi Teinin opeilla.

Samalla ovenavauksella Mr Stahlin kanssa Mäkelän talliin tuli orin vuotta nuorempi sisko, Princess Stahl. Sen isä on Jontte Boy.

"Sekin tuli Eskiltä. En ole tammalla itse vielä kovempaa ajanut, mutta puhetta oli, että sitä on laiteltu huolella. Tamman pitäisi olla suhteellisen lähellä koelähtöä”, Mäkelä sanoo.