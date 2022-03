Varsova loukkaantui ja Forssan kuningatarkisa jää väliin - ”Omakin olo on aina ollut siitä kiinni, millä päällä ja minkä oloinen Varsova milloinkin on”

Suomenhevostammojen ehdottomaan eliittiin kuuluvan Varsovan tiellä on vastamäkiä. Cameronin ja Vita Novan tytär on loukkaantunut, ja edessä on pitkä tauko