Suomalainen ravurivarsa kaupan Australian huutokaupassa – Katri Keränen kasvattaa kahdessa maassa

Vuonna 2015 Australiaan siirtynyt tamma on nyt varsonut kaksi kertaa. Koronan vuoksi kasvattaja ei pääse katsomaan ainakaan ensimmäisen varsan myyntiä paikan päälle.

Reilun vuoden ikäinen tamma (isä Father Patrick – emä Hiding My Heart) on myynnissä huhtikuun alussa pidettävässä näyttelyssä. Australiassa ostaja tyypillisesti nimeää vasta varsan.

Australian Melbournessa järjestetään 3. huhtikuuta Nutrien Equine’s huutokauppa. Perinteisessä huutokaupassa myydään niin vuoden vanhoja peitsari- kuin ravurivarsoja. Selatessa myytäviä varsoja herättää suomalaisittain kiinnostusta numerolla 169 myytävä Father Patrickilainen tammavarsa: sitä myy Katri Keränen.

MT Ravinetti selvitti suomalaistaustaisen nimen historian.

”Asun Suomessa ihan vakituisesti. Hevonen minulla on ollut Australiassa jo vuodesta 2015 lähtien”, Myrskylässä puhelimeen vastaava Keränen naurahtaa.

Idean Suomessa syntyneen Hiding My Heartin (isä Like a Prayer) siirtämiseen Australiaan hän sai ollessaan lomamatkalla Australiassa 2015. Ravi-ihmisenä hän halusi käydä paikan päällä raveissa.

”Siellä kilpaili Suomessa syntynyt Kvintet Avenger. Siitä sain idean siirtää kasvattini Australiaan kilpailemaan.”

Vuotiaan varsan siirtäminen Suomesta Australiaan ei tapahtunut sormia napsauttamalla. Katri Keränen laskee matkan kestäneen kahden karanteenijakson myötä noin kuusi viikkoa.

”Tamma lennätettiin Hollannista Singaporen kautta Australiaan. Sain hyvät ja yksityiskohtaiset ohjeet koko prosessin toteuttamiseen IRT rahtiyhtiöltä.”

Oma osuutensa Katrin päätökseen siirtää hevonen Australiaan oli myös suomalaisella sisulla.

”Ideaani pidettiin ehkä ymmärrettävästi vähän hulluna. Sisuunnuin siitä, ja päätin toteuttaa ideani. Voin nykyisin sanoa kasvattavani hevosia sekä Suomessa että Australiassa.”

Myrskylässä Keräsellä on pari siitostammaa sekä kolmevuotias oma kasvatti valmennuksessa. Pitkän linjan hevosharrastaja ei halua paisuttaa toimintaa Suomessa suuremmaksi.

”Töiden ohella harrastan hevosia. Syksyllä on tarkoitus myydä kaksi varsaa Ypäjän huutokaupassa.”

Vuonna 2014 syntynyt Hiding My Heart kilpaili mukavalla menestyksellä Australiassa. Suomessa syntyneenä siltä jäi useimmat ikäluokkalähdöt välistä. Australian Breeders Crowniin tamma pääsi kuitenkin mukaan.

”Se selvitti tiensä kolmevuotiaiden finaaliin. Siellä se jäi ikävä kyllä pussiin. Ura loppui loukkaantumisiin. Nyt myytävä varsa on sen ensimmäinen.”

Katri ei ole käynyt Australiassa sitten vuoden 2015 lomareissun. Näin ollen hän ei ole nähnyt kasvattejaan paikan päällä.

”Koronarajoituksien vuoksi en pääse huutokauppaan. Tavoitteena on olla paikan päällä ensi kevään huutokaupassa myymässä seuraavaa varsaa.”

Hiding My Heartilla on viime syksynä syntynyt varsa Andover Hallista ja nyt tamma kantaa Bold Eaglesta. Australiassa on käytettävissä periaatteessa kaikki parhaat ravurioriit pakastespermalla.

Hiding My Heartin pitäisi varsoa seuraavan kerran tämän vuoden loka–marraskuussa, jolloin kevät on koittamassa Australiassa. Varsat syntyvät vuodenvaihteen molemmin puolin.

Australiassa ei tästä johtuen hevosen ikää määritetä vuoden vaihtumisen mukaan. ”Vuoden vaihteen molemmin puolin, eli sikäläisen kesän aikana syntyvät varsat kuuluvat samaan ikäluokkaan.”

HIding My Heart asuu Aldebaran Park -siittolassa, joka hoitaa kaikki käytännön asiat huutokauppaan liittyen. Katri on tyytyväinen niin siittolaan kuin Australian keskusjärjestön palvelutasoon.

”Asiointi Australian keskusjärjestön kanssa on hyvin sujuvaa. Varsojen rekisteröintikin sujuu todella jouhevasti.”

Katri Keräsellä on vakaa aikomus jatkaa varsojen kasvattamista Australiassa. Hän aikoo asettaa pohjahinnan varsalleen huutokauppaan ja toivoo saavansa siitä hyvän hinnan.

Lisäsatsaukset Australiaan eivät ole poissuljettuja tulevaisuudessa. ”Kiinnostaisi hankkia jokin varsa ensi vuoden huutokaupasta. Australiassa on hyvät palkinnot ravilähdöissä."

Huutokaupassa myytävät varsat ovat oikeutettuja osallistumaan huutokaupan omaan kilpailusarjaan. Finaalien yhteenlaskettu palkintosumma Keräsen mukaan on 125 000 Australian dollaria. Huutokaupassa myydään vain vajaat 80 ravurivarsaa eli vain ne kilpailevat palkintopotista.

