Ministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja Juha Vidgrén: ”Kyllä tässä kovien haasteiden edessä mennään”

Eilen TotoTV:n studiolähetyksessä oli haastattelussa maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja Juha Vidgrén. Hän näki Suomen ravien yleiskuvan olevan edelleen positiivinen, mutta edessä on tiukkoja haasteita.

Juha Vidgrén ei paljastanut TotoTV:ssä nähdyssä haastattelussa työryhmän mietinnöistä yksityiskohtia, ainoastaan käsiteltyjä aihealueita. Niitä ovat muun muassa vähenevä hevosmäärä, ympärivuotinen kilpailutoiminta, palkintotasoon liittyvät haasteet, palkintotuki ja toimintatuki raviradoille.

Eilisessä TotoTV:n Vermon studiolähetyksessä haastateltiin maa- ja metsätalousministeriön asettaman hevostalouden vastuullisuutta ja elinvoimaisuutta selvittävän työryhmän puheenjohtaja Juha Vidgréniä.

Hän luonnehti aluksi, että ministeriöltä tuli kattava listaus siitä, mitkä olivat ne pääkohdat, mihin halutaan selvitystä.

”Elinvoimaa ja tietysti tässä hetkessä vastuullisuutta. Mitä raviurheilun pitää olla tulevaisuudessa, ja mitä voidaan tehdä sen eteen, että meillä on hyvinvoiva raviurheilu Suomessa myös tulevaisuudessa”, Vidgrén vastasi Nelly Korpikosken haastattelussa.

Lokakuussa nimitetyn työryhmän työ on edennyt yli puolivälin. Vidgrén kertoo, että juhannuksena valmistuva esitys on käsittänyt raviurheilun eri sidosryhmien edustajien kuuntelua.

”Tänään oltiin Vermossakin niillä asioilla. Meillä on tässä kesäkuun puoliväliin aikaa. Koetetaan käydä mahdollisimman paljon vielä sidosryhmiä läpi, ja saada sellaista yhtä isoa kuvaa, mistä lähdetään tekemään viimeistä ehdotelmaa ministeriölle”, hän valaisee.

”Isot kuvat alkavat olla selkeitä. Tiivistämisen taitoa vaaditaan viime kädessä. Esillä on paljon meille raviväelle tuttuja asioita: vähenevää hevosmäärää, miten ajetaan talven ympäri raveja, mitä haasteita meillä on palkintotason kanssa, palkintotuki, toimintatuki raviradoille, kaikkea tätä on käyty lävitse. Katsotaan mihin päädytään meidän esitelmässä.”

Työryhmään kuuluvat Vidgrénin lisäksi Jaana Husu-Kallio, Matti Lakkisto ja Ilmari Halinen. Sihteerinä toimii Ville Toivonen. Vidgrén kehuu kokeneen kaartin työn sujuvan hyvällä fiiliksellä.

Vidgrén seuraa huolestuneena Ukrainan tilannetta ja sen langettamia seurauksia myös hevostaloudelle.

”Viimeiset viikot, jos katsoo Ukrainankin tapahtumia, niin meillä alkaa olla polttoaineen hinnan nousua, ja meillä alkaa todennäköisesti kohta näkyä rehuissa ja kauroissa hinnannousuja, ja mitä kaikkea muuta se tuo tullessaan. Vaikkakin yleiskuvan raviurheilussa voitaisiin sanoa olevan edelleen positiivinen, niin kyllä tässä kovien haasteiden edessä mennään tälläkin hetkellä.”